Ăn gì để không bị khô âm đạo, giúp cô bé “trơn tru” trong chuyện ấy

Lựa chọn đúng các loại thực phẩm để ăn sẽ có tác dụng hiệu quả để khắc phục tình trạng “khô hạn” của cô bé. Do đó, ăn gì để không bị khô âm đạo là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm. Bởi vì đây là một giải pháp cực kỳ tối ưu để khắc phục tình trạng này.

Bị khô âm đạo không chỉ khiến cho chị em gặp rắc rối mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc yêu và tình cảm đôi lứa. Do khô âm đạo có thể làm giảm khoái cảm khi quan hệ tình dục và chị em bị đau rát ở vùng kín. Tình trạng này rất phổ biến và có thể gặp ở mọi độ tuổi. Để khắc phục hiện tượng khô âm đạo, các chị em nên ăn nhiều các loại thực phẩm như: Ăn nhiều thực phẩm chứa axit béo omega – 3 Thực phẩm giàu axit béo omega - 3 có tác dụng tốt chữa khô âm đạo. Ảnh internet Chứng khô âm đạo ở phụ nữ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhiều cặp vợ chồng. Tuy nhiên, nó có thể được cải thiện hiệu quả nhờ việc các chị em ăn nhiều thực phẩm giàu axit béo omega – 3. Bởi axít béo omega – 3 có thể giúp máu lưu thông tốt đến vùng kín, hạn chế bị tổn thương bởi các gốc tự do gây ung thư, chống lão hoá và làm tăng lượng dopamine. Axit béo omega – 3 có nhiều trong cá thu, cá hồi, cá ngừ, cá kiếm, cá mòi, dầu ôliu, vừng… bạn hãy bổ sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Thực phẩm giàu vitamin C Một trong những câu trả lời cho câu hỏi “Nên ăn gì để không bị khô âm đạo?” đó là các chị em cần ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C cho cơ thể như ổi, cam, dâu tây, quả kiwi, cà chua, rau bina. Đây là nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đẹp da, tăng đề kháng, chống viêm nhiễm sinh dục và tăng nhờn cho vùng kín. Hạt lanh, hạt đậu nành Hạt lanh, đậu nành giàu kích thích tố nữ và lượng axit béo omega 3. Đặc biệt, chất phytoestrogen có trong hai loại hạt này có tác dụng tăng estrogen và giúp ngăn ngừa tình trạng bị khô âm đạo hiệu quả cũng như các triệu chứng khác của thời kỳ mãn kinh.

Sữa chua – Thực phẩm giúp “cô bé” tiết nhiều nhờn hơn Phụ nữ nên duy trì ăn sữa chua mỗi ngày để phòng chống tình trạng khô âm đạo. Ảnh internet Sữa chua là một trong những loại thực phẩm giàu probiotics giúp bổ sung các vi khuẩn sống có lợi cho đường ruột, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Theo các nhà nghiên cứu, một trong những “vi khuẩn” có lợi có trong sữa chua có khả năng duy trì sự cân bằng pH trong khoang âm đạo, chống lại các viêm nhiễm từ bên ngoài. Vì thế, các chị em cần duy trì việc ăn một hũ sữa chua mỗi ngày nhé! Bắp nếp – Thực phẩm trị chứng bị khô âm đạo không thể bỏ qua Bắp nếp có vị ngọt, hơi lạnh. Các chất dinh dưỡng trong loại thực phẩm này rất tốt cho phổi, thận, có tác dụng làm trắng da. Đối với quan hệ vợ chồng, phụ nữ ăn nhiều bắp nếp sẽ giúp cân bằng âm dương và tiết nhiều chất nhờn, “chuyện ấy” diễn ra thuận lợi hơn. Củ cải trắng – Trị chứng khô âm đạo cực hiệu quả Củ cải trắng trị chứng khô âm đạo hiệu quả. Ảnh internet Củ cải trắng được ví như là “nhân sâm” mùa đông, thành phần của nó giúp âm đạo được mềm, ẩm hơn, khi quan hệ dễ dàng, không bị khô. Vì thế để làm giảm tình trạng khô âm đạo các chị em có thể ăn các món từ củ cải như: củ cải luộc, củ cải xào, củ cải nấu canh, hoặc nước ép củ cải uống hàng ngày. Hy vọng với những thông tin trên đây, các chị em đã biết nên ăn gì không bị khô âm đạo để cải thiện tình trạng này hiệu quả. Ngoài việc ăn các loại thực phẩm trên, phái đẹp cũng cần tránh thụt rửa sâu vào vùng kín bằng các loại xà phòng, sữa tắm, tinh dầu tắm… tránh làm tổn thương vùng kín và gây ra tình trạng khô âm đạo, nếu cần có thể dùng nước ấm để rửa là được.

Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ để phục hồi năng lượng nhanh chóng? Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ, đảm bảo sức khỏe sau mỗi lần “yêu” là điều không những được phái mạnh mà còn rất nhiều chị em quan tâm. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn biết nhé!

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