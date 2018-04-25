Vì sao chồng chán yêu dù vợ vô cùng nóng bỏng và khiêu gợi?

Với cánh mày râu, tình dục không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là một điều tuyệt vời muốn khám phá từ người bạn đời. Do đó, nếu bạn vô cùng nóng bỏng và xinh đẹp nhưng chàng vẫn chán làm “chuyện ấy” thì bạn cần nhìn nhận lại bản thân nhé! Hãy tìm ra lý do vì sao chồng chán “yêu” để có cách giải quyết hợp lý, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình.

“Chuyện ấy” khá tế nhị, lần một lần hai bạn có thể đòi hỏi, chủ động trước, nhưng lâu dần sẽ khiến cho đôi phương khó chịu vì không có nhu cầu. Rất nhiều chị em gặp phải trường hợp: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Bởi ra ngoài, các chị là niềm mơ ước của bao chàng chai, nhưng về nhà vợ đẹp, vợ xinh mà chồng vẫn “đắp chăn lăn ra ngủ” chẳng ngó ngàng đến mình. Có thể là do, khi trên giường các chị em đã vấp phải các lỗi nhỏ sau đây: Hay đưa ra “yêu sách” trên giường Luôn đưa ra "yêu sách" mỗi khi "yêu" sẽ làm cho chồng bạn chán nản. Ảnh internet Thường các bà vợ khá rất tự tin về khả năng chăn gối của mình và nắm bắt được điểm yếu của chồng là rất ham muốn trong chuyện ấy, nên thường xuyên lợi dụng tình cảm để đưa ra “yêu sách” với chồng. Lúc thì đòi cái này, lúc thì dòi cái khác. Để không làm mất hứng cuộc vui, các ông chồng đều tặc lưỡi đồng ý cho qua. Tuy nhiên, khi áp dụng chiêu này quá nhiều lần sẽ làm chồng cảm thấy vô cùng ức chế.

Và cái yêu sách “ngớ ngẩn” nhất mà phần lớn chị em nào cũng mắc phải là mỗi lần “yêu” đều bắt chồng trả tiền. Nếu làm vậy các ông chồng sẽ nghĩ, vợ không khác gì “gái gọi”, mà đôi khi ra ngoài tìm gái còn được chiều chuộng hơn và thỏa mãn hơn. Hơn nữa, khi quá lạm dụng, sẽ khiến chồng chán nản, vì nghĩ rằng bạn làm “chuyện ấy” vì cái “yêu sách” kia. Vì thế các chị em hãy nhớ, tình dục là sợi dây gắn kết tình cảm giữa vợ và chồng chứ không phải là thứ để bạn có thể ra điều kiện với người bạn đời của mình. Nằm đơ như khúc gỗ không có cảm xúc Người vợ như "khúc gỗ" khi trên giường khiến cho chồng tụt mất cảm xúc. Ảnh internet Một trong những lý do khiến chồng chán yêu đó là vợ thiếu chủ động trong chuyện chăn gối. Lúc nào “yêu” cũng nằm đơ như khúc gỗ không có cảm xúc. Đây là lỗi các bà vợ hay mắc vì do lối nghĩ chủ quan của mình, cho rằng tình dục là việc của đàn ông phải chủ động. Khi “yêu” phải có sự tự nguyện từ hai bên, cuộc vui mới có thể thăng hoa. Nếu các bà vợ vẫn không thay đổi, thì các ông chồng sẽ cảm thấy thất vọng mỗi khi lên giường, cực kỳ hụt hẫng. Lâu dần cảm xúc sẽ bị chai lỳ, chàng không còn ham muốn làm chuyện ấy với vợ, đây cũng là một trong những lý do lý giải cho việc vì sao chồng chán yêu mặc dù vợ xinh đẹp nóng bỏng và khiêu gợi.

Chuyện chăn gối là một cuộc vui và hòa nhịp đồng đều giữa hai trái tim và thể xác. Để có cuộc vui trọn vẹn thì bạn hãy chủ động đáp lại những cử chỉ âu yếm của chồng. Còn không thì hãy từ chối thẳng thừng, đừng lên giường với tâm trạng nặng nặng nề, giết chết tình cảm của chồng. Chê bai khả năng “giường chiếu” của chồng Chê bai khả năng của anh ấy, khiến cho anh ấy ngại và chán "yêu" với vợ. Ảnh internet Với đàn ông dù giỏi giang ngoài xã hội như thế nào thì họ cũng rất sợ về nhà bị vợ chê kém cỏi trong “chuyện ấy”. Dù là vô tình hay cố ý bạn cũng đừng nên làm điều này nhé! Bởi khi bị chê bai khả năng của mình, chồng bạn sẽ cảm thấy xúc phạm, không còn muốn tiếp tục cuộc “yêu”. “Yêu” là một vấn đề tế nhị và nhạy cảm vì thế bạn cần phải khéo kéo. Nếu bạn thấy chồng có một chút rắc rối nhỏ trong chuyện ấy thì hãy tâm sự, hỗ trợ và giúp đỡ anh ấy chứ không phải là chê bai làm mất sĩ diện của phái mạnh. Trên đây là những lý do vì sao chồng chán yêu, các chị em hãy lưu tâm để có thể kết nối với bạn đời, giúp tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết và bền chặt.

Chán chồng không quan tâm vợ con như giọt nước tràn ly dẫn đến ly hôn Tôi hối hận vì đã không quan tâm đến vợ con, khiến cho gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười ngày nào giờ đã lạnh tanh. Chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống vắng, thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những tháng ngày tiếp theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-chong-chan-yeu-du-vo-vo-cung-nong-bong-va-khieu-goi-280064.html