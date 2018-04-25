Chán vì chồng lúc nào cũng cung kính vợ, khiến gia đình chồng ghét con dâu ra mặt

Tâm sự gia đình 25/04/2018 21:47

Người ta nói lấy được chồng yêu, cưng nựng và biết lắng nghe, chia sẻ có nghĩa là mình có số hưởng. Tuy nhiên, trường hợp này không đúng với tôi. Tôi chán chồng vì lúc nào cũng cung kính vợ, khiến cho gia đình anh ghét tôi ra mặt.

Có thể mọi người nói tôi “Được voi còn đòi tiên”, có chồng tốt lại không biết quý trọng. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có giận, anh hiền, chiều vợ, nhưng lại không có chính kiến, cực kỳ nhu nhược.

Nhiều khi tôi muốn anh đưa ra ý kiến của mình như: theo anh phải thế này, theo anh phải thế kia, nhưng không lúc nào anh cũng nói: “Vợ quyết đi, anh nghe theo, em làm cái gì cũng đúng”.

Chồng hiền nhưng quá nhu nhược không có chính kiến
Chồng hiền nhưng quá nhu nhược không có chính kiến. Ảnh internet

Một năm chúng tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng vào đúng dịp Tết. Vì thế, không có nhiều thời gian để ông bà hiểu tôi. Chính vì cái tính của chồng lúc nào cũng cung kính vợ, nên gia đình chồng lại càng ghét tôi nhiều hơn. Ông bà có bàn đến chuyện muốn xây lại căn nhà để ở cho thoải mái, bảo anh em mỗi đứa góp mỗi ít, làm nhà nhỏ nên cũng không đáng bao nhiêu. Anh cứ đồng ý luôn với ông bà thì không sao, đường này cứ bảo: “Hỏi ý kiến vợ con đi, vợ con quyết hết, ở nhà vợ con là giỏi nhất”. Tôi hiểu là chồng coi trọng tôi nhưng bố mẹ và anh em họ hàng đâu có hiểu cho, làm tôi ái ngại và cảm thấy không thoải mái với họ.

Tết về quê chơi được mấy ngày, mọi người rủ anh đi chơi, anh cũng đòi có vợ theo cùng, còn nói không có vợ tôi không đi đâu. Làm bạn bè anh vào nhà chơi ai cũng ngại tôi, chạy xuống bếp nói với tôi bảo cho anh đi chơi. Chắc họ nghĩ tôi là “Sư tử hà đông” nắm hết mọi quyền hành, cai quản chồng chặt lắm.

Cũng vì cung kính vợ, nên hàng tháng lương anh bao nhiêu cũng đưa hết cho tôi. Điều này là tốt. Nhưng cũng chính vì anh làm vậy nên càng khiến anh nhu nhược hơn, không dám quyết bất cứ chuyện gì, công to việc lớn trong nhà đều do tôi tự tay giải quyết. Mua tivi, tủ lạnh hay cái xe máy tôi đồng ý thì anh mới mua còn không thì thôi.

Tôi chán vì chồng luôn cung kính vợ khiến tôi bị gia đình chồng ghét ra mặt
Tôi chán vì chồng luôn cung kính vợ khiến tôi bị gia đình chồng ghét ra mặt. Ảnh internet

Mỗi lần tôi bực vô cớ, anh cũng im lặng không nói lại, lâu dần tôi nghĩ mình là chồng hay anh là chồng. Đúng là chồng tôi rất tốt, từ lau nhà, dọn dẹp, đến bếp núc anh đều làm hết để tôi được nghỉ ngơi, đây là những thứ tôi vô cùng hài lòng ở anh. Nhưng tôi cần một người đàn ông làm trụ cột trong gia đình, chứ không phải là “đứa con” làm việc gì cũng nhất nhất phải hỏi và nghe theo, không dám đưa ra chính kiến của bản thân.

Tức nhất là vụ bố mẹ đang cần vài triệu để mua cái máy cắt mới, hỏi mượn mà anh cũng phải hỏi ý kiến tôi, khiến cho bố mẹ chồng giận, không mượn nữa. Rồi gọi điện “mắng kéo” tôi biết dạy chồng tốt, nghe lời răm rắp, thật có phúc khi lấy được tôi.

Anh chẳng dám quyết việc gì, việc cỏn con cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Thực sự tôi “chán vì chồng lúc nào cũng cung kính vợ” như vậy. Nhiều người không hiểu, còn tưởng tôi bắt nạt chồng, muốn ra oai, quản hết mọi việc. Thật tình tôi nào muốn như vậy.

Có phải tôi quá cầu toàn nên đòi hỏi ở chồng quá cao phải chăng
Có phải tôi quá cầu toàn nên đòi hỏi ở chồng quá cao phải chăng. Ảnh internet

Hơn nữa là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, mà cứ mỗi lần gọi điện thoại hỏi cái gì anh cũng “cám ơn em nhé”. Khiến tôi cứ thấy dù rất gần gũi những vẫn có khoảng cách với chồng, vô cùng khách sáo. Ngay cả “chuyện ấy” cũng vậy, mới dạo đầu xong, tinh thần đang lên cao, đến giai đoạn nhập cuộc, anh cứ vậy mà làm đi, nhưng lúc nào anh cũng phải hỏi: “Anh cho vào nhé”. Làm tôi tụt hết cả cảm xúc, nhiều khi muốn đạp cho chồng một cái.

Nhiều hôm tôi rảnh rỗi và suy nghĩ có phải mình cầu toàn quá nên cái gì cũng thấy không hài lòng, thấy chồng chưa được và đòi hỏi quá đáng, phải không? 

Chán chồng vô trách nhiệm, vợ khổ sở vì chồng mãi “chẳng chịu lớn”

Chán chồng vô trách nhiệm, vợ khổ sở vì chồng mãi “chẳng chịu lớn”

Làm đàn ông thật sướng dù có vợ có con vẫn có thể tự do đi chơi như thời độc thân, chẳng thèm đoái hoài gì đến gia đình. Nhiều khi cứ ngỡ không biết đó là chồng hay là con mình nữa, 36 tuổi rồi mà anh “chẳng chịu lớn”. Chán chồng vô trách nhiệm, bỏ thì thương vương thì tội, không biết mình sẽ phải khổ đến khi nào?

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ chán chồng bệnh chán chồng chán chồng bất tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm