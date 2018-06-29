Cách vợ giữ chồng khi mang thai “lạt mềm buộc chặt” khiến cánh mày râu “sợ xanh mặt”

Đợi anh đi làm về, cô tra khảo anh ngay. “Sao anh lại làm thế, em mang thai vất vả, nặng nhọc mà anh có thể nhẫn tâm đi giải tỏa ở bên ngoài. Lúc anh ôm ấp người đàn bà khác anh có nghĩ tới vợ con anh đang ở nhà không?”

Cũng như những người phụ nữ khác, mới có thai 3 tháng đầu, Liên sợ bị sảy thai nên cấm tiệt chồng chuyện ấy. Tuy nhiên, được một thời gian, cô nhận thấy chồng có dấu hiệu muốn léng phéng để giải quyết nhu cầu. Trong một lần vô tình đọc được đoạn chát của chồng với một người bạn, cô như không tin vào mắt mình, không còn nghi ngờ gì nữa anh ấy đã ra ngoài “bóc bánh trả tiền”.

Nghe được những lời đó, Liên càng sôi máu và mắng chồng không thương tiếc: “Anh có phải là con người không? Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ và kiềm chế bản năng của mình, cứ không được ấy là anh phải tìm bên ngoài à? Vậy anh không bằng con vật”.

“Anh xin lỗi, do lâu ngày không được ấy nên anh rất khó chịu, với bị bạn bè rủ rê nên… Cũng chỉ thuần túy là giải tỏa nhu cầu thôi” – Giọng anh thanh minh cứ thể nhỏ dần.

Thấy Liên bực tức và nói láo quá nên anh cũng nạt lại lớn tiếng: “Em có hiểu gì về đàn ông không? Đàn ông nhu cầu cao, tinh lực dồi dào trong chuyện ấy là việc quá bình thường!”.

Càng nghĩ càng tức, nhưng Liên hiểu trong thời kì mang bầu, bắt anh kiêng khem trong khi trước đó vẫn được “ăn” đều đều thì đúng là một cực hình đối với anh. Hơn nữa, anh cũng không phải là thánh. Bị "đói" lâu ngày, bị bạn bè rủ rê, nên dễ sa ngã cũng phải.

Nhưng cứ để tình hình này tiếp diễn thì Liên không chịu được. Vì thế, cô quyết định “xuất chiêu” học cách chiều chồng khi mang thai để giúp anh giải quyết sinh lý. Tuy nhiên, cũng phải cho anh một bài học nhớ đời để chừa cái tính “bậy bạ” ấy đi.

Đầu tiên, cô sử dụng “nghệ thuật nhờ chồng khi mang thai”. Cô nói: “Em sẽ tha thứ cho anh chuyện ấy, nhưng anh cũng phải biết hối lỗi nha. Giờ em đang mang bầu không tiện đi lại, làm việc nên từ giờ anh thu xếp làm giúp em một tay…”.

Thấy vợ chịu tha thứ là anh mừng quýnh và đồng ý hết. Thế là từ hôm đó, mọi việc Liên thường làm sẽ nhờ chồng làm, lâu lâu mới phụ giúp. Sáng anh phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày theo những gì cô đã ghi trên giấy. Sau đó, nấu bữa sáng cho 2 vợ chồng rồi đưa vợ đi làm tiếp đó mới đến công ty mình. Trưa lại qua chở vợ đi ăn cơm. Chiều rước vợ về. Trong khi vợ nấu ăn thì anh phải dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ bẩn, cất đồ khô vào tủ, ăn xong thì rửa bát, lau dọn nhà bếp…

Cô nhờ anh làm việc nhà để không còn thời gian rảnh ra ngoài giải quyết nhu cầu. Ảnh internet

Thấy chồng bơ phờ, Liên vừa cười vừa hỏi đểu: “Anh thấy sao rồi, còn nhu cầu cao và tinh lực dồi ra không anh? Tí em dẫn anh ra công viên đi dạo, hít đất thêm 100 cái nữa, coi như tập thể dục luôn!”. Nghe thấy vậy là anh xanh mặt, chỉ biết cười chừ.

Mặc dù “hành” chồng như vậy, nhưng cô vẫn sợ anh “ngựa quen đường cũ”, sợ anh dù mệt nhưng vẫn “đói” đến lúc nào đó sẽ làm liều thì nguy. Nên Liên lên mạng tìm hiểu những tư thế gần gũi phù hợp và những lưu ý trong chuyện chăn gối với bà bầu. Sau khi thấy chồng làm xong mọi công việc, cô đã sức nước hoa thơm ngát, quyến rũ nằm chờ chồng trong phòng ngủ. Lúc này anh rất bất ngờ.

Đời sống gối chăn của vợ chồng lạnh lẽo mấy tháng nay lại được hâm nóng. Trước đây, chưa hề biết oral sex là gì nhưng giờ vì hạn chế trong việc “giao ban” truyền thống nên cô cũng không ngần ngại chiều chồng theo cách này. Khỏi phải nói, anh vui như thế nào. Anh vẫn ngầm hiểu hình như vợ thực hiện chiến lược “vừa đấm vừa xoa”.

Học cách chiều chồng khi mang bầu để anh ấy giải quyết nhu cầu sinh lý. Ảnh internet

Sau khi gần gũi xong, Liên lại ngọt ngào với chồng những khó xử của khi mang bầu, không thể đáp ứng nhu cầu như trước, mong anh thông cảm. Thế là vừa đánh đòn thể xác, tâm lí và sinh lí mà trong suốt thời gian cô mang bầu và sinh con, anh không còn lần nào “trót dại” nữa.