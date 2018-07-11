Chuyện tâm linh vợ chồng hay cãi nhau là kết quả của khẩu nghiệp và nhân duyên

Trong cuộc sống, mỗi người đều có cơ hội giao tiếp và gặp gỡ với rất nhiều người. Những người đó có thể trở thành bạn bình thường, bạn tri kỷ nhưng phải có duyên số mới thành vợ chồng. Có nghĩa là vì duyên mà gặp gỡ nhưng vì cái nợ mới nên vợ chồng. Nợ ở đây là tình nghĩa.

Người đời thường nói “một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa” nên vợ chồng không chỉ là cái tình mà còn là cái nghĩa. Khi cãi nhau đừng dễ dàng buông tay, hãy bình tâm lại và cùng giải quyết mọi chuyện.

Tuy nhiên, thà rằng cứ cãi nhau một trận linh đình để hiểu nhau, còn hơn là im lặng rồi xa nhau mãi mãi. Do đó, khi cãi nhau vợ chồng bạn đừng vì thế mà cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn, hãy coi đó là chỉ là một “tai nạn” hàng ngày mà gia đình nào cũng gặp phải để đôi bên hiểu hết nỗi lòng của nhau.

Vì vậy, ở đời có gặp phong ba bão táp gì thì hai vợ chồng cũng nên nghĩ đến ân tình mà cùng nhau vượt qua. Để vượt qua được thì đôi khi cũng phải cãi nhau, điều này khiến cho đối phương đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não… đồng thời có thể làm mình và người khác đau khổ ray rứt cả cuộc đời. Đây chính là khẩu nghiệp nặng nhất, tạo nghiệp, quả báo cho bản thân và hậu quả cho cả gia đình.

Vợ chồng cãi nhau là để hiểu nhau và yêu thương nhau hơn

Chính vì vậy khi vợ chồng cãi nhau đôi bạn đừng dễ dàng buông tay nhau vì đâu có dễ mà gặp nhau, phải trải qua ân tình trăm năm mới nên duyên vợ chồng. Một khi đã buông tay thì sẽ không muốn nhìn mặt nhau có thể là cả kiếp sau cũng không còn gặp lại.

Vợ chồng đến với nhau do nhân duyên vì thế đừng buông tay chỉ vì cãi nhau

Vợ chồng đến được với nhau là vì duyên nợ. Tuy nhiên không phải cặp vợ chồng nào cũng hạnh phúc, có cặp thì hòa thuận, nhưng cũng có cặp đối xử với nhau lạnh nhạt, thậm chí người này còn oán hận với người kia. Tuy nhiên, là vì lý do gì đi nữa thì đôi bạn chỉ cần mở lòng ra để hiểu cảm nhận của đối phương thì mọi điều sẽ được giải quyết êm đẹp. Vì thế, đừng bao giờ so sánh vợ với người khác bởi vợ mình mới là người chung vai gánh vác cùng mình. Bởi những cô bồ bên ngoài khi nào chẳng đẹp, chẳng dịu dàng vì cô ta chỉ đến với anh để tìm niềm vui chứ không bao giờ lo lắng chăm sóc anh.

Vợ chồng cãi nhau nhưng đừng bao giờ buông tay nhau

Vì thế nhân gian có câu: “Vợ người ta đẹp vì được chồng yêu thương, còn vợ anh xấu và hay cằn nhằn là do anh chưa đủ thương yêu”. Do đó, khi vợ chồng cãi nhau thì đôi bạn đều phải nhìn nhận lại bản thân mình, nhất là người chồng. Bởi chỉ cần chồng luôn tâm lý, biết yêu thương, biết xót vợ thì cực khổ nào người phụ nữ cũng có thể vượt qua. Còn cứ mãi vô tư, để vợ đầu tắt mặt tối lo trong lo ngoài thì người vợ nào cũng xấu xí, sẽ cáu gắt, nổi giận và hay cãi nhau.

Hơn nữa, chén bát trong chạn còn va chạm thì cuộc sống chung nào mà chẳng có cãi vã, giận hờn. Nhưng dù cãi nhau thế nào cũng hãy nghĩ đến những gì mà người kia đã dành cho mình. Đặc biệt là vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai.