Chán vì chồng không làm ra tiền, tôi cáu gắt và coi thường anh

Rồi tôi có bầu, do sức khỏe yếu nên phải xin nghỉ sớm, kinh tế đã khó khăn, giờ lại khó khăn hơn. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình tôi đều lo hết. Vừa mệt do mang bầu, tôi hay cáu gắt, cộng với việc chồng lười và không kiếm ra tiền nữa nên tôi càng chán nản. Hàng ngày cứ thấy anh ở nhà không làm gì là tôi thấy ngứa mắt lắm. Là đàn ông sức rộng vai dài mà chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ và vợ, càng nghĩ càng thấy chồng mình vô dụng. Nhưng cũng may là chồng tôi không lăng nhăng, không rượu chè cờ bạc, gái gú gì hết.

Tôi làm gì anh cũng mặc kệ cứ vô tư ngồi chơi thoải mái. Ảnh internet

Đến ngày sinh, trong người chỉ có 3 triệu, trong khi tôi sinh mổ còn bao nhiêu thứ phải lo. Lúc đó tôi thấy chán chồng không làm ra tiền, nghĩ sinh con xong tôi sẽ ôm con về ngoại nuôi rồi ly hôn cho nhẹ gánh. Nhưng rồi ra viện, cũng chẳng thể nào dứt được, cứ vậy ở nhà chăm con đến hết 6 tháng rồi tôi đi làm lại. Tôi lại bắt đầu nai lưng ra làm trụ cột gia đình, nuôi con lại nuôi cả chồng. Trong khi đó chồng vẫn vô tư, vui vẻ, tận hưởng cuộc sống anh đang có. Nhiều lần tôi đã cố gắng nói nhẹ, nói nặng để chồng tìm việc làm, nhưng anh cứ kệ mặc tôi quay quắt kiếm tiền, vất vả cơm nước phục vụ nhà chồng, chồng và con.