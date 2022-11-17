Tiết lộ đàn ông thích phụ nữ mặc gì nhất khi ngủ

Chuyện vợ chồng 17/11/2022 09:25

Đàn ông thích phụ nữ mặc đồ gì khi ngủ là điều mà rất nhiều chị em tò mò bởi điều này có tác động rất lớn trong việc khơi dậy ngọn lửa ham muốn của phái mạnh, khiến các anh mới chỉ nhìn thôi mà đã rạo rực hết cả lên, giúp hâm nóng căn phòng ngủ của các cặp đôi.

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Lúc đi ngủ là thời điểm chàng và bạn có cơ hội gần nhau nhiều nhất. Lúc này anh ấy mới có nhiều thời gian để ngắm nhìn bạn và cảm hứng “yêu” sẽ bùng phát. Bạn cần phải nắm bắt được tâm lý và sở thích của chàng muốn mình mặc gì khi ngủ là điều rất cần thiết. Đây cũng là nghệ thuật quyến rũ chàng “say như điếu đổ”. Vì thế, bạn tuyệt đối không được chủ quan trong việc chọn trang phục ở nhà, nhất là khi “lên giường”. Vậy đàn ông thích phụ nữ mặc đồ gì nhất khi ngủ? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi ngủ

Đàn ông luôn thích người phụ nữ của mình phải bốc lửa nhưng phải ăn mặc thật chỉnh chu, kín cổng cao tường. Đòi hỏi này có vẻ nghịch lý bởi sự bốc lửa, sexy chỉ đi chung với thời trang gợi cảm, khiêu gợi. Nhưng trên thực tế, nó lại hoàn toàn hợp lý ở một cách giải thích khác. Đúng vậy, đàn ông luôn muốn thể hiện sự sở hữu với người mình yêu, chỉ một ánh mắt nhìn trộm nàng từ người khác cũng khiến chàng tỏ ra bực dọc.

Chính vì vậy, ở nơi công cộng, chàng luôn muốn nàng ít tỏa sáng, ít được sự chú ý từ mọi người bởi điều đó chẳng khác nào để kẻ gian nhìn thấy tài sản quý báu của mình. Tuy nhiên, khi ở không gian chỉ có hai người, chàng lại muốn nàng hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn khác. Một cô gái gợi cảm, nóng bỏng và đầy khiêu gợi với những bộ cánh mỏng khiêu gợi trên giường.

Trong đó phải kể đến những trang phục như:

1. Áo sơ mi

Đàn ông thích phụ nữ mặc áo sơ mi khi đi ngủ
Đàn ông rất thích ngắm phụ nữ mặc áo sơ mi khi đi ngủ!

Khi bạn mặc một chiếc áo mơ mi trắng không quần, chàng sẽ hiểu là bạn đang phát tín hiệu chủ động quyến rũ và khiêu khích chàng. Đây chính là một trong những trang phục mà các quý ông thường rất thích khi bạn mặc “trên giường”. Bên cạnh đó, để tăng thêm phần gợi cảm “chết người”, các chị em nên mặc khi vừa mới tắm xong, lúc này cơ thể còn đọng lại chút nước để chiếc áo trở nên mỏng manh, ôm sát những đường cong trên cơ thể hơn. Vừa ẩn vừa hiện những đường cong hút mắt, đảm bảo chàng nào cũng mê như "điếu đổ" hết nhé!

2. Áo ôm sát cổ tim

Những chiếc áo ôm sát cổ tim giúp đôi “gò bồng” căng tròn của nàng lấp ló, khiến cho cánh mày râu thực sự không dứt được ánh nhìn, rạo rực và muốn được “yêu” ngay lập tức. Vì thế, những chiếc áo cổ tim khoét sâu luôn là thứ trang phục mà các chàng rất thích. Nó tạo sự tò mò, gợi cảm để khám phá, tạo khiêu khích nhưng không thiếu sự bí ẩn, quyến rũ.

3. Nude

Có những chàng lại cực kỳ thích phụ nữ không mặc gì khi đi ngủ. Lúc này, chàng sẽ được ngắm toàn bộ nét đẹp đường cong của cơ thể bạn. Hơn nữa khi bạn nude hoàn toàn và e ấp che đi những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể bằng một tấm ga mỏng manh sẽ kích thích ham muốn tình dục cực độ ở phái mạnh. Đảm bảo chàng sẽ muốn chiếm lấy bạn ngay tức khắc đấy nhé.

4. Đồ lụa mềm

Đồ lụa mềm cũng là trang phục mà chàng thích nàng mặc khi trên giường
Đồ lụa mềm cũng là trang phục mà chàng thích nàng mặc khi trên giường!

Phái mạnh rất thích những đồ lụa mềm mại, vì nó êm ái và đồng thời khiến cho đường cong của bạn trông thật sexy. Với chất liệu vừa trơn trượt, mát tay như này, khi chị em khoác lên người lạ càng tăng thêm sự mềm mại, quyến rũ mà không quá lộ, gọi mời một cách tinh tế, khiến chàng mê mệt không thôi!

5. Đồ lót gợi cảm

Bạn hãy chọn vài bộ đồ lót đậm màu, như đỏ hoặc đen hoặc dùng đồ lót ren, chắc chắn chàng sẽ không thể rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ của bạn. Những đường cong hút hồn của bạn sẽ được tôn lên và “trưng bày” ra tới mức tối đa. Khiến chàng bị khiêu khích, muốn khám phá và lột bỏ chúng từng chút từng chút một đấy!

Lựa chọn đồ ngủ - Nghệ thuật hâm nóng tình cảm chốn phòng the

Biết cách lựa chọn đồ ngủ đúng với sở thích của đàn ông chính là nghệ thuật giữ chồng hiệu quả. Bởi những bộ đồ ngủ luôn giúp bạn thêm nóng bỏng và ghi điểm trong mắt người đàn ông của mình, khiến họ cảm thấy hãnh diện vì bạn hiểu và yêu họ.

Hơn nữa, những bộ đồ ngủ đúng ý sẽ giúp chàng yêu bạn nhiều hơn, trân trọng và nâng niu cơ thể bạn, để cả cùng nhau “hưởng trái ngọt” chốn phòng the. Chúng cũng là nhân tố để bạn mạnh dạn, chủ động làm chuyện ấy với người đàn ông mình yêu.

Tạo sự khác biệt so với những bộ đồ ban ngày, trong bạn hoàn toàn mới mẻ, thách thức sự nhẫn nại của chồng. Đồng thời, giúp bạn rũ bỏ được sự thô cứng bên ngoài, để chồng bạn luôn thấy thoải mái khi ở trên giường.

Lựa chọn đồ ngủ chính là bí quyết hâm nóng tình cảm
Lựa chọn đồ ngủ chính là bí quyết hâm nóng tình cảm vợ chồng!

Thông qua việc lựa chọn đồ ngủ, chàng cũng sẽ cảm nhận được mức độ tình cảm và sự ham muốn của bạn trong chuyện ấy. Như vậy, chàng sẽ dễ dàng nắm bắt tâm lý để tặng cho bạn một “phần thưởng” xứng đáng. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp chị em có thêm nhiều lựa chọn hơn trong công cuộc "hâm nóng" lại tình cảm vợ chồng mỗi đêm nhé!

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