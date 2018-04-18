Chán nản gia đình nhà chồng sống 2 mặt, rắp tâm chiếm đoạt số tiền thai sản của tôi

Tâm sự gia đình 18/04/2018 10:03

Tôi không ngờ chồng và gia đình chồng là những kẻ sống hai mặt, đạo đức giả. Bên ngoài ngọt nhạt, bên trong là dã tâm đen tối muốn chiếm đoạt số tiền thai sản và của hồi môn của tôi, sau đó sẽ tống cổ tôi ra đường.

Lúc mới yêu và quen anh, gia đình anh phản đối gay gắt, bởi tôi đã là gái một đời chồng. Vì chồng cũ ngoại tình nên tôi cương quyết ly hôn. Khi đến với anh tôi cũng không giấu diếm gì và kể rõ cho anh nghe. Thấy anh thông cảm, luôn động viên nên tôi nghĩ đây chính là người đàn ông cuối cùng của đời mình và cố gắng cùng anh thuyết phục gia đình.

Những ngày đầu về làm dâu gia đình chồng đối xử rất tốt với tôi
Những ngày đầu về làm dâu gia đình chồng đối xử rất tốt với tôi. Ảnh internet

Không biết anh nói gì với cha mẹ mà chỉ khoảng một tháng sau là ông bà đồng ý cho tôi và anh quen nhau. Sau một năm tìm hiểu thì chúng tôi cưới. Vì gia đình nhà tôi cũng có điều kiện, nên cho tôi chiếc xe máy và 500 triệu làm của hồi môn. Với lại, vì là gái đã qua một đời chồng nên bố mẹ tôi phần nào cũng muốn bù đắp cho chồng tôi vì anh là trai tân.

Những ngày đầu về làm dâu bố mẹ chồng cũng rất nhiệt tình và chu đáo. Khoảng 1 tháng sau là tôi dính bầu luôn. Ông bà lại càng quan tâm và chăm sóc tôi nhiệt tình hơn. Tôi thấy mình thật là may mắn khi có chồng tâm lý và gia đình chồng tốt như vậy. Tuy nhiên, sau 5 tháng về nhà chồng, ông bà vẫn chưa thấy tôi làm gì với số tiền hồi môn nên cũng suốt ruột, thỉnh thoảng có hỏi hai đứa dự tính khi nào ra ở riêng, mua nhà mới… Tuy tôi cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ ông bà quan tâm mình nên mới hỏi chứ không có ý gì. Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời “Giờ tụi con đang còn khó khăn, nên cứ ở với bố mẹ trước khi nào kinh tế ổn định sẽ ra ở riêng ạ”. Nghe tôi nói vậy ông bà cũng không nói gì thêm.

Mẹ chồng nói đưa tiền hồi môn và thai sản để ông bà giữ giúp khi nào cần có thể lấy lại
Mẹ chồng nói đưa tiền hồi môn và thai sản để ông bà giữ giúp khi nào cần có thể lấy lại. Ảnh internet

Đến tháng thứ 8, bụng to vượt mặt, làm tôi rất mệt mỏi, nhưng lúc này nhận được thông báo số tiền nghỉ thai sản của mình của khá nhiều lên đến hơn 50 triệu, tôi mừng quá và có về nói cho chồng và bố mẹ chồng biết.

Tuy nhiên, càng ngày tôi thấy mình càng mệt mỏi, một hôm vừa mới đến công ty, tôi đau bụng dữ dội và nhờ đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, bác sĩ chỉ định tôi phải sinh non. May mắn là mẹ tròn con vuông. Sau khi sinh được một tháng, bố mẹ chồng cũng ngỏ lời, sẽ giúp tôi giữ tiền hồi môn và tiền thai sản, sau đó còn cho thêm 200 triệu để hai đứa có điều kiện mua nhà to và rộng rãi hơn. Khi nào cần thì có thể nói để ông bà đưa lại, người nhà hơn nhau là ở chỗ tin cậy.

Nghe bố mẹ chồng nói vậy tôi cũng bối rối và lo nghĩ, nên nói lại là để hôm sau con đưa. Tôi tính đợi bàn với chồng rồi mới quyết định có đưa cho bố mẹ chồng hay không. Thực lòng, tôi không muốn đưa, nhưng bố mẹ chồng đã mở lời rồi mà không đưa thì cũng ngại.

Tuy nhiên, buổi tối khi chồng đi làm về thì tôi lại quên mất phải bàn bạc với chồng về chuyện này. Do ban ngày con quấy khóc nên gần tối tôi đã buồn ngủ, đến khoảng 8 giờ tối tôi đói, giật mình tỉnh dậy, đi xuống bếp để kiếm gì ăn thì thấy bố mẹ chồng đang to nhỏ với chồng. Chắc tưởng tôi ngủ say, bố mẹ chồng và chồng nói chuyện ở ngoài phòng khách luôn mà không cần vào phòng riêng. Tôi chết sững khi nghe được bố mẹ chồng nói: “Nếu vợ mày có hỏi ý kiến về việc có nên đưa số tiền của hồi môn và thai sản cho tao giữ thì mày nên đồng ý nghe chưa? Tiếng chồng tôi tiếp ngay sau đó: “Bố mẹ tưởng vợ con dễ ăn lắm ấy hả, mất cả năm trời con mới cưa đổ đấy, không phải vì thấy nhà nó có điều kiện thì ai đời con lại lấy một người đã qua một đời chồng bao giờ”.

Tôi chán nản gia đình chồng, giống quá giả tạo
Tôi chán nản gia đình chồng, sống quá giả tạo. Ảnh internet

Tai tôi như ù đi. Thật không ngờ gia đình chồng lại có bộ mặt giả tạo như vậy. Trong lòng tôi giờ chỉ thấy khinh bỉ sự quan tâm giả dối của họ. Sau khi biết tất cả sự thật, tôi xác định sẽ không đời nào đưa số tiền hồi môn và tiền nghỉ thai sản ấy cho chồng hay bố mẹ chồng. Đợi khi nào con cứng cáp, tôi sẽ ly hôn. Tôi quá chán nản gia đình nhà chồng rồi. Số tôi thật khổ, hai đời chồng mà tôi cũng chưa thể tìm được bến đậu hạnh phúc cho riêng mình.  

Chán vì chồng không làm ra tiền, tôi cáu gắt và coi thường anh

Chán vì chồng không làm ra tiền, tôi cáu gắt và coi thường anh

Người ta lấy chồng để được nương tự, đỡ vất vả với đời. Còn tôi lấy chồng thật mệt mỏi, không chỉ nuôi con, gia đình nhà chồng mà còn phải gánh thêm “của nợ” mang tên “chồng”. Tôi chán vì chồng không làm ra tiền nên sinh ra tâm lý cáu gắt và coi thường anh.

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