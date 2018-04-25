Những dấu hiệu vợ chán chồng, các chàng nên biết để níu giữ trái tim người vợ

Tâm sự gia đình 25/04/2018 21:45

Phụ nữ hiện đại có tư tưởng rất thoáng. Họ hoàn toàn có thể bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân nếu cảm thấy mình không được quan tâm và yêu thương. Vì thế, khi nhận thấy những dấu hiệu vợ chán chồng sau đây, các đấng mày râu nên cẩn thận, tìm cách cải thiện nếu không muốn đánh mất người phụ nữ của đời mình.

Hiện nay, phụ nữ rất thông minh và tháo vát trong mọi công việc, biết vun vén cho gia đình. Vì thế họ cũng cần một người đàn ông tinh tế, biết quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng vợ. Do đó, nếu họ không thấy người đàn ông của mình có thể làm được những điều họ cần thì sẽ chán. Khi thấy, vợ có những biểu hiệu sau đây, các ông chồng hãy cố gắng tìm cách nói chuyện thẳng thắn với vợ để hàn gắn tình cảm nhé!

Không muốn gần gũi với chồng

Vợ ngại không muốn gần gũi có nghĩa là cô ấy đang chán bạn
Vợ ngại không muốn gần gũi có nghĩa là cô ấy đang chán bạn. Ảnh internet

Đây là một trong những dấu hiệu vợ chán chồng thường gặp nhất. Khi chán chồng người vợ sẽ mất dần cảm xúc trong chuyện ấy, nên có những hành đồng né tránh, từ chối khi chồng đề nghị quan hệ. Họ chán vì khi làm chuyện ấy với chồng không được thỏa mãn, khiến cho tâm trạng bứt dứt, bực bội dẫn đến thất vọng về cuộc sống hôn nhân, dễ bị trầm cảm.

“Chuyện ấy” trong hôn nhân rất quan trọng, là sợ dây kết nối giữa 2 con người. Vì thế trong hôn nhân tình dục mà không hạnh phúc, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Có rất nhiều cuộc ly hôn chỉ vì không hòa hợp trong chuyện ấy. Do đó, người chồng hãy cố gắng xem lại và có cách cải thiện phù hợp để tránh dẫn đến trường hợp vợ chán chồng, xây dựng hạnh phúc lâu dài nhé.

Vợ không còn cười đùa vui vẻ khi bạn tìm cách pha hài

Vợ không còn vui vẻ khi bạn pha hài, thay vào đó là buồn rầu, thờ ơ
Vợ không còn vui vẻ khi bạn pha hài, thay vào đó là buồn rầu, thờ ơ. Ảnh internet

Bạn chủ động làm lành, kể những câu chuyện cười để làm cho cô gấy vui. Nhưng đáp lại là thái độ hờ hững, không quan tâm, hoặc chỉ là nét cười gượng gạo. Những điều này cho thấy vợ đang bắt đầu chán bạn. Do đó, bạn cần tinh tế quan sát sự thay đổi của vợ.

Bên cạnh đó, nếu một ngày nào đó bạn thấy vợ tự dưng nổi cáu và phát điên với bạn mà chẳng vì lý do nào cả thì đây là một trong những dấu hiệu vợ chán chồng bạn cần lưu tâm, cho thấy rằng cô ấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, không thấy hài lòng với mọi thứ.

Hơn nữa, khi vợ chán chồng, cô ấy sẽ suốt ngày than thở, kêu ca, trong khi bạn cũng hời hợt, không quan tâm thì sẽ làm cho cuộc sống vợ chồng luôn bị áp lực. Lúc này cô ấy sẽ dễ sa ngã rơi vào vòng tay người đàn ông khác.

Luôn so sánh bạn với những người đàn ông khác

Vợ bắt đầu so sánh bạn với những người đàn ông khác và muốn bạn phải thay đổi
Vợ bắt đầu so sánh bạn với những người đàn ông khác và muốn bạn phải thay đổi. Ảnh internet

Nếu như trước đây, cô ấy luôn hài lòng về cách ứng xử và thái độ của bạn. Nhưng bây giờ cô ấy thấy bạn làm gì cũng không đúng và luôn so sánh bạn với người khác. Có nghĩa là cô ấy đang rất chán chồng và muốn chồng phải thay đổi giống người kia thì mới tốt. Bên cạnh đó, lúc này cô ấy cũng chăm chút đến bản thân mình hơn, thường xuyên đi chơi và không muốn cho chồng đi cùng, điều này chắc chắn rằng vợ bạn đang có điều muốn che giấu. Do đó, lúc này bạn cần chú ý để có hướng giải quyết kịp thời nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, hãy thường xuyên quan tâm đến cảm nhận của vợ mình, tinh tế hơn trong việc chăm sóc cô ấy.

Làm gì khi chồng chán cơm thèm phở để chồng tự động trở về?

Làm gì khi chồng chán cơm thèm phở để chồng tự động trở về?

Khi chồng chán cơm thèm phở các chị em không nên vội vàng làm to chuyện, khiến cho chồng “mất mặt” sẽ rất khó hàn gắn. Biết rằng, chồng làm vậy là có lỗi, nhưng ly hôn đâu phải là cách tốt nhất.

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