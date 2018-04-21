Chán chồng không quan tâm vợ con như giọt nước tràn ly dẫn đến ly hôn

Tâm sự gia đình 21/04/2018 22:05

Tôi hối hận vì đã không quan tâm đến vợ con, khiến cho gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười ngày nào giờ đã lạnh tanh. Chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống vắng, thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những tháng ngày tiếp theo.

Cuộc sống có bao nhiêu thứ để tôi phải lo lắng nào là áp lực công việc, gánh nặng gia đình… vì thế khi về đến nhà tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn hỏi han, cũng chẳng muốn làm phiền vợ con. Rồi thời gian trôi đi, tôi không biết từ khi nào tôi trở thành con người khác hẳn, chỉ cần con khóc hay vợ chưa dọn dẹp xong nhà cửa, không nấu cơm tôi sẽ cáu kỉnh và bỏ ra ngoài ăn cho xong bữa rồi ngủ.

Rất lâu rồi tôi không quan tâm đến vợ con, không biết vợ thay đổi ra sao
Rất lâu rồi tôi không quan tâm đến vợ con, không biết vợ thay đổi ra sao. Ảnh internet

Nhiều đêm tôi cũng không quan tâm xem vợ mình nghĩ gì, thôi thì chỗ ai người ấy ngủ, chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào. Nhưng tôi không ngờ, chính sự vô tâm của tôi đã khiến cho vợ chồng xa cách và lạc mất nhau lúc nào không hay.

Khi mới cưới lúc nào tôi cũng dành thời gian trò chuyện với vợ. Từ khi có con thì tôi không còn tha thiết gì nữa vì vợ mập lên rất nhiều, lại luộm thuộm nữa. Gần nửa năm nay tôi cũng không biết vợ ốm xuống từ khi nào. Đôi khi cô ấy có hỏi: “Anh có thấy em thay đổi gì không? Tôi cũng trả lời cho có, vẫn như mọi ngày khác gì đâu.

Bỗng một hôm tôi giật mình, vì thấy vợ ăn mặc quá xinh đẹp, nhờ tôi trông con giúp để đi chơi với bạn. Nhìn vợ rất yêu đời như hồi mới yêu. Tôi thấy trong lòng hoang mang. Bình thường, vợ về lúc nào tôi cũng không hay, nhưng lần này tôi bồn chồn không ngủ được, chờ vợ, mới biết em đi đến 2 giờ sáng mới về.

Vợ đã chai lỳ cảm xúc, không thanh minh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng
Vợ đã chai lỳ cảm xúc, không thanh minh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng. Ảnh internet

Tôi bắt đầu tra hỏi em, giật lấy điện thoại, mắt tôi như mờ đi khi thấy: “Cưng về nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé! Cảm ơn em đã cho anh buổi tối tuyệt vời”. Tôi đập nát chiếc điện thoại, vợ cũng không khóc lóc hay van xin nhận lỗi mà cứ dửng dưng đi vào phòng ngủ. Còn tôi thì cứ ngẫm nghĩ mãi sao vợ lại có thể đối xử tàn nhẫn với mình như thế, có phải là do vợ chán chồng không quan tâm đến vợ con không? Cứ như thế tôi khóc và thức trắng đêm để suy nghĩ.

Sáng sớm, vợ đã đưa cho tôi một tờ giấy ly hôn, bảo anh hãy ký đi và giải thoát cho em và con. Tôi hét lên: “Anh đã làm gì để em đối xử như thế”. Cô ấy lạnh lùng và nói: “Anh không làm gì sai, nhưng em chán sự im lặng, em thấy mình quá cô đơn trong căn nhà này có chồng mà như không. Đã bao lâu rồi anh không quan tâm đến em, anh biết không? Em và con đi chơi với ai, anh biết không? Những lần con ốm đau anh có biết không? Rồi cả chuyện em đặt vòng tránh thai mà anh cũng không biết? Chuyện này liên quan mật thiết đến đời sống riêng tư vợ chồng mà anh cũng không có độ nhạy cảm nhất định. Vậy em có giá trị gì trong lòng anh nữa không?”

Trái tim tôi như bị bóp nghẹn và biết rằng mình đã mất vợ con thật rồi. Chính mình đã dâng vợ con mình cho người khác. Tôi đã cố gắng cầu xin cô ấy suy nghĩ lại, nhưng có lẽ do cảm xúc của cô ấy với tôi đã chết nên vợ chỉ im lặng và không nói gì. Cuối cùng tôi cũng đặt bút ký, chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Giờ tôi cô đơn và đau khổ, tự mình đã phá nát hạnh phúc gia đình
Giờ tôi cô đơn và đau khổ, tự mình đã phá nát hạnh phúc gia đình. Ảnh internet

Ngay sau đó, vợ và con dọn hành lý, xách vali ra khỏi nhà, cảm giác trống vắng đến khó tả. Tôi đã sai khi cứ nghĩ em đã là vợ mình thì sợ gì mất nữa, có ai câu được cá mà còn cho cá ăn mồi nữa đâu”. Giờ đây tôi mới nhận ra sự vô tâm của mình thì đã là quá muộn rồi. 

Chán chồng hay nhậu nhẹt, vợ quái chiêu khiến chồng hãi hùng

Chán chồng hay nhậu nhẹt, vợ quái chiêu khiến chồng hãi hùng

Gần như ngày nào chưa đến 11 giờ đêm thì anh sẽ không chịu về. Đến khi về nhà người đầy mùi rượu bia nồng nặc, ói hết ra sàn nhà, khiến tôi quá mệt mỏi. Mặc dù đã nói với anh là tôi rất chán chồng hay nhậu nhẹt, nhưng tình hình vẫn thế, chồng vẫn chứng nào tật nấy.

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Từ khóa:   phụ nữ chán chồng chán chồng

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