Bật mí cách hôn trong cuộc "yêu", khiến chàng mê mệt, ham muốn đẩy lên cao độ

Để nụ hôn tự nhiên và dạt dào cảm xúc, cả chàng và nàng nên giữ cho tâm trạng cả hai thoải mái nhất. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khi không có sự gò bó cảm xúc, đôi môi phụ nữ trở nên mềm mại và điêu luyện hơn.

Nụ hôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi “yêu”, nó là sự mở màn cho cuộc “yêu”, khiêu khích chàng nhập cuộc nhanh hơn. Để làm tốt vai trò của nụ hôn, bạn hãy chọn kiểu nào mà mình cảm thấy tự tin nhất để hoàn thành nó một cách xuất sắc. Dưới đây là những bí quyết khi hôn mà chị em cần "nằm lòng" nhé, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cho dù bạn tự tin kỹ năng hôn của mình đến đâu nhưng nếu bạn có vấn đề mùi răng miệng thì có thể làm giảm hứng thú cho chàng, thậm chí là ám ảnh.

Làm chủ được nụ hôn sẽ dẫn dắt chàng vào những cảm xúc đê mê, kích thích hormone sinh dục, tạo cho chàng những ham muốn về chuyện ấy.

Vệ sinh răng miệng sạch và thơm tho sẽ khiến chàng cảm thấy thoải mái khi hôn bạn, không những thế còn khiến nụ hôn hai bạn trở nên nồng cháy hơn. Bí quyết cho chị em là mang theo kẹo cao su hoặc xịt thơm miệng để tự tin nhập cuộc.

Ngoài ra, khi say đắm các chàng cũng thường di chuyển nụ hôn sang vùng cổ, trán, tai hoặc gáy nên các nàng cũng chú ý giữ sạch sẽ những vùng này để chàng không bị mất hứng mà ngược lại còn mê mẩn hơn.

Làm mềm môi

Một đôi môi mềm xinh luôn khiến chàng chẳng muốn dứt ra!

Khiến chàng thích hôn bạn nhiều hơn, hãy giữ cho đôi môi luôn mềm mại. Bạn nên dùng một ít son dưỡng hoặc liếm nhẹ qua môi. Bạn cũng có thể sử dụng son dưỡng có mùi để tăng thêm kích thích cho chàng.

Một mẹo nhỏ hay cho nàng để luôn có một đôi môi mềm mại là hãy tẩy tế bào chết định kỳ đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất cho môi. Bổ sung đủ nước cho cơ thể là một cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh tình trạng môi khô, thô ráp.

Bật mí cách hôn khiến chàng mê mệt

Chiếc lưỡi của bạn có thể di chuyển rất linh hoạt để làm chàng mê mệt và thấy hứng thú trong cuộc “yêu”. Do đó, bạn hãy sử dụng chiếc lưỡi của mình khéo léo, nhẹ nhàng và từ từ trong những phút đầu, sau đó tăng dần tốc độ, nhưng đừng di chuyển lưỡi quá nhanh, đây sẽ là nụ hôn “chết người” mà chàng không thể nào cưỡng lại.

Sử dụng chiếc lưỡi linh hoạt để hôn chàng mê mệt!

Đồng thời, bạn cần dùng chiếc lưỡi để điều chỉnh nụ hôn theo kiểu gặp nhấm từng bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chàng. Hãy chọn những điểm G của chàng để hôn khám phá và tìm hiểu như phía sau tai, cổ, ngực, phía sau lưng... Chủ động hôn càng theo kiểu gặm nhấm sẽ là khúc dạo đầu tuyệt vời, khiến cho cơ thể chàng như nóng dần lên và muốn tiến xa hơn một nụ hôn. Bạn hãy từ từ để chàng cảm nhận và không cần phải quá vội vàng, đồng thời thay đổi tư thế hôn để làm tăng thêm dư vị và sức nóng của cuộc “yêu”.

Sau đó, dù đã lâm trận nhưng bạn hãy cố gắng vừa làm “chuyện ấy” vừa hôn nhé! Bởi lúc này nụ hôn sẽ nóng bỏng, rất lãng mạn và cũng gần gũi nhất. Sự kết hợp của hôn và lâm trận sẽ giúp cho cuộc yêu càng nồng nhiệt và say đắm hơn đấy.

Nụ hôn sẽ là màn dạo đầu hoàn hảo dành cho chàng!

Sau khi kết thúc cuộc “yêu”, các chị em hãy “hôn trêu chọc” anh ấy một cách nhẹ nhàng và thoải mái, để cả hai càng gần gũi và hạnh phúc hơn sau cuộc yêu đầy nóng bóng. Để thực hiện thành công một nụ hôn trêu chọc, bạn hãy “lén lút” cắn nhẹ lên môi chàng, đủ để anh ấy cảm thấy thú vị chứ không nên cắn quá mạnh. Điều này, khiến anh ấy thấy bạn thật đáng yêu và càng hy vọng hơn vào lần sau nữa.

Một số lưu ý khi hôn trong cuộc “yêu”

Để có thể hôn khiến chàng mê mệt trong cuộc yêu, bạn cần phải lưu ý các điều sau:

- Hãy hôn anh ấy thật nồng nàn, nhẹ nhàng nhưng cần phải xen kẽ sự mãnh liệt. Đồng thời, đẩy ngực bạn lại gần ngực anh ấy để chàng cảm nhận cuộc yêu dần trở nên lôi cuốn, cuồng nhiệt hơn, giúp anh ấy háo hức với việc này.

- Di chuyển nụ hôn chậm dãi xuống từng bộ phận trên người anh ấy và đung đưa vòng ba của bạn để tăng “sức nóng” cho cuộc “yêu”.

- Tuyệt đối đừng bỏ qua hôn tai chàng và thủ thỉ vào tai anh ấy những lời “mật ngọt” như “Em muốn anh “yêu” em ngay lúc này!”. Chắc chắn rằng, chàng sẽ rất rạo rực bởi câu nói đó.

- Khi chàng đã bị bạn chinh phục hoàn toàn đến mê mệt thì hãy dùng chiếc lưỡi chạy dọc khắp cơ thể chàng. Cuối cùng dừng lại ở cậu nhỏ vì đây chính điểm chàng muốn bạn chạm tới nhất khi “yêu”. Đồng thời, bạn cũng nên dùng hơi thở của mình để kích thích “cậu nhỏ”.

Kết thúc cuộc "yêu" hãy hôn chàng theo cách trêu chọc để chàng thấy hạnh phúc hơn!

Chỉ với những mẹo nhỏ bạn sẽ làm chàng “tê dại”, bản năng ham muốn trỗi dậy để chiếm trọn cơ thể bạn. Trên đây là bí quyết cho một cách hôn khiến chàng mê mệt, "hớp hồn" đến nỗi không thể từ chối lời mời hấp dẫn từ bạn. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ giúp ích cho các chị em trong quá trình "chinh phục" chàng và giúp cuộc "yêu" càng thêm thăng hoa và hạnh phúc nhé!