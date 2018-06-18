Bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng sống với nhau sao tránh khỏi những lúc lục đục, tranh cãi. Tuy nhiên, làm thế nào để sau những lục đục ấy vợ chồng vẫn hạnh phúc, đầm ấm thì không phải ai cũng biết.

Việc vợ chồng hục hặc, bất hòa nên là bí mật riêng tư của đời sống lứa đôi. Nó không nên được mang ra tán chuyện, càng không được để lộ trước mặt người ngoài. Bởi nếu để người thứ ba chứng kiến sẽ làm đối phương cảm thấy khó xử, làm cho tình hình càng nghiêm trọng, hiểu lầm càng khó được hóa giải hơn.

Là một người vợ, bạn cần đủ khôn ngoan để giữ thể diện cho chồng mình. Hãy để dành những điều không hài lòng, để dành những bực dọc trong lòng đến khi chỉ có hai người mới “trút” vẫn chưa muộn.

Sau trận cãi nhau vợ chồng bạn có thể nhanh chóng làm hòa và quên ngay mọi chuyện, nhưng vết thương trong lòng con cái sẽ còn mãi - Ảnh minh họa: Internet

2. Không cãi nhau trước mặt con

Rất nhiều người vợ vì không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với chồng trước mặt con cái. Họ thoải mái chửi mắng, đôi co, thậm chí đánh túi bụi vào chồng chỉ vì biết rằng trước mặt con chồng sẽ luôn nhẫn nhịn, sẽ không dám làm gì mình, phần thắng sẽ luôn nằm trong tay.

Đây chính là suy nghĩ vị kỷ và hạn hẹp vô cùng, bạn không biết rằng việc nhìn thấy bố mẹ bất hòa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý của một đứa trẻ. Sau trận cãi nhau vợ chồng bạn có thể nhanh chóng làm hòa và quên ngay mọi chuyện, nhưng vết thương trong lòng con cái sẽ còn mãi. Thậm chí, rất nhiều đứa trẻ lớn lên luôn sống trong mặc cảm bố mẹ không hạnh phúc, mình đang sống trong một gia đình rạn nứt từ lâu.

Bạn càng 'nói cho sướng miệng', càng làm chồng tổn thương thì mối quan hệ sẽ càng tồi tệ - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói những lời khiến chồng tổn thương

Người xưa có câu “giận quá mất khôn” quả không sai, khi mất bình tĩnh ta thường đưa ra những quyết định sai lầm, thường cố ý gây thương tổn cho người khác để mình được hả dạ. Khi bạn càng “nói cho sướng miệng”, càng làm chồng tổn thương thì mối quan hệ sẽ càng tồi tệ.

Với đàn ông, họ có thể nhẫn nhịn nhiều điều, có thể chấp nhận mình sai trong khi bản thân không hề phạm lỗi chỉ vì yêu bạn. Tuy nhiên, khi bị xem thường hoặc xúc phạm quá đáng thì dù yêu đến mấy đàn ông cũng sẽ kháng cự quyết liệt, lúc ấy người chịu tổn thương nhất lại chính là phụ nữ.

4. Đay nghiến chuyện đã qua

Là người ai cũng có quá khứ, dẫu tốt đẹp hay đầy rẫy những thứ không hay thì bạn hãy luôn tôn trọng nó. Những lúc giận hờn, căm phẫn đối phương cũng đừng điên rồ lôi chuyện cũ ra đay nghiến chồng, đừng mang quá khứ ra dằn vặt nhau kẻo vướng mắc chưa được tháo gỡ đã nảy sinh thêm mâu thuẫn mới.

Việc cho nhau không gian riêng để tĩnh tâm suy nghĩ khác với việc trốn tránh nhau bằng việc rời khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

5. Không rời khỏi nhà khi đang cãi nhau

Việc cho nhau không gian riêng để tĩnh tâm suy nghĩ khác với việc trốn tránh nhau bằng việc rời khỏi nhà. Bạn biết không, khi rời khỏi nhà lúc đang hậm hức bạn rất dễ nảy sinh tâm lý cần có người để chia sẻ, để đứng về phía mình, để bênh vực mình. Nếu người lắng nghe bạn là người tốt, họ có ý xây dựng và khuyên nhủ bạn thì không sao. Ngược lại, nếu họ “thêm mắm dặm muối”, hiểu sai vấn đề và đưa ra những lời khuyên tai hại thì chắc chắn ngày bạn ngoại tình sẽ không còn xa đâu.