Đàn bà đã có gia đình chỉ cách chọn chồng để không phải 'khóc cạn nước mắt' vì đàn ông

Người xưa thường ví việc đàn bà lấy chồng giống như canh bạc, xinh đẹp thông minh cũng không bằng may mắn. Vậy nên, chị em hãy học đàn bà khôn cách chọn chồng , chỉ cần tránh xa những kiểu đàn ông sau chắc chắn sẽ hạnh phúc, an yên cả đời.

Phụ nữ lấy chồng chỉ cần tránh xa những kiểu đàn ông này sẽ tránh được khổ đau, bất hạnh, cả đời hạnh phúc an yên.

Một người chồng có trách nhiệm sẽ luôn phấn đấu không ngừng cho gia đình, luôn chịu trách nhiệm với những gì mình làm và suy tính trước sau trước mỗi quyết định. Họ hiểu rằng, khi đã có gia đình đàn ông phải sống cho cả gia đình chứ không chỉ riêng mình.

Vậy nên, nếu gặp phải người đàn ông ham ăn nhác làm, chỉ giỏi “múa miệng” nhưng sống vô trách nhiệm thì chị em cần chỉnh đốn ngay. Đừng dại chấp nhận người chồng vô trách nhiệm, nếu không đời bạn sẽ mãi không có lối thoát.

2. Thường xuyên nói dối

Nếu yêu thương chân thành, đàn ông luôn hiểu được giá trị của lời hứa không chỉ là lời nói suông mà còn là lòng tin của đối phương. Nếu anh ấy thường xuyên nói dối bạn, lấp liếm sai lầm của mình thì chắc chắn anh ấy có thể giấu bạn những chuyện tày trời hơn thế.

Một người đàn ông xem thường phụ nữ là người bảo thủ, gia trưởng và luôn chèn ép vợ trong cuộc sống lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem thường phụ nữ

Trong đời sống vợ chồng, ngoài tình yêu dành cho nhau cả hai còn cần có sự tôn trọng và thấu hiểu đối phương. Một người đàn ông tôn trọng phụ nữ, luôn ứng xử văn minh, tử tế mới là người xứng đáng để chị em trao thân gửi phận. Nếu chàng thường có thái độ xem thường, thậm chí dùng lời lẽ khiếm nhã khi trò chuyện với bạn thì tốt nhất bạn nên chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức.

4. Keo kiệt

Chẳng phụ nữ nào bắt đàn ông phải chi trả tất cả tình phí, thậm chí họ còn mong muốn được chia sẻ cùng người đàn ông mình yêu chi phí cho cuộc hẹn hò. Tuy nhiên, nếu chàng sòng phẳng quá mức, luôn đòi chia đôi tất cả các khoản chi và quá rạch ròi chuyện tiền bạc thì bạn nên cẩn trọng. Đây chính là người đàn ông phát tiền chợ cho vợ hàng ngày sau khi kết hôn, và tất nhiên bạn đừng mong được quản lý tài chính gia đình với họ.

5. Ham mê cờ bạc, rượu chè

Người xưa có câu “cờ bạc là bác thằng bần”, dù chàng có giàu có đến đâu thì thói mê cờ bạc cũng dễ dàng khiến họ lâm vào cảnh trắng tay. Nếu không muốn phải suốt ngày đi trả nợ cờ bạc cho chồng, chị em hãy tránh xa mẫu đàn ông này.

Chưa kể, nếu chàng ham mê rượu chè, sáng say chiều xỉn chị em càng phải tránh xa. Các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng, đàn ông nghiện rượu thường có xu hướng bạo lực và rất dễ bạo hành vợ con khi say xỉn.

Ngoại tình không phải là sai lầm mà chính là bản chất dối gian của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

6. Không chung thủy

Đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông lăng nhăng sẽ thay đổi, bởi ngoại tình chính là thói hư tật xấu khó từ bỏ nhất của đàn ông. Ngoài ra, vì đã có kinh nghiệm bắt cá hai tay họ sẽ dễ dàng qua mặt bạn hơn ở lần tái phạm tiếp theo.

Dù yêu đến mấy, nếu đối phương đã trót bắt cá hai tay chị em hãy từ bỏ ngay, đừng “cố đấm ăn xôi” kẻo rước khổ vào người.

7. Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy tránh xa người chồng vũ phu. Chị em đừng mù quáng tin vào những lời bào chữa như: “anh xin lỗi, anh không cố ý đánh em”, “do anh nóng nảy quá không kiểm soát được mình, anh hứa sẽ không có lần thứ hai”,... thực chất mọi đàn ông đều cố gắng bào chữa cho sai lầm của mình, thế nhưng khi đã quen thói vũ phu họ sẽ không bao giờ từ bỏ được bởi đây đã là bản chất.

Đàn bà muốn hạnh phúc hãy tránh xa những mẫu đàn ông này, vướng vào họ sẽ khiến chị em khóc cạn nước mắt, khổ đau cả đời.