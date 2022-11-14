Khi đàn ông im lặng trong tình yêu có nghĩa là đang bế tắc đến cùng cực!

Đàn ông im lặng trong tình yêu có nghĩa là họ đang gặp bế tắc và cần phải suy nghĩ. Bởi lúc này họ cần thời gian để giải quyết sự giận hờn và những nỗi đau, tuy không thể cất thành lời nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ bằng trái tim.

Tình cảm là một vấn đề vô cùng rắc rối, nếu phụ nữ yêu bằng tai, thì đàn ông lại thường yêu bằng hành động. Vì thế, nhiều người đàn ông luôn chọn sự im lặng để suy xét thấu đáo khi họ không muốn đưa ra những hàng động vội vàng làm tổn thương người mình yêu. Họ im lặng để chờ đợi sự nguôi giận từ người mình yêu, đồng thời cũng để duy trì sự an toàn cho mối quan hệ, vì họ biết rằng nếu tranh cãi thì mâu thuẫn càng đi vào ngõ cụt và cũng chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Đàn ông im lặng trong tình yêu không có nghĩa là chia tay! Anh và chị quen nhau cũng được 3 năm rồi. Sắp tới 2 người sẽ tổ chức đám cưới để chính thức về chung một nhà. Nhưng dạo gần đây, hai anh chị thường xuyên cãi vã làm cho mỗi quan hệ trở nên căng thẳng ngột ngạt. Dường như ai cũng muốn đối phương hiểu cho nỗi khổ tâm của mình nhưng không ai chịu lắng nghe tâm sự ai. Thế rồi mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm và anh có suy nghĩ sẽ dừng cái đám cưới lại và chị cũng muốn hủy hôn.

Chị đã gặp anh và nói ra nỗi lòng của mình. Chị muốn chia tay vì cảm thấy anh thay đổi không còn như xưa nữa. Còn anh thì chỉ im lặng trong tình yêu của mình. Thực ra, chị chỉ muốn thử xem anh còn yêu mình thật không, hy vọng anh sẽ xin lỗi và năn nỉ chị quay lại. Nhưng chị thất vọng vì chỉ thấy anh im lặng. Tuy nhiên, chị không biết rằng anh im lặng là vì trái tim đang rỉ máu, nó quá đau khiến anh lặng người và không thể thốt nên lời. Anh không muốn đưa ra quyết định vội vàng, anh thấy thất vọng và bế tắc đến cùng cực, tại sao người yêu của anh lại không hiểu được anh. Anh đang cố gắng từng ngày, làm việc hết sức để mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho chị. Có lẽ cũng vì thế mà anh không có dành nhiều thời gian cho chị như trước kia, ít nhắn tin, ít nói chuyện và không còn đi chơi hay nói những lời mật ngọt như trước nữa, nhưng nó không có nghĩa là đã hết yêu, là đã thay lòng hay có người mới như chị nghĩ.

Đàn ông im lặng trong tình yêu có nghĩa là đang bế tắc cần thời gian để suy nghĩ! Chính những điều ấy khiến chị nghĩ rằng anh đã thay đổi, không thèm hiểu và đoái hoài đến cảm xúc và cảm nghĩ của chị, anh không còn yêu và quan tâm đến chị nữa. Chính vì vậy chị chán nản, còn anh thì cho rằng có nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Do đó, anh im lặng để tìm ra cách giải quyết mẫu thuẫn nhưng sự im lặng ấy của anh khiến chị tự mình suy diễn mọi thứ. Sau một thời gian im lặng suy nghĩ, anh biết mình không thể mất chị, cần nói rõ mọi chuyện. Lần này, anh chủ động hẹn gặp chị, nhìn thấy chị anh đã ôm trầm lấy và chỉ biết nói đúng 2 từ: “Xin lỗi!” mà thôi. Nhưng như vậy đâu có đủ với chị, chị cần một lời giải thích tại sao anh lại im lặng. Chính sự im lặng của anh đã làm trái tim chị héo mòn nên anh phải giải thích rõ ràng về điều này. Thực ra, anh im lặng để suy xét lại tình cảm của mình dành cho chị. Hơn nữa, anh cảm thấy bế tắc đến cùng cực và không biết làm sao để giải quyết nên im lặng là cách tốt nhất. Anh sợ mình lên tiếng không đúng thời điểm sẽ làm cả hai tổn thương và không để quay lại với nhau chứ không phải im lặng có nghĩa là chia tay. Anh ấy im lặng trong tình yêu là muốn có thời gian suy nghĩ thấu đáo để không làm tổn thương người mình yêu! Vì thế, khi đàn ông im lặng trong tình yêu, các chị em đừng suy nghĩ tiêu cực hay suy diễn ra mọi thứ. Thay vào đó, hãy bình tĩnh chờ đợi, thời gian sẽ nói lên tất cả. Nếu anh ấy yêu bạn thật sự thì sự im lặng trong tình yêu của anh ấy chính là để 2 bạn bình tâm và suy xét mọi việc thấu đáo hơn và cũng là để anh ấy giải quyết được sự bế tắc trong lòng mình.

Tình yêu của đàn ông có vợ là sự đau khổ cho người thứ 3 Tình yêu của người dàn ông có vợ dù có thật lòng thì đó cũng là tình yêu sai trái, mang đến đau khổ cho người thứ 3. Rất nhiều người vẫn biết thứ tình yêu ấy như một con dao kề cổ tiến lên thì bị sát thương nhưng chẳng ai muốn lùi bước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-dan-ong-im-lang-trong-tinh-yeu-co-nghia-la-dang-be-tac-den-cung-cuc-285391.html