Ngoại tình công sở “ăn vụng” rất khéo nhưng bị lộ vì… u nhú

Tâm sự gia đình 18/05/2018 13:58

Ngoại tình công sở ở trong giờ làm việc là cách khôn khéo mà tôi đã áp dụng, không một kẽ hở nào chồng có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, chỉ vì u nhú mà mọi chuyện đã bại lộ.

Ngã vào lòng đồng nghiệp để tìm cảm giác mới

Tôi lấy chồng cũng được 7 năm rồi, đã có cậu con trai 4 tuổi vô cùng kháu khỉnh. Tôi và chồng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh thêm đứa nữa, nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa có tin vui.

Chồng yếu trong chuyện ấy là nguyên nhân khiến tôi ngoại tình công sở
Chồng yếu trong chuyện ấy là nguyên nhân khiến tôi ngoại tình công sở. Ảnh internet

Tôi mới 29 tuổi nên lúc nào cũng khao khát được yêu cháy bỏng, chồng 33 tuổi nhưng cả tháng anh chỉ gần gũi vợ được có 3,4 lần. Nhiều khi tôi cũng tủi thân, nhưng nghĩ do chồng mệt nên cũng không đòi hỏi anh nữa. Nhưng càng ngày tần suất “yêu” của anh càng yếu. Vì thế, tôi khuyên chồng đi khám sức khỏe thì nhận được kết quả, anh bị yếu sinh lý đạt ngưỡng độ 3 không thể tự cương cứng lên mà phải có tác động của người khác giới.

Tháng nào anh cũng uống thuốc tốn cả 10 triệu bạc mà vẫn không có kết quả gì. Vì thế tôi chán nản. Ở công ty, tôi lại được tiếng là xinh xắn, chân dài nên có nhiều người trêu ghẹo. Trong đó, có một anh làm cùng chưa vợ, đẹp trai, biết được chuyện gia đình tôi. Anh biết được là do chị đồng nghiệp rất thân với tôi kể. Vậy là từ đó anh ra sức tấn công tôi.

Trong 1 lần tôi đã không kiềm chế được mình và ngã vào lòng anh đồng nghiệp
Trong 1 lần tôi đã không kiềm chế được mình và ngã vào lòng anh đồng nghiệp. Ảnh internet

Trong 1 dịp đi công tác, tôi đã không kiềm chế được bản thân và đã lao vào vòng tay của anh đồng nghiệp. Cả hai kẻ khát tình đến với nhau, cảm giác “thăng hoa” ấy đã lâu rồi tôi chưa có với chồng. Những thứ chồng tôi không có thì anh đồng nghiệp này có cả. Vậy là càng ngày tôi càng muốn gần gũi anh ta nhiều hơn.

Chồng bất ngờ phát hiện tôi ngoại tình vì… u nhú sủi mào gà

Tôi ăn vụng rất biết cách chùi mép, tất cả mọi người không ai biết. Nhưng mọi việc bại lộ khi chồng đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ phát hiện ở dương vật của chồng có u nhú, khi làm xét nghiệm, kết quả cho thấy anh bị dương tính với vi rút HPV.

Chồng rất ngạc nhiên và sốc. Vì anh luôn chung thủy với vợ, đi làm về chỉ biết có vợ và con nên chỉ có một khả năng duy nhất… Bác sĩ yêu cầu, đưa cả tôi đi khám để biết kết quả chính xác nhất.

Anh về nhà nói với tôi rằng mình bị sủi mào gà mà không biết nguyên nhân từ đâu, nên bảo tôi đi khám thử. Kết quả xét nghiệm đã có, tôi cũng bị dương tính với vi rút HPV. Tôi liền gọi điện cho anh đồng nghiệp, anh ta tỉnh bơ, bị sùi mào gà bình thường mà, anh ta đã đi đốt mấy lần rồi và đã khỏi. Lúc này tôi mới hối hận về việc làm của mình, không chỉ mình có bệnh còn lây cho chồng nữa.

Bị sùi mào gà, chồng đã phát hiện ta tôi ngoại tình, không khí trong nhà rất căng thẳng
Bị sùi mào gà, chồng đã phát hiện ra tôi ngoại tình, không khí trong nhà rất căng thẳng. Ảnh internet

Lúc này tôi mới khai thật với chồng. Chồng thất vọng lắm. Chồng không ngờ tôi có thể phản bội anh, chỉ vì dục vọng của bản thân. Trong khi đó, anh đang rất cố gắng để cải thiện tình hình. Anh nói, nếu không phải bị sùi mào gà, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện tôi ngoại tình, cắm sừng anh một cách đau đớn.

Từ ngày đó trở đi, tôi cũng chấm dứt việc qua lại với anh đồng nghiệp. Chồng tuy không nói sẽ ly hôn, nhưng tôi biết anh thất vọng nhiều lắm. Không khí trong nhà cũng trầm lắng, ngoài những lúc chơi đùa với con ra thì anh coi tôi như bạn lạ sống chung nhà.  

Tôi biết mình có lỗi với anh nhiều lắm. Vì thế, tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để anh tha thứ cho mình. Mong rằng anh sẽ rộng lượng tha thứ.

Chồng ngoại tình với osin trẻ, tôi âm thầm chịu đựng để hưởng “trái ngọt”

Chồng ngoại tình với osin trẻ, tôi âm thầm chịu đựng để hưởng “trái ngọt”

Lòng đầy căm phẫn, trái tim như bị ai đó bóp nát nhưng tôi cố gắng đứng vững và nhẫn nhịn để con có cha và gia đình hạnh phúc. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng hưởng được trái ngọt do mình tạo ra.

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