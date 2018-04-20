Chán chồng quá làm gì bây giờ để hạnh phúc trở lại như xưa?

Cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều va chạm, đôi lúc người bạn đời sẽ làm các chị em tổn thương là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho phụ nữ chán chồng ngày càng nhiều hơn nhưng không biết làm gì để cải thiện tình trạng này.

Chán chồng quá làm gì bây giờ? Là câu hỏi được nhiều chị em đặt ra trong đầu? Nhưng câu hỏi này đâu có dễ trả lời? Vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tùy theo từng tình huống mà các chị em có biện pháp xử lý cho phù hợp. Tuy nhiên, tựu chung lại khi đã chán chồng, chị em không nên phàn nàn, ca thán hay cố gắng bới móc nhược điểm của người kia, điều này chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm mà thôi. Thay vào đó, chị em hãy cố gắng tìm lại sự hấp dẫn ở người bạn đời bằng cách: Hãy tự tạo niềm vui nhỏ cho riêng mình Hãy tự tạo cho mình niềm vui nhỏ để quên đi sự chán chồng. Ảnh internet Ngoài chồng và con cái, bạn cũng nên có thú vui riêng cho bản thân mình như: thích ca hát, tụ tập bạn bè, nhảy nhót, tham dự lớp học Yoga yêu thích... sẽ giúp bạn quên đi những áp lực của cuộc sống và cả những điều không vui về chồng con. Tuy đây chỉ là một điều nhỏ nhặt, đơn giản, nhưng cực kỳ hữu ích, bạn sẽ không còn tập trung vào những nỗi sợ, nỗi buồn chán không đâu và có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Thấy cuộc sống tươi đẹp và tâm hồn nhẹ nhàng, bình yên hơn.

Suy nghĩ tích cực về những điểm mà chồng đã làm cho bạn Ngừng chỉ trích những nhược điểm của chồng, hãy tìm ra điểm tốt để khen ngợi. Ảnh internet Bạn cảm thấy chán chồng bởi vì bạn chỉ chú ý nhìn vào những thiết sót của anh ấy. Điều này không chỉ làm cho nửa kia mà ngay cả chính bản thân bạn cũng bị tổn thương. Thay vào đó tại sao bạn không nhìn vào những điểm tốt mà anh ấy đã làm. Hãy khám phá những ưu điểm của bạn đời để thắp lại ngọn yêu cho cuộc sống hôn nhân. Đặc biệt hãy cố gắng nhìn anh ấy bằng con mắt tích cực, ít phán xét. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra chồng mình cũng có những điểm tốt đáng để học tập và ngợi khen. Hãy soi gương xem lại bản thân mình Tại sao bạn lại chán chồng? Do bạn hay là do anh ấy thay đổi. Bởi mọi chuyện đều có nguyên nhân, chúng thường bắt nguồn từ một khía cạnh nào đó. Cuộc sống này đâu chỉ có màu hồng xen lẫn nó có rất nhiều màu khác nhau như: xám và nâu... Vì thế, cảm xúc cũng có thể thay đổi thay thời gian. Tuy nhiên, bạn cần vượt qua mọi thứ, cần khẳng định lại tình cảm của mình để vun đắp cho gia đình.

Vợ chồng cũng giống như đôi bạn tri kỉ, cần phải trao đổi thẳng thắn với nhau để giải quyết vấn đề. Hãy cũng nhau ngồi lại và suy nghĩ xem đôi ta đã chán nhau từ lúc nào, bạn chán chồng từ bao giờ, điều gì ở chồng đã làm bạn chán, hãy chia sẻ và góp ý chân thành để anh ấy sửa đổi và có tiếng nói chung, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Hãy suy nghĩ tích cực, chăm chút cho bản thân Bạn hãy suy nghĩ tích cực, vì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Khi suy nghĩ tích cực bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, đồng thời hãy chăm chút cho bản thân để có sự tươi mới, vui vẻ. Cần gạt bỏ ngay suy nghĩ: “Chán chồng mình sẽ ly hôn để được giải thoát”. Điều này càng làm bạn chán chồng hơn mà thôi. Nếu ly hôn con cái sẽ phải chia ly, không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, bạn cũng sẽ phải làm mọi thứ một mình, không có người bên cạnh. Do đó, ly hôn không phải là cách giải quyết tốt nhất. Hãy chăm chút cho bản thân và suy nghĩ tích cực để xóa bỏ cảm giác chán chồng. Ảnh internet Khi bạn chán chồng thì hãy nghĩ lại ngày xưa tại sao mình lại chọn anh ấy mà không phải là người khác. Như vậy, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cuộc hôn của mình. Hy vọng với những sự gợi ý trên đây, các bạn đã biết được khi chán chồng quá phải làm bây giờ rồi đúng không? Chúc bạn sáng suốt và mãi hạnh phúc.

Làm gì khi chồng chán cơm thèm phở để chồng tự động trở về? Khi chồng chán cơm thèm phở các chị em không nên vội vàng làm to chuyện, khiến cho chồng “mất mặt” sẽ rất khó hàn gắn. Biết rằng, chồng làm vậy là có lỗi, nhưng ly hôn đâu phải là cách tốt nhất.

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