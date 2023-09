Cách từ chối chồng chuyện ấy – Nghệ thuật chốn phòng the không phải chị em nào cũng biết

Người chồng khi bị vợ từ chối chuyện ấy sẽ dễ bị tổn thương, dễ sinh ra tâm trạng hờn dỗi, ghen tuông, suy diễn, cho rằng vợ có người khác hoặc là hết yêu mình. Vì thế, để khước từ “sự mây mưa”, bạn hãy tìm ra cách từ chối chồng trong chuyện ấy thật khéo léo.

Cách từ chối chồng chuyện ấy không bị tổn thương

Nói nhẹ nhàng hết mức để khi bị từ chối chồng không tổn thương. Ảnh internet

Có rất nhiều chị em vì muốn trốn tránh chuyện ấy nên đã bịa ra các lý do như: đau bụng, đèn đỏ… Tuy nhiên, cách này chỉ là giải pháp tạm thời và nếu bị phát hiện chồng sẽ mất lòng tin và giảm nhu cầu ham muốn. Từ đây, anh ấy sẽ hay nghĩ lung tung như: “Tại sao vợ lại làm vậy, sao không nói thẳng với mình” hay “Chẳng lẽ mình không đáng tin cậy để giãi bày tâm sự sao, tại sao vợ lại nói dối”. Do vậy, cách tốt nhất để từ chối chồng trong chuyện ấy là hãy thành thật với chồng nói cho anh ấy biết lý do chính xác là gì.