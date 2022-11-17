Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù rất yêu vợ?

Tư vấn hôn nhân 17/11/2022 09:50

Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù trong lòng rất yêu vợ? Câu trả lời chỉ gói gọn trong 2 chữ đó là “lòng tham”. Bởi đàn ông không bao giờ biết đủ, chỉ khi tự tay “phá nát” gia đình hạnh phúc thì mới cảm thấy hối hận.

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Đàn ông luôn cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, luôn bao biện đàn ông ai chả thế và muốn vợ phải thông cảm cho hành động ngoại tình của mình. Tuy nhiên, đâu chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm hay thỏa mãn nhu cầu xác thịt, mà đàn ông còn muốn có con riêng với người tình. Lý giải này phải đến từ việc tìm hiểu sâu về "lòng tham" của đàn ông. Cụ thể thế nào, hãy tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đàn ông muốn có con riêng với người tình xuất phát từ nhiều lý do:

Muốn kiếm “thằng chống gậy”

Đàn ông muốn có con với người tình có thể là do muốn kiếm
Đàn ông muốn có con với người tình có thể là do muốn kiếm "thằng chống gậy"!

Đàn ông muốn có con với người tình là vì “lòng tham” và suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ. Họ luôn muốn có một thằng con trai để nối dõi, “chống gậy” khi mình nhắm mắt xuôi tay. Nhưng họ lại không biết rằng, suy nghĩ như vậy sẽ làm tổn thương người vợ rất nhiều, có thể làm tan nát gia đình hạnh phúc hiện tại.

Bởi con gái hay con trai cũng là con, khi chúng lớn lên đều sẽ “mọc cánh bay mất”, sẽ không bao giờ ở bên bạn mãi mãi. Mà chỉ có duy nhất vợ là người bạn sẽ đồng hành với bạn trong suốt cuộc đời này. Vì thế, dù là lý do gì đi chăng nữa cũng đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy. Sự thật đơn giản dễ hiểu như vậy, nhưng nhiều người đàn ông vẫn không hiểu, hay là không chịu hiểu?!

Người ta cho tại sao không nhận?

Một số người đàn ông muốn có con với người tình vì người ta tự nguyên dâng hiến mà không đòi hỏi gì. Vì thế suy đi tính lại, người đàn ông không thiệt thòi gì, vừa vó vợ đẹp con ngoan mà vừa có người tình và con riêng. Suy nghĩ đơn giản hơn, họ chỉ đáp ứng ước nguyện của người tình là muốn có một đứa con. Nếu mình không cho thì người khác cũng cho.

Đáp ứng nhu cầu có một đứa con của người tình mà không bị dàng buộc
Đáp ứng nhu cầu có một đứa con của người tình mà không bị ràng buộc!

Cũng chính vì có con với nhau nên đàn ông không bao giờ dứt được mối tình vụng trộm, luôn lén lút sau lưng vợ. Họ vẫn nhận ra sự bỉ ổi và vô liêm sỉ của bản thân mình, nhưng bản tính “tham lam” luôn hiện hữu, muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt đi. Chính vì thế, họ đã gây ra tổn thương cho hai người phụ nữ và những đứa con ngoài giá thú luôn không cảm nhận được tình thương từ người cha.

Một số trường hợp khác, đàn ông muốn có con với người tình là vì muốn giữ chân người đó. Người đàn ông đó ích kỉ, chỉ muốn người tình lén lút vụng trộm với mình, không muốn người ấy tìm hạnh phúc riêng. Bởi họ đã yêu người tình thật lòng, nhưng “tiến thoái lưỡng nam” không thể bỏ vợ để đến với người tình. Vì thế, có con là giải pháp tốt nhất để người tình toàn tâm toàn ý trở thành cái bóng không danh phận và nuôi con cho họ suốt đời.

Có nhiều người đàn ông kỉ muốn có con với người tình để cô ấy không thể đi tìm hạnh phúc mới
Có nhiều người đàn ông ích kỉ muốn có con với người tình để cô ấy không thể đi tìm hạnh phúc mới!

Muốn có một tổ ấm mới

Đôi khi một đời người sống với 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc là quá dài. Người trong cuộc phải chịu đựng và kiệt quệ đến nhường nào. Làm sao có thể sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đã không còn hạnh phúc nữa. Với người đàn ông mà nói, cuộc sống bên ngoài đã quá khốc liệt, họ luôn cần một mái ấm thật sự để quay về nạp năng lượng. Vậy nên, đàn ông rất khó chấp nhận sống mòn với một cuộc hôn nhân đã bị nứt vỡ.

Chính vì vậy, nếu tìm được một người phù hợp hơn, chắc chắn đàn ông sẽ nỗ lực xây dựng. Họ giống như con chim gõ kiến từ từ xây tổ mới và dời nhà đi. Việc sinh con cùng với nhân tình sẽ không có gì khó hiểu, bởi vì nó là một phần của gia đình.

Có con với nhân tình như một quả bom dành cho hôn nhân. Nếu đàn ông đã muốn ly hôn thì đây sẽ là một lý do tốt để cắt đứt nhanh nhất. Một người vợ rất khó để chấp nhận được người chồng ngoại tình và có con bên ngoài. Chẳng ai mong muốn mình sẽ sống kiếp chồng chung đau đớn như vậy. Do đó, đến 90% phụ nữ quyết định ly hôn khi chồng ngoại tình có con riêng.

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 Đứa trẻ ra đời chính là lý do lớn nhất khiến đàn ông muốn rời tới tổ ấm mới!

Tuy nhiên, dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì tất cả đều xuất phát từ “lòng tham” vô đáy của đàn ông. Họ quá yêu bản thân và coi phụ nữ như những mục tiêu, họ tin rằng mình có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn. Một khi chìm đắm trong những sai lầm và tội lỗi thì họ rất khó để thoát ra. Sau tất cả, cảm giác tội lỗi là cảm giác đầu tiên họ cảm nhận được, họ thấy hối hận với người vợ của mình. Họ tự trách bản thân và tự hứa với mình sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng “lòng tham” chiến thắng tất cả, mặc dù biết trước kết quả nhưng họ vẫn đắm chìm trong những cảm giác tội lỗi và hối hận.

Chỉ khi nào, gia đình tan vỡ, không còn vợ và những đứa con ngoan bên cạnh, lúc này họ mới thực sự dừng lại, mới biết đâu là điều quan trọng nhất với mình. Nhưng tất cả đã quá muộn để cứu vãn rồi.

Tóm lại, câu hỏi "tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù rất yêu vợ?" luôn là thắc mắc đau lòng của nhiều chị em. Hy vọng rằng các chị em sẽ chẳng bao giờ cần phải đặt đến câu hỏi này và luôn sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình mỗi ngày nhé!

Đàn ông yêu thật lòng hay không, biểu hiện khi thăng hoa sẽ chẳng thể nào nói dối!

Đàn ông yêu thật lòng hay không, biểu hiện khi thăng hoa sẽ chẳng thể nào nói dối!

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