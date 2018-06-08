Cách từ chối chồng chuyện ấy – Nghệ thuật chốn phòng the không phải chị em nào cũng biết

Chuyện vợ chồng 08/06/2018 09:33

Trong đời sống vợ chồng, “chuyện ấy” là vấn đề rất tế nhị, nó thể hiện sự gắn kết và sự yêu thương từ chồng. Vì thế, để từ chối chồng chuyện ấy không hề dễ dàng, nếu không khéo léo sẽ gây ra “chiến tranh lạnh” trong nhà.

Người chồng khi bị vợ từ chối chuyện ấy sẽ dễ bị tổn thương, dễ sinh ra tâm trạng hờn dỗi, ghen tuông, suy diễn, cho rằng vợ có người khác hoặc là hết yêu mình. Vì thế, để khước từ “sự mây mưa”, bạn hãy tìm ra cách từ chối chồng trong chuyện ấy thật khéo léo.

Cách từ chối chồng chuyện ấy không bị tổn thương

Nói nhẹ nhàng hết mức để khi bị từ chối chồng không tổn thương
Nói nhẹ nhàng hết mức để khi bị từ chối chồng không tổn thương. Ảnh internet

Có rất nhiều chị em vì muốn trốn tránh chuyện ấy nên đã bịa ra các lý do như: đau bụng, đèn đỏ… Tuy nhiên, cách này chỉ là giải pháp tạm thời và nếu bị phát hiện chồng sẽ mất lòng tin và giảm nhu cầu ham muốn. Từ đây, anh ấy sẽ hay nghĩ lung tung như: “Tại sao vợ lại làm vậy, sao không nói thẳng với mình” hay “Chẳng lẽ mình không đáng tin cậy để giãi bày tâm sự sao, tại sao vợ lại nói dối”. Do vậy, cách tốt nhất để từ chối chồng trong chuyện ấy là hãy thành thật với chồng nói cho anh ấy biết lý do chính xác là gì.

Bạn phải nói một cách nhẹ nhàng để chồng không bị tổn thương. Không nên cáu kỉnh, hay nói cộc lốc vì chẳng ai thấy vui vẻ, thoải mái khi sự hào hứng của mình bị từ chối phũ phàng. Nếu chỉ đơn giản hôm nay bạn mệt không có hứng thú trong chuyện ấy, muốn được nghỉ ngơi thì hãy hẹn chồng dịp khác khi cơ thể khỏe khắn. Bãn hãy nói bằng sự nhẹ nhàng nhất có thể, ví dụ như: “Chồng à! Hôm nay em mệt lắm, để khi khác nha. Hôm sau em bù anh gấp đôi nhé! Sau đó bạn nhìn chồng thật yêu chiều và hôn anh ấy trước khi đi ngủ, thì không một ông chồng nào lại ép buộc bạn.

Sau khi đã từ chối, bạn cần tuyệt đối tránh những hành động khơi gợi cảm xúc. Bởi sự tiếp xúc của hai cơ thể luôn làm cảm xúc trở nên rạo rực và càng khiến chồng khó khăn trong việc dẹp bỏ ham muốn.

Nếu như chồng vẫn quá “bứt dứt” khó chịu trong người, mặc dù đã đồng ý không ép buộc bạn làm chuyện ấy. Anh ấy không thỏa mãn nên không thể ngủ được cũng khiến bạn cảm thấy áy náy, thì bạn hãy giúp chồng thỏa mãn bằng cách không cần phải giao hợp như thủ dâm bằng tay giúp anh ấy, chỉ cần giải phóng được “năng lượng” thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Khi đã từ chối tránh hành động khơi gợi để chàng có thể kìm nén được nhu cầu
Khi đã từ chối, tránh hành động khơi gợi để chàng có thể kìm nén được nhu cầu. Ảnh internet

Cách từ chối chồng chuyện ấy không phải là việc đơn giản nhưng nó sẽ không quá khó. Chỉ cần tinh tế và nhẹ nàng một chút, là người yêu thương bạn hẳn anh ấy sẽ hiểu, thông cảm cho vợ.

Tại sao đàn ông cảm thấy khó chịu khi không được đáp ứng?

Hầu hết, đàn ông khi đang ở trạng thái “cao hứng” mà không được đáp ứng sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu… Bởi đây là bản chất của đàn ông. Vì về mặt khoa học, cơ thể nam giới có một loại hormone đặc trưng đó là testosterone. Chính hormon này quy định tính cách đặc trưng của nam giới như hung hăng, dễ phấn khích, luôn đòi hỏi và quyết liệt.

Bên cạnh đó, về mặt sinh lý, một khi “cậu nhỏ” cương cứng cũng là lúc các tinh trùng đã ở vào tư thế chuẩn bị “tấn công”. Tâm lý chiến đấu lúc này rất hừng hực, chỉ muốn “xông lên” chứ không muốn “rút quân”. Vì thế, khi bị từ chồi, dây thần kinh cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời tác động đến các cơ tầng sinh môn và túi tinh giãn ra khiến cho quá trình bơm (nạp) tinh dịch vào túi tinh bị ngừng trệ. Sau đó, mất một khoảng thời gian nhất định để tống hết khối lượng tinh dịch đang nạp dở dang ra khỏi túi tinh. Còn các tinh trùng sẽ tự động bị đẩy vào đường tiết niệu để ra ngoài qua nước tiểu. Do đó, họ cực kỳ bức xúc khi bị từ chối.

Khi đàn ông
Khi đàn ông "cương cứng" thì muốn được giải tỏa nên khi bị từ chối sẽ rất khó chịu. Ảnh internet

Nam giới chỉ hết bức xúc, trở về trạng thái bình thường cho tới khi tinh dịch trong túi tinh bị tống ra hết. Vì thế, từ chối chồng trong chuyện ấy là cả một nghệ thuật, bạn cần nói “ngọt nhạt” để chàng thông cảm và hiểu cho mình.

Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù rất yêu vợ?

Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù rất yêu vợ?

Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù trong lòng rất yêu vợ? Câu trả lời chỉ gói gọn trong 2 chữ đó là “lòng tham”. Bởi đàn ông không bao giờ biết đủ, chỉ khi tự tay “phá nát” gia đình hạnh phúc thì mới cảm thấy hối hận.

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