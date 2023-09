Vì sao chồng chán yêu dù vợ vô cùng nóng bỏng và khiêu gợi?

“Chuyện ấy” khá tế nhị, lần một lần hai bạn có thể đòi hỏi, chủ động trước, nhưng lâu dần sẽ khiến cho đôi phương khó chịu vì không có nhu cầu. Rất nhiều chị em gặp phải trường hợp: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Bởi ra ngoài, các chị là niềm mơ ước của bao chàng chai, nhưng về nhà vợ đẹp, vợ xinh mà chồng vẫn “đắp chăn lăn ra ngủ” chẳng ngó ngàng đến mình. Có thể là do, khi trên giường các chị em đã vấp phải các lỗi nhỏ sau đây:

Và cái yêu sách “ngớ ngẩn” nhất mà phần lớn chị em nào cũng mắc phải là mỗi lần “yêu” đều bắt chồng trả tiền. Nếu làm vậy các ông chồng sẽ nghĩ, vợ không khác gì “gái gọi”, mà đôi khi ra ngoài tìm gái còn được chiều chuộng hơn và thỏa mãn hơn. Hơn nữa, khi quá lạm dụng, sẽ khiến chồng chán nản, vì nghĩ rằng bạn làm “chuyện ấy” vì cái “yêu sách” kia. Vì thế các chị em hãy nhớ, tình dục là sợi dây gắn kết tình cảm giữa vợ và chồng chứ không phải là thứ để bạn có thể ra điều kiện với người bạn đời của mình.

Nằm đơ như khúc gỗ không có cảm xúc

Người vợ như "khúc gỗ" khi trên giường khiến cho chồng tụt mất cảm xúc. Ảnh internet

Một trong những lý do khiến chồng chán yêu đó là vợ thiếu chủ động trong chuyện chăn gối. Lúc nào “yêu” cũng nằm đơ như khúc gỗ không có cảm xúc. Đây là lỗi các bà vợ hay mắc vì do lối nghĩ chủ quan của mình, cho rằng tình dục là việc của đàn ông phải chủ động. Khi “yêu” phải có sự tự nguyện từ hai bên, cuộc vui mới có thể thăng hoa. Nếu các bà vợ vẫn không thay đổi, thì các ông chồng sẽ cảm thấy thất vọng mỗi khi lên giường, cực kỳ hụt hẫng. Lâu dần cảm xúc sẽ bị chai lỳ, chàng không còn ham muốn làm chuyện ấy với vợ, đây cũng là một trong những lý do lý giải cho việc vì sao chồng chán yêu mặc dù vợ xinh đẹp nóng bỏng và khiêu gợi.