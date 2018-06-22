Làm gì để chồng sợ mất vợ và được yêu chiều như nàng công chúa?

Người phụ nữ thông minh sẽ biết làm gì để chồng sợ mất vợ chứ không phải luôn gồng mình cố gắng tìm mọi cách giữ chồng. Vì thế, đừng biến cuộc sống hôn nhân thành tình yêu đơn phương, mà hãy giúp anh ấy nhận thấy bạn là người quan trọng nhất, nếu mất rồi sẽ tìm không ra.

Sống với nhau cùng được gần 10 năm trời, chị nhận ra anh ngày càng thay đổi, không còn nhìn âu yếm chị như trước, hay đi làm sớm và về nhà muộn. Chị sợ mình sẽ mất anh vào tay một người phụ nữ khác. Anh cũng ít quan tâm đến chị hơn, nhưng rất có trách nhiệm với con cái. Chị cảm nhận được nếu cuộc sống cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nhàm chán, một ngày nào đó sẽ tan vỡ. Ngày nào, chị cũng sống trong sự thấp thỏm như chỉ chờ một ngày nào đó sấm sét giáng xuống gia đình mình. Chị nhận thấy anh có nhiều thay đổi sau 10 năm chung sống. Ảnh internet Vì thế, khi thấy số điện thoại lạ gọi đến cho anh, chị thường truy hỏi là số của ai, rồi lại tiếp tục điệp khúc “Anh có bồ phải không?”. Điều này khiến cho anh phát điên, không khí gia đình căng thẳng. Cuối cùng anh dằn giọng dứt khoát: “Anh thề với em, anh không làm gì có lỗi với em hết. Nhưng em cứ như thế này nữa thì anh ra ngoài ngoại tình thật, lúc đó em đừng có trách”.

Sau câu nói ấy, chị biết anh nói thật. Chị biết nếu cứ cố gắng tra khảo tìm cách giữ chồng thì sẽ không ổn, anh sẽ thấy bị gò bó, khó chịu, lâu dần sẽ dẫn đến ly hôn. Lòng chị rối bời, chị bắt đầu suy nghĩ, hình như trước giờ chị cố “đuổi” theo anh, mà không bao giờ cho anh có cảm giác ngược lại. Vì thế, chị muốn thay đổi, chị chợt nhận ra, phải khiến anh sợ mất vợ thì mới là cách giữ chồng và khiến chồng yêu mình nhiều hơn. Chị bắt đầu thay đổi, chăm chút cho bản thân mình để khiến mình hấp dẫn hơn. Chị luôn nhẹ nhàng, không con gắt gỏng như trước đây, không tra khảo khi thấy anh về muộn nữa. Cuối tuần chị luôn chuẩn bị bữa ăn hoành tráng toàn món anh thích, trên bàn có bình hoa tươi để không khí nhẹ nhàng, lãng mạn. Chị cũng ăn mặc cũng tươm tất hơn, không còn xuề xòa như mọi khi.

Chị chăm chút cho bản thân mình để trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh internet Đi đám cưới hay dự tiệc, chị không còn rủ anh đi cùng nữa, thay vào đó tự mình trang điểm thật đẹp và chọn chiếc đầm lộng lẫy, tự soi mình trong gương, rồi tỏ ra bí hiểm chụp hình gửi đi. Chị thấy anh đang liếc nhìn trộm chị, có chút trầm ngâm suy nghĩ. Chị cố tình làm cho anh ghen, nghĩ rằng mình có người khác để tâm sự. Những tin nhắn đến xem xong chị cố tình vội vàng xóa ngay hoặc lén lút vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Chị biết rằng ghen tuông một chút chính là gia vị hấp dẫn khiến tình cảm vợ chồng thêm thú vị và mặn nồng. Vì thế, dù chỉ là bữa tiệc liên hoan nhỏ ở công ty chị làm như mình có một buổi hẹn hò để chồng bạn phải lo lắng, quan tâm, để cho anh ấy thấy được giá trị của chị trong gia đình. Những lần sau anh bắt đầu đòi đi theo chị trong những dịp tiệc tùng. Anh quan tâm đến chị nhiều hơn. Đặc biệt, anh để ý các số điện thoại và tin nhắn trong máy điện thoại của vợ, điều mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm. Chị thấy vừa buồn cười vừa, vừa cảm động trước biểu hiện ghen tuông của anh. Chị cố gắng để anh thấy được tầm quan trọng của mình như vậy anh sẽ sợ mất vợ. Ảnh internet Trước giờ, chị toàn hạ thấp vị thế của mình, vì thế anh thấy rất an toàn không sợ mất chị. Nhưng giờ thì khác rồi, chị đã biết cách để khiến cho trái tim anh run lên và sợ mất chị. Hóa ra để chồng quan tâm, yêu chiều mình không hề khó, chỉ là áp dụng chưa đúng cách mà thôi. Chỉ cần biết quan tâm chăm sóc bản thân mình và lâu lâu hãy khiến chồng ghen để nêm thêm gia vị cho hạnh phúc gia đình thì lúc nào chồng cũng sẽ sợ mất vợ.

Mẹ chồng không ưa con dâu - ngọn nguồn “cuồng phong bão tố” trong nhà Lấy chồng mà mẹ chồng không ưa con dâu thì rất khó sống. Gia đình lúc nào cũng sẽ lục đục, “căng như dây đàn”, rồi một ngày nào đó mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm người thiệt vẫn là người vợ, vì mẹ thì chỉ có một, còn con dâu không có đứa này sẽ có đứa khác.

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