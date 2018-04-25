Chán vì chồng lúc nào cũng cung kính vợ, khiến gia đình chồng ghét con dâu ra mặt

Nhiều khi tôi muốn anh đưa ra ý kiến của mình như: theo anh phải thế này, theo anh phải thế kia, nhưng không lúc nào anh cũng nói: “Vợ quyết đi, anh nghe theo, em làm cái gì cũng đúng”.

Có thể mọi người nói tôi “Được voi còn đòi tiên”, có chồng tốt lại không biết quý trọng. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có giận, anh hiền, chiều vợ, nhưng lại không có chính kiến, cực kỳ nhu nhược.

Tết về quê chơi được mấy ngày, mọi người rủ anh đi chơi, anh cũng đòi có vợ theo cùng, còn nói không có vợ tôi không đi đâu. Làm bạn bè anh vào nhà chơi ai cũng ngại tôi, chạy xuống bếp nói với tôi bảo cho anh đi chơi. Chắc họ nghĩ tôi là “Sư tử hà đông” nắm hết mọi quyền hành, cai quản chồng chặt lắm.

Một năm chúng tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng vào đúng dịp Tết. Vì thế, không có nhiều thời gian để ông bà hiểu tôi. Chính vì cái tính của chồng lúc nào cũng cung kính vợ, nên gia đình chồng lại càng ghét tôi nhiều hơn. Ông bà có bàn đến chuyện muốn xây lại căn nhà để ở cho thoải mái, bảo anh em mỗi đứa góp mỗi ít, làm nhà nhỏ nên cũng không đáng bao nhiêu. Anh cứ đồng ý luôn với ông bà thì không sao, đường này cứ bảo: “Hỏi ý kiến vợ con đi, vợ con quyết hết, ở nhà vợ con là giỏi nhất”. Tôi hiểu là chồng coi trọng tôi nhưng bố mẹ và anh em họ hàng đâu có hiểu cho, làm tôi ái ngại và cảm thấy không thoải mái với họ.

Cũng vì cung kính vợ, nên hàng tháng lương anh bao nhiêu cũng đưa hết cho tôi. Điều này là tốt. Nhưng cũng chính vì anh làm vậy nên càng khiến anh nhu nhược hơn, không dám quyết bất cứ chuyện gì, công to việc lớn trong nhà đều do tôi tự tay giải quyết. Mua tivi, tủ lạnh hay cái xe máy tôi đồng ý thì anh mới mua còn không thì thôi.

Tôi chán vì chồng luôn cung kính vợ khiến tôi bị gia đình chồng ghét ra mặt. Ảnh internet

Mỗi lần tôi bực vô cớ, anh cũng im lặng không nói lại, lâu dần tôi nghĩ mình là chồng hay anh là chồng. Đúng là chồng tôi rất tốt, từ lau nhà, dọn dẹp, đến bếp núc anh đều làm hết để tôi được nghỉ ngơi, đây là những thứ tôi vô cùng hài lòng ở anh. Nhưng tôi cần một người đàn ông làm trụ cột trong gia đình, chứ không phải là “đứa con” làm việc gì cũng nhất nhất phải hỏi và nghe theo, không dám đưa ra chính kiến của bản thân.

Tức nhất là vụ bố mẹ đang cần vài triệu để mua cái máy cắt mới, hỏi mượn mà anh cũng phải hỏi ý kiến tôi, khiến cho bố mẹ chồng giận, không mượn nữa. Rồi gọi điện “mắng kéo” tôi biết dạy chồng tốt, nghe lời răm rắp, thật có phúc khi lấy được tôi.

Anh chẳng dám quyết việc gì, việc cỏn con cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Thực sự tôi “chán vì chồng lúc nào cũng cung kính vợ” như vậy. Nhiều người không hiểu, còn tưởng tôi bắt nạt chồng, muốn ra oai, quản hết mọi việc. Thật tình tôi nào muốn như vậy.

Có phải tôi quá cầu toàn nên đòi hỏi ở chồng quá cao phải chăng. Ảnh internet

Hơn nữa là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, mà cứ mỗi lần gọi điện thoại hỏi cái gì anh cũng “cám ơn em nhé”. Khiến tôi cứ thấy dù rất gần gũi những vẫn có khoảng cách với chồng, vô cùng khách sáo. Ngay cả “chuyện ấy” cũng vậy, mới dạo đầu xong, tinh thần đang lên cao, đến giai đoạn nhập cuộc, anh cứ vậy mà làm đi, nhưng lúc nào anh cũng phải hỏi: “Anh cho vào nhé”. Làm tôi tụt hết cả cảm xúc, nhiều khi muốn đạp cho chồng một cái.

Nhiều hôm tôi rảnh rỗi và suy nghĩ có phải mình cầu toàn quá nên cái gì cũng thấy không hài lòng, thấy chồng chưa được và đòi hỏi quá đáng, phải không?