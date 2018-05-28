Chồng ngoại tình với mẹ vợ - Tột cùng của sự KHINH BỈ và ĐAU ĐỚN

Tâm sự gia đình 28/05/2018 10:01

Tôi mới lấy chồng được 1 năm. Cuộc sống vợ chồng rất thăng hoa và viên mãn trong chuyện ấy. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ rằng anh lại làm điều ấy với mình, không có gì đau đớn hơn việc chồng ngoại tình với mẹ vợ - người đó lại chính là mẹ ruột của tôi.

Tôi là con một chỉ sống với mẹ, vì ba mất sớm. Bà quán xuyến mọi thứ, cố gắng làm lụng để mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đầy đủ cho tôi. Tuy năm nay bà 45 tuổi, nhưng nhìn rất trẻ trung và sành điệu. Mẹ tôi được nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng bà không để ý đến ai. Đơn giản vì bà thấy họ không xứng với mình. Dù sao bà cũng là tổng giám đốc của một công ty sản xuất bánh kẹo có mà nên kén chọn là phải. Chính tôi còn ngưỡng mộ bà cơ mà.

Mẹ tôi và anh rất hợp nhau vì thế sống chung hòa hợp
Mẹ tôi và anh rất hợp nhau vì thế sống chung hòa hợp. Ảnh internet

Rồi tôi cũng đến tuổi lấy chồng, anh phong độ đẹp trai, gia đình cũng khá giả. Mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Sau khi cưới, anh đồng ý về sống chung với mẹ, vì tôi chỉ còn có mẹ là người thân duy nhất nên không thể để bà sống 1 mình được. Tuy nói là mẹ vợ, nhưng tôi thấy anh và mẹ rất hợp nhau. Tính tôi vô tâm, vô tâm đến mức toàn bộ quần lót của chồng đều là bà mua cho. Vì bà nói lấy con gái bà thì cũng là con của bà, nên không  có gì phải ngại.

Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy chuyện chăn gối của vợ chồng có vẻ thưa thớt và anh không còn mặn nồng như trước. Tôi hỏi thì anh nói do dạo này nhiều việc nên anh mệt, ít hứng thú. Gần đây, công ty tôi cũng hơi nhiều việc và tôi phải đi công tác thường xuyên. Đến khi về tưởng chồng phải nhớ nhung và chuyện ấy sẽ rất tuyệt, ai ngờ đâu anh vẫn vậy, tình hình không có gì thay đổi, vẫn hờ hững lạnh nhạt chuyền chăn gối với vợ, vì vậy, tôi nghĩ anh bị bệnh, bảo đi khám thì anh không chịu, anh nói mình không sao.

Từ đây, tôi bắt đầu cũng sinh nghi, có lẽ nào anh ngoại tình, rồi tôi thuê thám tử theo dõi anh. Những cũng chẳng phát hiện được điều gì. Thế rồi, tôi có bầu, anh lại càng có cớ để xa lánh tôi nhiều hơn. Với tôi nghĩ quan hệ nhiều cũng không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến con.

Hóa ra lâu này chồng ngoại tình với mẹ vợ mà tôi không hề hay biết
Hóa ra lâu này chồng ngoại tình với mẹ vợ mà tôi không hề hay biết. Ảnh internet

Nhưng chỉ 1 lần tôi vô tình để quên tập tài liệu ở nhà phải quay về giữa trưa để lấy. Về đến nơi tôi thấy lạ là giờ này anh vẫn đang ở nhà, sao không ở công ty. Mẹ tôi hôm nay mệt nên ở nhà nghỉ và không đi làm. Tôi đi thẳng lên phòng của mình lấy sấp tài liệu, tính đi luôn. Nhưng nghĩ mẹ đang ốm nên lên trên lầu xem thế nào. Ai ngờ, tôi thấy chồng ở trên đó. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, đứng ở ngoài tôi đã nghe thấy hết mọi chuyện. Hóa ra lâu nay, chồng ngoại tình với mẹ mà tôi không hay biết gì. Chồng và mẹ biết nhau từ trước, nhưng khi biết tôi có tình cảm với anh thì mẹ đã chủ động chấm dứt.

Nhưng vì anh yêu mẹ, nên chiều theo ý mẹ, cuối cùng anh đã lấy tôi. Sống chung một nhà họ lại có nhiều cơ hội ở gần nhau. Nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh không quan hệ với tôi và lảng tránh là bởi vì thấy có lỗi với tôi. Hai người đã bàn với nhau sẽ tìm một cớ nào đó để cho tôi và anh ra sống riêng, chấm dứt mối tình sai trái này.

Trái tim tôi như tan nát, hóa ra người anh yêu thực sự là mẹ chứ không phải là tôi. Nhưng tôi rất yêu anh. Rồi tôi nhanh chóng quay lại công ty, với bao cảm xúc hỗn độn, cả ngày hôm đó người đẫn đờ, không làm việc gì nên hồn.

Giờ tôi làm sao để đối mặt với sự thật này đây, chồng ngoại tình với mẹ vợ, làm sao tôi có thể đối mặt với họ
Giờ tôi làm sao để đối mặt với sự thật này đây, chồng ngoại tình với mẹ vợ, làm sao tôi có thể đối mặt với họ. Ảnh internet

Hai người tôi yêu thương nhất lại đâm nhát dao trí mạng vào tôi. Nhưng tôi không thể hận mẹ và anh. Chính tôi mới là người xen ngang vào giữa tình cảm của họ. Nên giờ đây tôi không biết mình phải đối mặt với họ ra sao nữa, đau đớn và tự khinh bỉ tột cùng khi chồng ngoại tình với mẹ ruột của mình. Các mẹ cho tôi xin lời khuyên với...

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình

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