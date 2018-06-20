Phụ nữ cao tay sẽ trị chồng vũ phu bằng cách này

Nhưng vì chị sợ người ta cười chê gia đình mình nên cứ âm thầm chịu đựng suốt 3 năm trời. Con giun xéo lắm cũng quằn, cuối cùng chị đã không chịu nổi và vùng dậy chống lại anh. Chị cũng mệt mỏi lắm rồi nên không còn để ý hàng xóm bàn tán xôn xao như thế nào về gia đình mình, chị dẹp hết mọi thứ sang một bên để tìm cách trị chồng vũ phu.

Trước khi lấy anh, chị cũng biết anh khá cộc tính, những ngoài tính đó ra thì không còn tật xấu nào khác. Vì thế chị nghĩ lấy nhau về ứng xử khéo léo một tí sẽ không sao. Nhưng chuyện đâu có dễ như thế, cuộc sống có nhiều va chạm, không tránh khỏi lời ra tiếng vào, mỗi khi anh nổi nóng thường không kiềm chế được và đánh đập chị không thương tiếc.

Mặt anh hầm hầm, tức giận và nói “Cô giỏi lắm”. Thấy anh như vậy, chị được đà nói thêm: “3 năm sống chung với anh như vậy là quá đủ rồi, tôi không cần nữa, giờ là lúc để pháp luật trừng trị người vũ phu như anh, tống cổ anh vào tù, cho hai mẹ con tôi yên ổn”.

Lần này, cũng như vậy, chỉ vì một chuyện cỏn con do chị về muộn, chưa kịp nấu cơm nước gì, anh đã tức giận cho rằng chị trốn việc nhà, cố tình về trễ nên đã đánh chị. Nhưng mà, chị không để yên cho anh đánh nữa. Chị chống cự lại và hét to “Anh đánh tôi thêm một cái nữa đi sẽ biết hậu quả ngay, gia đình này sẽ tan nát, clip anh đánh tôi sẽ được phát tán trên mạng, pháp luật sẽ xử lý anh”. Nghe những câu này, có vẻ anh sợ anh và dừng tay không đánh chị nữa.

Anh cũng thuộc dạng người nhát gan, cứ dọa đụng đến pháp luật là sợ. Hơn nữa anh biết mình sai, đánh vợ là không đúng, nhưng mà cơn giận nổi lên thì không kiềm chế được.

Chị sợ anh vẫn đang còn thù chị, nhân lúc chị ngủ anh sẽ đánh hoặc tát vài cái. Nên trước lúc lên giường đi ngủ, chị cố tình cầm một con dao nhỏ, rất nhọn, khua qua khua lại cho anh thấy. Lúc này sắc mặt anh bắt đầu thay đổi.

Lần này chị không nhịn nữa quyết vùng lên chống lại anh. Ảnh internet

- Cô làm gì đấy?

- Tôi phòng thủ thôi, không may có ai đó đánh tôi.

Thế là tối hôm đó anh nằm im không dám ho he, cựa quậy gì hết. Thực chất chị chỉ muốn dọa anh mà thôi.

Tuy nhiên, thấy mấy ngày nay anh mệt mỏi, mắt thâm như gấu trúc. Nhưng vẫn phải đi làm, mỗi tối về nhà thì đều ra ngoài ghế ngủ. Chị cứ nghĩ anh vẫn còn giận nên kệ. Tuy nhiên, đến một hôm anh chịu không được nữa, anh mới làm lành với chị và xin tha.

- Em ơi, tha cho anh, anh không dám đánh em nữa. Em cũng đừng tung clip lên mạng nha. Và cất dao đi.

- Còn tùy vào thái độ của anh.

- Em không thấy à. Từ khi thấy em cầm dao, anh biết chắc em thù anh lắm nên sợ em đâm. Mấy hôm nay anh có ngủ được đâu. Cứ sợ nửa đêm em ra đâm lén anh. Hoặc là em đăng clip lên mạng, rồi công an đến bắt anh.

Nghe mấy câu này anh nói, chị có gắng lắm mới không cười. Đúng là anh nhất gan thật, mới bị dọa có một ấy đã sợ. Nghĩ lại cũng thương anh mấy đêm nay không ngủ, chị phải trấn tĩnh anh bằng câu:

- Tôi đâu có dại, không muốn vào tù bỏ lại đứa con thơ mà đâm anh đâu. Nhưng mà anh vẫn đánh tôi thì sẽ là thật. Còn cái clip anh đánh tôi thì có thể từ từ, giờ tôi chưa đăng đâu. Nếu lần sau anh đánh tôi nữa thì sẽ đăng thật.

Nhờ chiêu trị chồng cao tay ấy mà giờ anh đã không đánh chị và gia đình hạnh phúc. Ảnh internet

Cũng từ hôm đó, anh không dám đánh chị nữa, cũng không còn nổi khùng vô cớ. Vậy là chị đã trị được chồng vũ phu. Gia đình từ đây cũng êm ấm và hạnh phúc hơn.