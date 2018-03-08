Đây chính là điều phụ nữ cần làm ngay để mọi đàn ông đều khát khao được là bạn đời của bạn.

Nếu người vợ chăm chỉ, tháo vát chồng sẽ có thêm vượng khí để phát triển tiền đồ, may mắn hơn người.

Người xưa quan niệm rằng, một người phụ nữ có thể không xinh đẹp, khéo léo nhưng nhất định phải siêng năng, gọn gàng. Chưa kể, theo thuyết phong thủy chỉ cần nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp thì luồng sinh khí tích cực sẽ lan tỏa, giúp gia đình luôn ấm êm, sự nghiệp của gia chủ thăng tiến như diều gặp gió.

Sự chung thủy chính là nền tảng vững chắc nhất cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

2. Chung thủy

Phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn sẽ dễ khiến đàn ông ham mê theo đuổi và đem lòng yêu thương. Thế nhưng, một người phụ nữ đoan chính, một mực thủy chung mới là mẫu phụ nữ khiến đàn ông dùng mọi cách để lấy làm vợ.

Sự chung thủy, một lòng ấy chính là nền tảng vững chắc nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc. Nàng hứa hẹn sẽ là người vợ sẵn sàng hi sinh, chăm sóc chồng con chu toàn.

3. Biết tiết kiệm

Tiền của dù chất như núi nhưng nếu hoang phí thì sớm muộn gì bạn cũng lâm vào cảnh trắng tay. Vậy nên, phụ nữ chỉ cần biết cách quản lý tài chính khoa học, không lãng phí hay vung tay quá trán chị em sẽ là “tay hòm chìa khóa” được chồng tin tưởng, trân trọng.

Sự thiện lương, chân thành là nét cuốn hút vô hình ở người phụ nữ khiến đàn ông mãi say mê không rời - Ảnh minh họa: Internet

4. Sống thiện lương

Chẳng cần phải đi chùa khấn Phật, phụ nữ hãy sống hiền lương, cư xử lễ độ, biết điều với người khác bạn đã có thể tu tâm tích đức cho chồng con của mình. Ngoài ra, bạn có thể năng làm việc thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh để cuộc đời trở nên ấm áp, thân tình hơn.

5. Bình tĩnh

Khi vợ chồng xảy ra tranh chấp, bất hòa một người vợ khôn khéo sẽ biết cách giúp chồng hạ hỏa và không bao giờ lớn tiếng đôi co. Nàng hiểu rằng, chỉ cần giữ được bình tĩnh, khiến chồng trấn tĩnh thì cả hai mới có thể trò chuyện với nhau. Việc tranh ai hơn ai thua sẽ khiến mối quan hệ trở nên bất ổn, tăng nguy cơ đổ vỡ.

Một bữa cơm ngon sẽ kéo những thành viên trong gia đình lại gần nhau, khiến mọi bất hòa đều trở thành con số không - Ảnh minh họa: Internet

6. Nấu ăn ngon

Không ngoa khi nói “muốn bước vào trái tim người đàn ông phải đi qua dạ dày của họ”. Chỉ cần nấu ăn ngon bạn đã dư sức chiếm chiếm hữu tâm trí chồng và tăng sự gắn kết gia đình. Những bữa cơm nhà, những lời hỏi han, quan tâm bên mâm cơm chính là những giây phút mà mọi đàn ông đều khát khao có được.