Yêu chồng nhưng không muốn làm 'chuyện ấy' vì mỗi lần 'yêu' khiến tôi vừa sợ vừa ngán đến tận cổ

Tôi rất yêu chồng nhưng không muốn làm chuyện ấy với anh. Bởi tôi không còn hứng thú, cực kỳ khổ sở khi phải giả vờ rằng mình “lên đỉnh”, ngọn lửa hôn nhân gần như đang lụi tắt.

Thuở mới cưới chúng tôi lao vào nhau như những con mãnh thú, có khi 10 lần trên tuần. Với tần suất như vậy nhưng chồng vẫn còn “thèm thuồng”. Vì thế, ngày chủ nhật không phải đi làm anh đòi ân ái với nhau 4-5 hiệp mới thôi. Tôi cũng cố chiều anh để giải tỏa sinh lý. Tôi bảo anh tần suất như vậy là nhiều nhưng anh nói như vậy là hợp lý chứ không có nhiều đâu. Thuở mới cưới hai vợ chồng rất mặn nồng. Ảnh internet Sau 1 năm, với tuần suất cao tôi không thể chịu nổi. Từ một người đầy đặn, xinh tươi tôi trở nên xanh xao, gầy ruộc chỉ còn có 41 kg. Ấy vậy mà chồng vẫn hì hục với số lần không hề thuyên giảm. Càng ngày tôi càng sợ hãi khi quan hệ với chồng, cảm thấy không còn hứng thú trong chuyện ấy. Nhưng lo sợ chồng ngoại tình nên hàng tuần tôi vẫn cố chiều chồng. Mặc dù tôi rất yêu chồng nhưng không hiểu sao mình lại bị ám ảnh bởi “chuyện ấy” nên rất ngại gần gũi.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng ra ngoài “bóc bánh trả tiền” để cho tôi đỡ mệt cũng được. Thậm chí tôi cũng đã đề cập vấn đề này với anh, anh nói chỉ yêu mình tôi nên chỉ có cảm giác muốn gần gũi tôi mà thôi, không bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm gái để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nghe được những lời này của chồng tôi rất vui nhưng cứ nghĩ đến cảnh “yêu” với tần suất cao là tôi lại lo sợ. Cứ tình hình này tôi sẽ bị trầm cảm mất. Nhu cầu trong chuyện ấy của chồng rất cao. Ảnh internet Có lần 2 vợ chồng về quê ăn giỗ, không có phòng riêng mà anh vẫn đòi làm chuyện ấy. Tôi ngượng không dám mà anh cứ khều khều nhất định tối đó không để cho tôi yên, khi nào chiều anh xong mới thôi. Vậy là 2 vợ chồng phải ra nhà sau để giải quyết nhu cầu cho anh. Nhiều lần tôi khuyên anh đi khám xem thế nào, chứ tần suất “yêu” của anh không những không giảm mà còn tăng, khiến tôi khiếp sợ và không muốn làm chuyện ấy với chồng. Tuy nhiên, anh không hiểu cho tôi mà cứ nghĩ rằng tôi giận dỗi, nhiều khi còn nói những lời làm tôi tổn thương như: “Em có người khác rồi đúng không; Em không yêu anh nữa nên mới lảng tránh anh trong chuyện ấy?”.

Tôi cảm giác chồng bị nghiện chuyện ấy với tôi. Thậm chí, đi công tác anh cũng muốn đi vợ đi theo, đi du lịch với công ty anh cũng nhất quyết phải đăng ký cho tôi đi cùng. Ai nhìn vào cũng ghen tỵ với tôi vì lúc nào cũng được chồng chiều, đi đâu là phải “mang” vợ theo. Nhưng đâu có ai hiểu được nhu cầu trong chuyện ấy của chồng tôi rất cao, chỉ cần mỗi lần anh đụng vào người là tôi thấy thấp thỏm lo âu, không biết anh sẽ làm liên tiếp mấy hiệp. Ham muốn của tôi trong chuyện ấy thì rất thấp vì thế dù rất yêu chồng nhưng tôi không muốn làm chuyện ấy với anh. Nhiều khi, tôi cũng từ chối anh, anh cũng đồng ý. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau anh bắt đền bù gấp hai, gấp ba lần, khiến tôi không thể dậy nổi, còn chồng thì vẫn tràn đầy sinh khí, gương mặt thoải mái vui tươi đi làm. Mặc dù còn rất yêu chồng nhưng tôi không muốn quan hệ. Ảnh internet Tôi biết tình dục có ý nghĩa rất lớn với một cuộc hôn nhân, nó là gia vị cần thiết để giữ lửa hạnh phúc. Nhưng giờ đây đối với tôi “chuyện ấy” là sự khủng hoảng tâm lý, khiến tôi e dè chồng bởi nhu cầu của anh quá cao. Mặc dù tôi đã chia sẻ với chồng nhưng giường như không có hiệu quả. Vì vậy, giờ đây tôi không biết làm sao để giải quyết chuyện này cho vẹn cả đôi đường.

Chồng ngoại tình với mẹ vợ - Tột cùng của sự KHINH BỈ và ĐAU ĐỚN Tôi mới lấy chồng được 1 năm. Cuộc sống vợ chồng rất thăng hoa và viên mãn trong chuyện ấy. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ rằng anh lại làm điều ấy với mình, không có gì đau đớn hơn việc chồng ngoại tình với mẹ vợ - người đó lại chính là mẹ ruột của tôi.

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