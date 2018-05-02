Chỉ vì 'quên' làm 5 điều này nên tình cảm của vợ chồng bạn mới ngày càng lạnh nhạt

Các cặp đôi đừng để tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt chỉ vì quên không làm những điều giản đơn sau.

Những tâm sự tỉ tê, những lời chân thành mang tính góp ý thực tâm sẽ giúp vợ chồng bạn thêm gắn hó, thân thiết và gần gũi nhau hơn. Đừng chờ đến khi cả hai không còn hứng thú trò chuyện với nhau, cảm thấy chán nhau mới nhận ra sai lầm của mình thì lúc ấy hôn nhân đã không thể cứu vãn.

Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi ở cả vợ và chồng sự thấu hiểu, sẻ chia và biết cách vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thế nên, những lúc bất hòa, cự cãi thay vì im lặng cho qua nhưng lòng vẫn ghim chặt oán giận tốt nhất cả hai nên thẳng thắn bộc bạch lòng mình. Hãy nói cho bạn đời biết bạn cần gì, muốn gì và họ đã làm sai những gì.

Làm mới chính mình

Tất nhiên, thứ gì cũ quá cũng sinh nhàm chán, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng vậy. Vợ chồng nếu không biết làm mới chính mình, ví như chăm chút vẻ ngoài, phá cách hơn trong ăn mặc hay dành cho đối phương những món quà bất ngờ thì bạn đời không chán mới là lạ.

Đừng ỷ lại rằng hôn nhân sẽ giúp bạn giữ chặt bạn đời, hôn thú rồi cũng sẽ vô nghĩa khi người ta đã cạn tình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dũng cảm thoát khỏi những lối mòn, tự đưa mình ra khỏi những chán chường lạnh nhạt và làm cho cuộc sống hôn nhân thêm thi vị, lãng mạn và nồng nàn bằng những thay đổi nhỏ. Chỉ cần khắc ghi điều này, bạn đời dù muốn cũng không thể chán được bạn.

Hẹn hò như thuở còn son

Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn không còn dành cho nhau những lãng mạn, ngọt ngào như thuở nào. Họ dùng sự bộc trực, trần trụi nhất để chung sống với nhau và tự cho rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai. Thực chất, đấy chính là sai lầm tai hại nhất khiến tình yêu nồng nàn ngày ấy trở nên nhạt toẹt và vô vị.

Dù đã cưới nhau, đã sống chung một nhà, đã gặp nhau mỗi ngày nhưng vợ chồng bạn đừng quên dành cho nhau thời gian hẹn hò mỗi tuần. Hãy có một buổi tối không cần phải cơm nước chợ búa, dẫn nhau đi ăn ở chỗ nọ, uống café chỗ kia hay đơn giản chỉ để nắm tay nhau đi bộ dưới tán cây mát rượi. Chỉ khi cân bằng được công việc, trách nhiệm và tình yêu bạn mới mong có được hạnh phúc dài lâu.

Xí xóa những lỗi lầm, nhỏ nhẹ nhắc nhở mới là cách giúp cả hai có cuộc sống hạnh phúc, an yên - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua những điều vụn vặt

Ngoài việc yêu thương nhau, hôn nhân còn đòi hỏi mỗi người phải nhún nhường và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Chỉ khi biết nghĩ cho đối phương, biết nhận thua thiệt về mình bạn mới đủ bao dung để bỏ qua cho những sai lầm vụn vặt nơi người bạn đời.

Luôn nói lời yêu

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” không chỉ nói đến sự quan trọng của lời nói trong đối nhân xử thế giữa người với người, giữa vợ - chồng cũng như thế. Đừng bao giờ tiết kiệm những lời yêu thường với người mình yêu, câu nói “anh yêu em”, “em yêu anh” sẽ luôn nhắc nhớ về tình yêu cả hai dành cho nhau.