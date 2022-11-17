Những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh là gì?

Chuyện vợ chồng 17/11/2022 11:10

“Lên đỉnh” là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc “yêu”, khiến phái mạnh sung sướng đến tột độ và tự hào về bạn tình. Do đó, các chị em nên nắm rõ những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh, để biết cách làm chàng “sung sướng” trong chuyện ấy.

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Khi đạt “cực khoái” tình dục, nhiều bộ phận trên cơ thể chàng sẽ xảy ra các phản ứng thú vị. Chúng hơi phức tạp không chỉ thể hiện ra bên ngoài mà còn xảy ra từ bên trong cơ thể, điều khiển trạng thái cảm xúc để phái mạnh cảm thấy ngây ngất khi quan hệ. Đó là những biểu hiện nào? Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Lên đỉnh là gì?

Theo các chuyên gia, quan hệ tình dục được chia làm 4 giai đoạn: ham muốn, kích thích, “lên đỉnh” và cuối cùng là thỏa mãn. Trong đó, lên đỉnh còn được gọi là đạt cực khoái. Lúc này, người được lên đỉnh sẽ trong trạng thái sung sướng, ngất ngây hay thậm chí là không có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác lúc đó.

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 Lên đỉnh là giai đoạn đạt được "cực khoái" trong cuộc "yêu"!

Khi quan hệ tình dục, cả nam giới và phụ nữ đều đạt được cực khoái. Và biểu hiện của trạng thái này là khác nhau ở mỗi giới tính, mỗi người. Tuy nhiên, thực tế thì nữ giới sẽ khó lên đỉnh hơn đàn ông. Vì vậy, “màn dạo đầu” là rất quan trọng với phụ nữ.

Các kiểu lên đỉnh thông thường của đàn ông là:

- Đa cực khoái: Nhiều lần đạt cực khoái trong một thời gian ngắn (cùng một lần quan hệ)

- Cực khoái thư giãn: Cực khoái đạt được từ những sự thư giãn tuyệt đối khi kích thích

- Cực khoái áp lực: “Lên đỉnh” nhưng không trên tinh thần tự nguyện, đa phần bị ép buộc.

- Cực khoái căng thẳng: Đạt được từ những kích thích dồn dập, liên tiếp khiến cơ thể căng cứng, buộc phải xuất tinh mà ít có cảm giác thỏa mãn.

- Cực khoái tưởng tượng: “Lên đỉnh” hoàn toàn nhờ yếu tố tâm thận, không có sự tham gia của bất kỳ loại kích thích nào khác (hiếm gặp).

- Cực khoái hỗn hợp: Không xác định được nguyên nhân. Có thể là sự kết hợp của các loại cực khoái trên.

Vậy những lần "lên đỉnh" này thường có những biểu hiện gì?

Những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh

Biểu hiện của mỗi người đàn ông khi lên đỉnh sẽ khác nhau. Nhưng tựu chung lại có những dấu hiệu sau đây:

Xuất tinh

Một trong những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh dễ nhận thấy nhất đó là việc xuất tinh. Khi đạt “cực khoái” đàn ông sẽ xuất tinh. Bởi vùng khiến đàn ông đạt cực khoái tập trung ở dương vật. Vì thế, chàng đạt được cực khoái nhanh hay chậm phụ thuộc vào kĩ năng “làm tình” của phụ nữ.

Tốc độ làm tình

Một trong những biểu hiện khi người đàn ông lên đỉnh đó là tốc độ quan hệ nhanh
Một trong những biểu hiện khi người đàn ông lên đỉnh đó là tốc độ quan hệ nhanh!

Tốc độ “ra vào” của “cậu bé” ngày càng nhanh lên và không có dấu hiệu chậm lại cho đến khi xuất tinh có thể thấy được là chàng đang trên đỉnh sung sướng. Tốc độ này thể hiện, “cậu bé” của chàng đang cương cứng đến cực độ, các “tinh binh” đã vào đúng vị trí để chuẩn bị tấn công. Chỉ khi nào, các “tinh binh” được giải phóng chàng mới thấy thỏa mãn và “thăng hoa”.

