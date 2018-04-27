Chồng chán vợ phải làm sao? Và tuyệt chiêu của người vợ cũ

Trong thâm tâm chưa bao giờ tôi nghĩ mình là vợ cũ của anh, mặc dù chúng tôi đã ly hôn được gần một năm rồi. Ngày trước, tôi tự hỏi mình “chồng chán vợ phải làm sao”. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ cả đêm tôi vẫn không thể trả lời được nhưng bây giờ thì đã khác.

Cái ngày mà tòa phán xét cho chúng tôi ly hôn, trái tim như bóp nghẹn, tưởng chừng như không thể thở nổi. Chính lúc đó tôi biết mình còn yêu anh nhiều lắm, tôi muốn quay lại nhưng không thể, vì biết rằng anh rất chán mình. Rồi thời gian trôi đi, một tháng, hai tháng, ba tháng… và giờ đây là gần một năm trời, tôi đã tự tìm ra cho mình câu trả lời: “Chồng chán vợ phải làm sao”. Ngày tòa giải quyết ly hôn trái tim tôi như bị bóp nghẹn mới biết mình yêu anh nhiều như thế nào. Ảnh internet Nên ngay sau đó, tôi đã quyết tâm chinh phục lại chồng cũ, giữa chúng tôi còn có sợi dây gắn kết đó là cô con gái bé bỏng. Anh dù rất bận nhưng tuần nào cũng ghé thăm con và ở lại chơi đến khuya rồi mới về. Chúng tôi ly hôn không phải vì anh có bồ rồi chán vợ, mà chính là do tôi – người vợ không chịu thay đổi. Chính tôi đã làm cho cuộc sống gia đình thêm ngột ngạt mà cho rằng đó là lỗi của anh.

Tôi nghĩ rằng, mình hy sinh cho anh rất nhiều, chăm lo con cái, quán xuyến việc nhà thì chắc chắn chồng sẽ không phụ. Nhưng mà tôi đã sai lầm, cũng từ ngày có con tính cách của tôi thay đổi, hay cáu gắt, ăn mặc cũng luộm thuộm hơn, mặc dù sau khi sinh tôi lấy lại dáng vóc rất nhanh. Có con nên rất nhiều khoan phải chi tiêu thế là tôi lại tiết kiệm từng đồng, giữa hết tiền, không mua sắm cho chồng, cũng chẳng mua cho mình. Hơn nữa, còn cắt chi tiêu của chồng khiến anh không thoải mái, nhiều khi không có đủ tiền trong túi để uống nước và đổ xăng. Tôi cho rằng mình làm vậy là đúng, mặc dù chồng đã góp ý nhiều lần. Cũng từ đây anh vợ chồng xa cách hơn, anh nói chán tôi, khiến tôi tự ái, chẳng ai nói với ai câu nào. Rồi chính tôi lại là người đưa đơn ly hôn. Tôi biết mình đã sai và quyết tâm làm lại. Từ ngày ly hôn, anh thuê phòng trọ sống còn để lại nhà cho mẹ con tôi. Thấy thương anh, nhưng sự việc đã đi quá xa. Giờ đây hơn bao giờ hết tôi muốn hàn gắn.

Sau ly hôn anh vẫn thường xuyên sang thăm con, đến khuya mới về. Ảnh internet Vậy là sau khi tôi suy nghĩ thấu đáo đã quyết định “yêu” anh thêm lần nữa. Cứ đến cuối tuần anh sang chơi với con. Tôi lại nấu cơm và những món ăn ngon, chờ anh ăn cùng. Dù chỉ ở nhà nhưng tôi cũng ăn mặc tươm tất và thật đẹp, rồi chúng tôi chơi đùa cùng con. Tôi chủ động bảo anh dẫn con đi công viên chơi cùng tôi, buổi tối thì đi dạo cùng nhau. Có lẽ giờ đây, chúng tôi mới thật sự hiểu nhau, bao nhiêu tâm sự đều có thể nói hết ra. Nếu như lúc trước tôi quá tiết kiệm, không biết mua sắm cho bản thân thì bây giờ đã khác. Tôi vẫn tiết kiệm, nhưng vẫn lo cho con và dành ra một khoản để mua sắm cho bản thân. Tôi cũng không còn cáu gắt, mỗi khi anh đến chơi, tôi nhẹ nhàng chào hỏi và quan tâm, luôn tạo ra không gian gia đình ấm cúng để anh thấy hạnh phúc. Ngày qua ngày, chúng tôi như những người bạn rồi tình cảm tiến triển dần lên lúc nào cũng không hay. Anh chủ động hẹn tôi đi xem phim đi ăn như thời mới yêu. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, vậy là tôi đang hẹn hò với chồng cũ của mình. Tôi biết rằng con gái của mình cũng thích điều đó. Thật bất ngờ, rồi một ngày anh cũng đã cầu hôn tôi. Anh nói với con gái: “Để bố sang xin phép ông bà cưới mẹ con về làm vợ”. Nghe câu nói ấy, lòng tôi thật hạnh phúc, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Tôi muốn hàn gắn với chồng nên luôn tạo không gian hạnh phúc để yêu chồng thêm lần nữa. Ảnh internet Tôi thấy cuộc sống thật kì lạ, chỉ vì một chút ích kỉ và sự không thấu hiểu đã đánh mất nhau. Nhưng tôi thật may mắn, tuy đã đánh mất nhưng vẫn có thể tìm lại một lần nữa. Chắc chắn rằng lần này tôi sẽ nắm chặt hạnh phúc ấy, sẽ không bao giờ buông nữa đâu.

Chán cảnh mẹ chồng nàng dâu suốt ngày tìm cách “trả đũa” nhau Người ta nói khác máu thì tanh lòng, quả đúng không sai. Tôi chán cảnh mẹ chồng nàng dâu suốt ngày tìm cách trả đũa nhau, chưa một ngày được yên từ khi bước chân về nhà chồng.

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