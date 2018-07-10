Kỳ lạ vợ bầu "thèm" chồng như thèm chua ngọt khiến chồng khốn khổ

Chuyện vợ chồng 10/07/2018 14:16

Từ khi có bầu em lại sinh ra kiểu nghén ngẩm “lạ lùng”, không thèm ăn, uống gì mà lại thèm chồng. Tuy nhiên, “cơn nghén” của em ngày càng gia tăng vì thế cứ khi lên cơn vợ bầu thèm chồng là anh ấy ngượng đỏ mặt.

Vợ chồng em rất vui mừng khi biết tin em có thai được 2 tháng. Em ăn uống khỏe re, rất điều độ, nên chồng không phải lo lắng về khoản này. Nhưng có một điều là em rất ngại với chồng đó là từ khi em có bầu anh ấy phải chiều em nhiều hơn trong “chuyện ấy”. Em cũng thấy mình nghén theo kiểu oái oăm “độc nhất vô nhị” là rất thèm chồng.

Có bầu lúc nào tôi cũng thèm chồng
Có bầu lúc nào tôi cũng thèm chồng

Còn chồng em thì không muốn quan hệ khi vợ có bầu sợ ảnh hưởng đến con. Nếu kiểu “ốm nghén” của em tuần 1-2 lần thì không sao, nhưng ít nhất phải 3-4 lần thì em mới thoải mái, không thì trong người bứt dứt khó chịu lắm. Nhiều lúc em đòi chồng còn khiến anh ấy ngượng đỏ cả mặt. Có lẽ vì anh đã quen với hình ảnh người vợ hiền lành, thuần nết, nhu mì, nhút nhát nên khi em nghén kiểu “táo bạo” chắc anh cảm thấy quá lạ lẫm, ngạc nhiên.

Nói chung lúc nào em cũng trong tình trạng thèm chồng, đi làm mà nhìn thấy hình ảnh gì hơi liên quan là em nhớ chồng lắm. Nhiều khi còn gọi điện nài nỉ chồng đi nhà nghỉ giữa trưa nữa. Mặc dù được bố mẹ nhắc nhở kiêng cữ 3 tháng trở ra, 7 tháng trở vào nhưng mà em kệ, nên chuyện ấy của vợ chồng em vẫn đều như vắt chanh.

Em thấy như vậy cũng tốt, chồng sẽ không phải nhịn khi vợ mang bầu mà cũng chẳng có cơ hội để ngoại tình. Anh cũng thương em nên tuần nào cũng trả bài đầy đủ, nhưng hình như càng chồng càng giảm ham muốn khi vợ mang thai, anh vẫn cố chiều em nhưng mà kiểu như đối phó, trong khi đó thì em vẫn muốn được “yêu” hết mình. Nói thật là bắt đầu từ tháng thứ 6 trở đi tuần nào em cũng phải “ấy” với chồng 5 lần thì mới buông tha cho anh ấy.

Thấy vợ bầu nghiện chuyện ấy anh sợ ảnh hưởng đến con nên đưa vợ đi khám để bác sĩ tư vấn tâm lý
Thấy vợ bầu nghiện chuyện ấy anh sợ ảnh hưởng đến con nên đưa vợ đi khám để bác sĩ tư vấn tâm lý

Em vẫn biết ban ngày anh đi làm mệt mà đêm còn phải chiều vợ thì sẽ thấy uể oải, nhưng mà không được làm chuyện ấy thì em không chịu được. Thấy vợ bầu nghiện chuyện ấy thèm chồng quá mức, nhiều khi anh cũng trốn em đi ngủ lang khắp nơi, có hôm về nhà bố mẹ đẻ, rồi xin ngủ nhờ nhà bạn thân. Nhưng mỗi lần nhịn là nhu cầu của em lại tăng lên gấp đôi, khi thấy anh về là em bắt anh đền bù liền. Thấy tình hình như vậy không ổn, sợ ảnh hưởng xấu tới con nên anh bắt em đi khám, để được bác sĩ tư vấn tâm lý.

Tuy không vui chút nào, nhưng em vẫn đi để chồng được yên tâm. Bác sĩ nói quan hệ tình dục trong thời gian mang bầu hoàn toàn an toàn và bình thường nếu có thai kỳ khỏe mạnh và không có chỉ định của bác sĩ phải kiêng khem chuyện ấy. Có nghĩa là nếu em không gặp phải bất cứ vấn đề gì trở ngại trong quá trình bầu bí thì vợ chồng có thể quan hệ tình dục bất cứ lúc nào.

Nhưng bác sĩ cũng khuyên là nên hạn chế hoặc làm chuyện ấy một cách nhẹ nhàng để bảo vệ con yêu tốt nhất. Từ sau hôm đó, tâm lý của anh thoải mái hơn và cũng chiều em nhiệt tình. Tuy nhiên, có đôi lúc anh thủ thỉ bên tai em là “Em bầu lần này thôi nha, sinh một đứa là được, chứ đứa thứ hai cũng như thế này chắc anh chịu không nổi mất”.

Được
Được "yêu" tôi mới thấy mình thoải mái không bứt dứt

Mặc kệ anh nói gì thì nói, em vẫn thèm anh. Ngay cả khi không quan hệ em cũng phải ôm anh mới ngủ, bám anh như sam ấy. Ngay cả khi người anh ướt đẫm mồ hôi mà em vẫn thích dựa vào, kiểu như không chỉ thèm chuyện ấy mà em nghiện cả mùi cơ thể của chồng luôn. 

Chồng nghiện chuyện ấy khiến vợ suy sụp, rơi vào trạng thái hoảng loạn

Chồng nghiện chuyện ấy khiến vợ suy sụp, rơi vào trạng thái hoảng loạn

Có chồng nghiện chuyện ấy khiến tôi suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác, có lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn giải thoát cuộc hôn nhân này. Không giống như nghiện game hay nghiện rượu, chồng nghiện chuyện ấy thuộc về sinh lý rất khó chữa trị, có thể nói là “vô phương cứu chữa” dù tôi đã cố gắng hết sức.

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Từ khóa:   vợ bầu thèm chồng bà bầu ốm nghén

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