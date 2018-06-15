Thiếu ngủ làm giảm hứng thú “yêu” tần suất quan hệ giảm rõ rệt

Thiếu ngủ thường xuyên sẽ khiến cho não bộ không được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, tâm trạng mệt mỏi, cảm giác uể oải... hưng phấn tình dục cũng giảm rõ rệt.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng, mất ngủ, thiếu ngủ thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe , giảm hiệu quả công việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục.

Nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài, có thể dẫn đến chứng bất lực hay liệt dương ở đàn ông. Vì thế, các nhà tình dục học khuyên phái mạnh cần coi trọng giấc ngủ để cơ thể được tái tạo năng lượng, cảm thấy khỏe khắn, không còn căng thẳng, mệt mỏi, như vậy khi quan hệ mới có thể làm cho “đối tác” và bản thân thỏa mãn.

Trong khi đó, quan hệ tình dục đòi hỏi sự thư giãn để thưởng thức khoái cảm. Vì thế, con người có cảm thấy thoải mái, hưng phấn thì mới muốn quan hệ tình dục. Đối với nam giới, khi mất ngủ, họ sẽ dễ dàng đánh mất bản lĩnh đàn ông, vì khó đạt tới sự cương cứng, không thể lên đỉnh khi giao hợp, dễ gây mất hứng thú cho bạn tình.

Còn đối với nữ giới nếu thường xuyên thiếu ngủ làm giảm hứng thú "yêu" là do khi ân ái chất dịch âm đạo không tiết ra, hoặc ít tiết ra, ảnh hưởng đến việc bôi trơn khi quan hệ không được “xuôi chèo mát mái”. Dẫn đến tình trạng đau rát do cọ xát, khó “thăng hoa”. Hơn nữa, khi mất ngủ, người phụ nữ thường hay bị stress, dễ cáu gắt, khó tính, ảnh hưởng đến quan hệ với chồng.

Cải thiện giấc ngủ như thế nào để tốt cho “chuyện ấy”?

Trạng thái tinh thần tốt và một thể lực dồi dào sẽ giúp cho cuộc sống tình dục viên mãn hơn. Vì thế, bạn cần cải thiện giấc ngủ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng tình dục.

Tạo không gian ngủ thoải mái

Tạo không gian ngủ thoải mái để bạn có thể ngủ ngon hơn. Ảnh internet

Bạn cần cải tạo lại không gian ngủ cho thoáng, đẹp, đảm bảo có sự riêng tư. Đồng thời, nhiệt độ phòng để từ 26-28 độ C, đảm bảo không khí lưu thông thì giấc ngủ mới ngon.

Tắt hết đèn và không dùng điện thoại trước khi ngủ

Tắt hết đèn, xung quanh bạn chỉ là bóng tối sẽ rất dễ chìm vào giấc ngủ. Đồng thời, không dùng điện thoại trước khi đi ngủ, bởi vì ánh sáng từ chúng làm bạn tỉnh táo, khó chìm vào giấc ngủ, làm cho chất lượng giấc ngủ giảm xuống.

Gạt bỏ hết mọi căng thẳng trước khi leo lên giường đi ngủ

Để dễ ngủ và ngủ sâu giấc bạn cần phải vứt bỏ hết các ý nghĩ lo âu ra khỏi tâm trí. Tiếng nhạc và tiếng mưa rơi sẽ làm bạn dễ chìm vào giấc ngủ. Đồng thời hãy tưởng tượng ra những thứ tươi đẹp ở trong đầu để có những giấc mơ đẹp.

Thay đổi tư thế ngủ

Hãy ngủ với tư thế thoải mái nhất để dễ chìm vào giấc ngủ. Ảnh internet

Tư thế ngủ đúng là điều rất quan trọng nếu muốn có một giấc ngủ ngon. Vì thế, khi ngủ bạn hãy nằm tư thế thoải mái, giữa lưng thẳng và gối không để quá cao hoặc thấp. Tránh nằm sấp. Như vậy sẽ dễ ngủ ngon hơn.

Qua đây có thể thấy, giấc ngủ có liên quan mật thiết đến hứng thú tình dục. Do đó, khi bị mất ngủ, bạn cần phải tìm cách cải thiện ngay, càng sớm càng tốt. Ngày nay, mất ngủ liên quan đến các yếu tố tâm lý ngày càng gia tăng vì mọi người đang chịu nhiều áp lực về vấn đề “cơm áo gạo tiền”. Mất ngủ thường xuyên sẽ xảy ảnh hưởng nặng nề hơn khi có mâu thuẫn trong gia đình, mất bình tĩnh khi giải quyết vấn đề.