Thì ra bạn trai suốt ngày đòi quan hệ bằng miệng vì có lý do cực kỳ đặc biệt này đây...

Bạn trai đòi quan hệ bằng miệng lúc đầu em rất khó chịu, nhưng dần cũng quen. Không phải là quen bình thường mà nó còn tạo ra cảm giác rất thú vị, lại rất an toàn không sợ dính bầu. Nhưng mà em thấy kiểu quan hệ này cứ kỳ quá sao ấy, mặc dù vẫn biết quan trọng là cả hai cùng vui.

Từ một con bé ngây thơ đang tập yêu, không biết gì về chuyện ấy, thì bây giờ có thể nói em đã trở thành “lão làng”, dày dặn kinh nghiệm chốn phòng the. Em biết chiều anh trong khoản ấy và khéo trong giao tiếp nên anh rất cưng nựng em. Mặc dù em biết mình làm tốt, tình dục hòa hợp thì tình yêu sẽ bền chặt. Tuy nhiên, em vẫn thấy bạn trai đòi quan hệ bằng miệng là điều kì quái, nhưng không dám nói cho anh nghe vì sợ anh tự ái. Lúc đầu em thấy bạn trai đòi quan hệ bằng miệng em thấy rất kì quái! Hơn nữa em thấy anh rất trân trọng em, anh cũng quan hệ bằng miệng để làm cho em “sướng”. Phải công nhận là anh làm rất giỏi trong chuyện ấy. Vì thế, chuyện kì quái trong lòng em cũng dần biến mất, nhưng em vẫn tò mò vì sao anh lại thích quan hệ bằng miệng? Nên em đã hỏi anh: “Anh ơi, anh thích làm vậy lắm hả”. Anh trả lời: “Làm em vui là anh thích rồi! Hơn nữa, đó cũng là cách để anh thể hiện bản lĩnh đàn ông và kĩ thuật của mình. Em không thấy hả khả năng “yêu” của đàn ông bộc lộ rõ nhất ở việc quan hệ bằng miệng ra làm sao, có làm cho bạn tình sảng khoái hay không đấy. Đặc biệt, anh nghĩ người yêu và là một người tình tuyệt vời phải là người biết cách hôn và chăm sóc chỗ kín của bạn gái mình chứ thì làm tình mới sung sướng trọn vẹn”

Thế mà trước em cứ nghĩ bạn trai đòi quan hệ bằng miệng là một điều kỳ quái. Sau khi em mạnh dạn hỏi anh thì bây đã hiểu và ngày càng yêu anh nhiều hơn. Vì yêu em nên anh mới để ý đến những chuyện nhỏ như vậy để làm em mãn nguyện. Vì anh ấy yêu em rất nhiều nên mới đòi quan hệ bằng miệng! Càng ngày, em cũng cảm nhận được, nhờ quan hệ bằng miệng mà đời sống tình dục của em và anh ấy không nhàm chán mà ngày một hứng khởi hơn. Nếu không có nó thì em nghĩ chắc giờ này chúng em chán ngấy nhau trong chuyện ấy rồi ý chứ. Vì chuyện ấy hòa hợp nên nó giúp cho tình yêu của chúng em ngày càng khăng khít, đảm cho sợi dây hôn nhân sau này viên mãn và bền vững.

Nói thật là em thấy càng ngày càng thích bạn trai đòi quan hệ bằng miệng. Vì nó làm em dễ dàng “lên đỉnh”, bởi anh rất biết cách chăm sóc “cô bé” của em bằng đầu lưỡi. Nên lần nào quan hệ em cũng đạt cực khoái và cảm thấy rất thỏa mãn và người yêu của em cũng vậy. Càng làm càng nghiện chuyện ấy. Tuy nhiên, đôi lúc em cũng thấy cơ thể mình mệt mỏi mà không muốn làm chuyện ấy nên đã hạn chế tạo ra cơ hội gần gũi về thể xác nên đã tránh đến những nơi riêng tư chỉ có hai đứa em, đặc biệt thời gian hẹn hò không quá khuya cũng như ăn mặc hở hang trước mặt anh ấy. Quan hệ bằng miệng giúp cho "chuyện ấy" thú vị hơn! Em có tìm hiểu, cũng thấy có nhiều ông chồng chia sẻ vợ thích quan hệ bằng miệng, bởi nó tạo ra sự kích thích riêng. Nhưng bên cạnh đó cũng ẩn chứa những nguy cơ như làm tổn thương vùng kín, vì làm không khéo sẽ thành “tra tấn” “cô bé” và “cậu bé”. Nếu không biết sử dụng răng sao cho hợp lí, khi tàn “cuộc yêu”, “cậu bé” và “cô bé” sẽ bị trầy xước khắp “mình mẩy” vì bị răng cứa vào. Vì thế, khi quan hệ bằng miệng, em phải tìm hiểu thật kỹ và được bạn trai hướng dẫn tận tình em mới dám làm đấy!

Cách nhận biết tình cảm thật của chàng qua chuyện ấy Nhận biết tình cảm của chàng qua chuyện ấy khá dễ dàng, chỉ cần một chút tinh ý bạn sẽ biết được chàng có yêu mình thật lòng hay không. Vì thế bạn hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận câu trả lời dù là xấu nhất xảy ra nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-ra-ban-trai-suot-ngay-doi-quan-he-bang-mieng-vi-co-ly-do-cuc-ky-dac-biet-nay-day-286149.html