Nét mặt của chàng

Thời khắc “vinh quang” của chàng, phái đẹp có thể nhận biết được thông qua biểu cảm sắc thái của khuôn mặt. Nếu chàng nhắm lại mơ màng, miệng há nhẹ và hơi thở gấp gáp, sâu và mạnh thì có nghĩa là đang đạt cực khoái và “lên đỉnh”, cảm nhận được sự thăng hoa trong cảm xúc, thỏa mãn ham muốn về thể xác.

Phát ra âm thanh rên rỉ

Cung giống như nàng, khi chàng sung sướng cực độ sẽ rên rỉ hoặc phát ra những âm thanh yếu ớt. Bởi khi “sướng” cơ thể sẽ có sự co giật và căng cứng ở phần bụng dưới truyền tải lên trên khiến cổ họng tự động phát ra âm thanh.

Cong lưng, ưỡn ngực

Dựa vào biểu cảm khuôn mặt bạn cũng có thể cảm nhận được chàng có lên đỉnh hay không
Dựa vào biểu cảm khuôn mặt bạn cũng có thể cảm nhận được chàng có lên đỉnh hay không!

Khi cuộc “mây mưa” đến mức cao trào, chàng sẽ có xu hướng cong lưng lại phía sau, nắm chặt vào tay bạn tình hoặc vật gì đó, ưỡn ngực và đẩy vùng hông gần hơn phía bạn tình để được cảm nhận và khám phá sâu hơn. Đôi khi chàng sẽ thỏ thẻ vào tai bạn rằng “em rất tuyệt”. Thông thường khi chàng lên đỉnh sẽ giải tỏa được năng lượng, cảm giác tuyệt vời lâng lâng trong hạnh phúc.

Làm sao để giúp chàng lên đỉnh trong cuộc “yêu”?

Để làm chàng lên đỉnh, say đắm, mê mệt thì khi “yêu” bạn nên:

- Nắm bắt được tâm trạng của chàng: Biết cần phải biết được khi nào chàng thật sự ham muốn để kích thích thật khéo léo, tạo cảm giác hưng phấn, để chàng nhanh chóng “lâm trận”. Do đó, bạn hãy dạo đầu thật nhẹ nhàng và lãng mạn, để chàng say lâng lâng men tình nhé!

- Hãy khen chàng và nói cho anh ấy biết phải làm gì: Khen giúp anh ấy hưng phấn, tăng sự ham muốn, càng ý thức được vai trò của mình trong cuộc yêu. Đồng thời nói cho anh ấy biết bạn thích làm gì khi lâm trận để chàng hiểu được tâm lý của bạn, dễ dàng giúp cả hai “đạt cực khoái”.

- Mân mê chàng, đặc biệt là những điểm G: Chàng rất nhạy cảm và dễ bị kích thích khi bạn “yêu” đúng điểm G như: đầu ngực, mông, dương vật… Bạn hãy dùng miệng để kích thích chúng, mơn trớn vuốt ve và hôn chúng một cách điêu luyện sẽ khiến chàng “lên đỉnh” cực sướng.

Để giúp chàng lên đỉnh bạn phải kích thích vào đúng điểm G của chàng
Để giúp chàng lên đỉnh bạn phải kích thích vào đúng điểm G của chàng!

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em độc giả biết được những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh là gì và biết cách “yêu” để giúp chàng đạt “cực khoái”,  tình cảm đôi bên gắn kết và khăng khít hơn, giữ mãi được ngọn lửa yêu trong hôn nhân nhé!

Thì ra bạn trai suốt ngày đòi quan hệ bằng miệng vì có lý do cực kỳ đặc biệt này đây...

Thì ra bạn trai suốt ngày đòi quan hệ bằng miệng vì có lý do cực kỳ đặc biệt này đây...

Bạn trai đòi quan hệ bằng miệng lúc đầu em rất khó chịu, nhưng dần cũng quen. Không phải là quen bình thường mà nó còn tạo ra cảm giác rất thú vị, lại rất an toàn không sợ dính bầu. Nhưng mà em thấy kiểu quan hệ này cứ kỳ quá sao ấy, mặc dù vẫn biết quan trọng là cả hai cùng vui.

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