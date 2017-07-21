Phụ nữ không cần xinh đẹp, có 3 đặc điểm này đã dư sức khiến hàng tá đàn ông 'chết đứ đừ'

Phụ nữ yêu 21/07/2017 15:47

Cánh mày râu thừa nhận rằng, không phải xinh đẹp, đây mới là đặc điểm ở phụ nữ khiến họ ‘quỳ dưới chân’ xin được yêu.

Phụ nữ thường nghĩ rằng, mình phải thật xinh đẹp thì mới có thể thu hút sự chú ý của phái mạnh. Tuy nhiên, cánh đàn ông lại thú thật rằng vẻ ngoài không phải là thứ họ tìm kiếm ở một người phụ nữ. Một người phụ nữ khiến cánh đàn ông mê mệt, sẵn sàng ‘xin chết’ thường sẽ có 3 đặc điểm sau:

Phụ nữ không cần xinh đẹp, có 3 đặc điểm này đã dư sức khiến hàng tá đàn ông 'chết đứ đừ' - Ảnh 1
Phụ nữ thông minh không cần tỏ ra quyến rũ cũng khiến hàng tá đàn ông 'chết đứ đừ' - Ảnh: Internet.

Thông minh, hài hước

Bất cứ một gã đàn ông nào cũng ao ước có được người phụ nữ thông minh, hài hước. Đơn giản là vì, phụ nữ càng thông minh càng khó bị cưa đổ. Trong khi đàn ông là giống loài thích chinh phục, cái gì càng khó có được càng kích thích ham muốn chiếm hữu nơi họ.

Đàn ông đánh giá cao phụ nữ thông minh và hài hước luôn biết cách khiến mỗi cuộc gặp mặt đều hấp dẫn và lý thú. Nàng sẽ không bao giờ khiến bạn phải chán ngán vì những trận cãi vã vô cớ, những cơn ghen tuông mù quáng. Nàng hiểu chuyện, và biết cư xử phải phép. Đây là những điều mà phụ nữ khác khó lòng có được.

Thích nấu ăn, nấu ăn ngon

Câu nói ‘tình yêu của một người đàn ông luôn đi qua dạ dày’ chưa bao giờ sai. Với đàn ông, một người phụ nữ thích nấu ăn sẽ tạo được sự tin cậy, cảm tình ở họ. Chàng cho rằng, các cô gái yêu thích công việc nội trợ sẽ là mẫu ‘vợ hiền, dâu thảo’, rất thích hợp để tính chuyện dài lâu.

Phụ nữ không cần xinh đẹp, có 3 đặc điểm này đã dư sức khiến hàng tá đàn ông 'chết đứ đừ' - Ảnh 2
Dù không nói ra nhưng đàn ông khó lòng thoát khỏi lưới ình của những cô nàng nấu ăn ngon - Ảnh: Internet

Vậy đấy, bạn chả cần xinh đẹp đâu. Chỉ cần chút đảm đang, khéo léo thì bạn sẽ là cô gái được hàng tá đàn ông săn đuổi.

Khéo léo, hòa đồng

Một người phụ nữ khéo léo trong cách cư xử, biết cách quan tâm đến những người xung quanh luôn khiến đàn ông bị hút chặt. Bởi lẽ đàn ông hiểu rằng, tình yêu vẫn là chưa đủ để xây dựng một gia đình. Họ cần một người phụ nữ biết cách trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Chàng cần người có thể thân thiết với bạn thân của họ, đối đãi tử tế với gia đình họ và hơn hết là tôn trọng họ.

Phụ nữ không cần xinh đẹp, có 3 đặc điểm này đã dư sức khiến hàng tá đàn ông 'chết đứ đừ' - Ảnh 3
Chỉ cần được lòng gia đình, bạn bè của chàng thì bạn đã có được trái tim họ - Ảnh: Internet.

Phụ nữ khôn khéo không bao giờ làm chồng mất mặt ở chốn đông người, càng không hạch sách đòi hỏi vô cớ. Họ đủ tinh tế để khiến đàn ông cho mình thứ mình muốn một cách đáng yêu và dễ mến nhất. Sống trong tình yêu của nàng, cánh mày râu không chỉ ‘đẹp mặt’ mà còn ‘đẹp lòng’. 

 

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