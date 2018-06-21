Mẹ chồng không ưa con dâu - ngọn nguồn “cuồng phong bão tố” trong nhà

Tâm sự gia đình 21/06/2018 14:02

Lấy chồng mà mẹ chồng không ưa con dâu thì rất khó sống. Gia đình lúc nào cũng sẽ lục đục, “căng như dây đàn”, rồi một ngày nào đó mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm người thiệt vẫn là người vợ, vì mẹ thì chỉ có một, còn con dâu không có đứa này sẽ có đứa khác.

Cũng giống như bao người con gái khác, ngày bước lên xe bông chị vô cùng hạnh phúc. Nhưng cũng chính từ ngày đó, chị chính thức phải bước vào cuộc sống giống như địa ngục chỉ vì mẹ chồng không ưa con dâu. Vì chị không phải là hình mẫu lý tưởng con dâu mà bà chọn cho con trai.

Mẹ chồng không ưa con dâu vì chị không phải là hình mẫu lý tưởng bà chọn cho con trai
Mẹ chồng không ưa con dâu vì chị không phải là hình mẫu lý tưởng bà chọn cho con trai. Ảnh internet

Bên ngoài, bà vẫn tỏ vẻ rất yêu thương con dâu, chăm chút từng li từng tí, nhưng thật chất cứ chồng đi vắng mà mẹ chồng chửi chị xối xả, không thương tiếc. Chỉ cần vấp một lỗi nhỏ nào đó là bà có cớ để nhiếc móc cả ngày. Cứ thế là bà có lý do để nói xấu chị trước mặt chồng, bảo con dâu hư, bảo anh không biết dạy vợ.

Một lần, hai lần có thể chồng không để ý nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 thì đã khác. Bà khiến anh thay đổi thái đổi với chị. Chị có nói gì để thanh minh cho mình anh cũng không tin, bởi anh luôn cho rằng mình sống với mẹ lâu hơn chị, lúc nào cũng yêu chiều con trai thì làm sao có thể đối xử tệ với con dâu như lời chị nói được. Vì thế, dù chị có thanh minh như thế nào anh cũng chỉ xem đó là ngụy biện mà thôi.

Cứ như vậy, cuộc sống của chị ở nhà chồng thật mệt mỏi, không những căng thẳng với mẹ chồng mà ngay cả chồng cũng không tin chị. Thật sự, nhiều lúc chị tự vấn bản thân mình, thấy mình đâu phải là người tệ hại, cũng có ý tứ, không lười biếng mà sao vẫn gặp phải hoàn cảnh như vậy.

Nhưng sự việc chưa dừng ở đó, giông tố bắt đầu ập lên đầu chị, khi mẹ chồng bị mất tiền. Hôm đó chị lại là người đi làm về muộn nhất. Trong khi mọi người trong nhà ai cũng đã về và khẳng định là không lấy. Càng đợi, mọi người càng nóng lòng và càng nghi chị lấy, cho rằng chị đi phi tang số tiền đó nên mới về nhà muộn.

Đến lúc chị về đến nhà cũng là 10 giờ đêm, bố mẹ chồng, em trai chồng và cả anh – chồng của chị mặt cũng hầm hầm, tra khảo chị có lấy tiền của mẹ không. Chị nói mình không lấy thì mọi người cũng đành chấp nhận, nhưng tiền làm sao có cánh mà bay. Vậy là bằng mặt mà không bằng lòng, cả nhà không ai truy cứu chuyện này nữa.

Ngay cả chồng cũng nghi ngờ chị lấy trộm tiền của mẹ
Ngay cả chồng cũng nghi ngờ chị lấy trộm tiền của mẹ. Ảnh internet

Nhưng từ sau hôm đó, thái độ mọi người trong nhà khác hẳn, tuy nói là tin chị không lấy, nhưng hành động thể hiện thì coi chị như một kẻ ăn cắp, ngay cả anh cũng nghi ngờ chị. Chị cảm thấy mình khó sống trong ngôi nhà này. Chị xin gia đình chồng về nhà mẹ đẻ sống, tưởng anh sẽ giữ mình lại, nhưng không anh mặc kệ. Vậy là chị phải mang nỗi ấm ức về nhà, chỉ biết kể cho bố mẹ đẻ mà thôi.

Sau khi chị về nhà ngoại, chủ nợ mới tìm đến nhà, lúc này em trai của chồng mới khai, rằng đã lấy số tiền của mẹ để trả nợ do mình đánh bài thua. Nhưng mà trả vẫn chưa hết nên chủ nợ không buông tha. Lúc này chị mới được minh oan, anh mới sang nhà ngoại xin rước chị về. Nhưng bố mẹ chị không cho vì chị đã chịu khổ nhiều rồi, làm sao có thể sống trong một gia đình như vậy nữa. Hơn nữa, chị cũng hận anh vì anh là người đầu gối tay ấp hàng đêm mà không tin chị.

Ngày mà chị biết mình mang thai đang định báo tin vui cho nhà chồng cũng lại là ngày mình bị đổ oan là ăn cắp tiền. Gần tan giờ làm, chị bị ngất, nhưng không ai biết số gia đình chồng của chị nên đồng nghiệp đưa chị vào viện mà không gọi điện về nhà báo. Vậy nên khi chị tỉnh cũng đã là 9 giờ hơn và vội vã bắt xe taxi về nhà.

Chính vì mẹ chồng không ưa con dâu nên giờ đây hạnh phúc gia đình chị đang trên đà đổ vỡ
Chính vì mẹ chồng không ưa con dâu nên giờ đây hạnh phúc gia đình chị đang trên đà đổ vỡ. Ảnh internet

Xét cho cùng vì mẹ chồng không ưa con dâu cộng với việc bị mất tiền nên chị mới trở thành kẻ tình nghi số một, khiến cho cuộc hôn nhân của mình đang trên đà đổ vỡ.

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