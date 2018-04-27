Thư gửi người vợ chán chồng của người thứ 3 có tâm

Sau khi các chị em đọc xong tâm thư gửi người vợ chán chồng của người thứ 3 này, có lẽ các chị em sẽ có cách nhìn nhận mới. Bởi không phải người thứ 3 nào cũng đáng trách, đáng hận.

Tôi xin nhấn mạnh, tôi vẫn là người thứ ba. Nhưng nếu chị không tự mình đẩy anh ấy ra xa khỏi cái ôm đầy ham muốn của bản thân anh ấy thì giờ đây tôi sẽ chẳng bao giờ có phúc phận được làm bồ nhí của chồng chị.

Có lẽ giờ này gia đình của chị đang lục đục, nổi lên những cơn sóng ngầm và trực chờ để cuốn trôi đi tất cả. Khi t? vi ết lá thư này gửi đến chị không phải là tôi muốn biện minh cho hành động của mình. Nhưng mong chị trước khi đổ lỗi cho ai đó thì hãy tự xem xét lại bản thân mình trước.

Đối với anh, chị vẫn là người vợ tuyệt vời nhất. Chính vì vậy, anh đã không ít lần né tránh những cử chỉ thân mật mà tôi dành cho anh. Vì thế, trong tôi anh luôn là mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi khao khát có được. Nên chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ giành lấy anh. Rồi cơ hội cũng đến, anh chị cãi nhau, anh uống say và chủ động đưa tôi đi khách sạn, rồi cùng tôi đi quá giới hạn. Nhưng trong suốt cuộc “yêu” tôi cảm nhận được, động lực thôi thúc anh đến bên tôi là dục vọng chứ không phải là tình yêu nam nữ. Thật đau khổ, trong lúc “yêu” tôi mà anh còn gọi tên chị.

Chính lúc đó, lòng tôi đầy căm phẫn và muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi biết mình không thể vì trái tim anh không thuộc về mình. Khi tỉnh cơn say, câu đầu tiên anh nói: “Anh xin lỗi”. Tôi hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Anh cũng bắt đầu, kể cho tôi nghe về cuộc sống giữa hai người. Rồi những nỗi đau anh phải chịu khi chị hờ hững quay lưng lại với trái tim khao khát yêu thương đang hừng hực cháy trong lòng anh.

Chị đẩy anh ấy ra xa, nên em mới có cơ hội làm người thứ 3. Ảnh internet

Những cuộc cãi vã không đầu không cuối giữa anh và chị. Chị nói: “Chị cảm thấy chán chồng, vì anh không kiếm được nhiều tiền” Nhưng chị lại không hề biết rằng anh đang cố gắng kiếm từng đồng mang về để vun đắp cho gia đình bé nhỏ của hai người. Rồi chị lại nói: “Anh không bằng người ta, bao nhiêu năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ”. Những câu nói này đã làm tổn thương lòng tự trong của một người đàn ông đã hết lòng thương yêu chị.

Chị chỉ biết trách móc, chỉ biết chán chồng mà lại không hề đặt vào địa vị của anh ấy để suy nghĩ. Anh ấy muốn có một người vợ luôn quan tâm, luôn yêu thương mình là hậu phương vững chắc để có thể chiến đấu với những cám dỗ nghiệt ngã và khó khăn ngoài xã hội. Nhưng thay vì rang rộng vòng tay để yêu thương, thấu hiểu thì sự ích kỉ của chị đã đẩy anh ấy ra xa, khiến cho một trái tim đầy yêu thương bị rỉ máu.

Anh ấy không giấu giếm tôi chuyện anh đến bên tôi chỉ để thỏa mãn xác thịt. Biết được điều này là cay đắng nhưng sao lại làm trái tim tôi càng yêu anh hơn. Tôi cảm nhận được lương tâm của anh đang bị dằn vặt cảm thấy có lỗi với chị và với tôi. Tôi cũng không phải là gái trinh nên chấp nhận là người phụ nữ ẩn mình giúp anh thỏa mãn được những ham muốn bản năng của đàn ông.

Hy vọng đọc xong lá thư này chị có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy để em có thể rời xa anh ấy mãi mãi. Ảnh internet

Lẽ ra tôi sẽ quyết tâm cướp anh ấy ra khỏi vòng tay chị. Nhưng điều đó dường như vượt quá tầm tay vì tôi biết trong thâm tâm anh vẫn muốn quay về với gia đình của mình. Anh đến bên tôi không phải vì hết yêu vợ mà chỉ muốn khỏa lấp được những trống trải trong lòng về vấn đề sinh lí mà thôi. Anh đối xử rất tốt với tôi, luôn cảm ơn nhưng thật tàn nhẫn khi anh không hề yêu tôi.

Lá thư gửi người vợ chán chồng này, hy vọng sẽ giúp chị thức tỉnh kịp thời để vững mái ấm gia đình và mang đến cho anh hạnh phúc, đồng thời cũng giúp tôi có lý do chính đáng để rời xa anh mãi mãi.