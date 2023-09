Chán quá chồng tôi chỉ thích bám váy vợ, mệt mỏi và ức chế không biết giãi bày cùng ai

Nhiều khi, trong nhà có công to việc lớn gì muốn bàn với chồng mà anh cứ bảo em tự quyết, em giỏi nhất mà, cái gì em làm cũng đúng hết. Vì thế, nếu tôi nói không thích cái gì mặc dù anh rất thích anh cũng không mua. Tôi không hiểu đó là do anh thương tôi hay là vì anh quá nhu nhược, không chịu trưởng thành.

Người ta nói: “Làm trai cho đáng nên trai, đừng có khom lưng uốn gối gánh có hai hạt vừng”. Nhưng nói thật, tôi cảm giác anh chỉ biết gánh có “hai hạt vừng” ngoài ra không biết làm gì khác, lúc nào cũng 1 vợ, 2 vợ. Lâu dần tôi cảm giác anh như là con của mình, nhà có 2 đứa trẻ con, giờ thêm một đứa lớn to xác 32 tuổi rồi mà chưa biết nghĩ.

Có lẽ anh cũng nhận ra tôi khinh anh nhưng không dám lên tiếng nói lại. Ảnh internet

Vì thế, người làm kinh tế chính trong nhà là tôi. Mọi chuyên buôn bán, tìm kiếm đối tác, tôi đều phải một mình lo liệu, nhiều khi mệt mỏi muốn nhờ chồng làm giúp, nhưng anh như vậy thì có thể giúp được gì. Đã bám váy vợ, anh lại còn sợ mẹ. Ở nhà bình thường không sao, cứ sang nhà nội chơi là anh lại nghe lời mẹ hạch sách tôi đủ điều, nghĩ đến mà chán chồng, chán đến tận cổ luôn.

Tôi cảm giác như chồng không hiểu chuyện, chẳng biết gì hết, nên cứ bên nào đả động là anh sẽ lung lay theo chiều đó. Nhiều khi thấy chồng chỉ quan quẩn ở nhà, quanh quẩn xó bếp là tôi cảm thấy hối hận, vì ngày xưa bao nhiều người tôi lại không chọn, lại chọn 1 người như anh.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, nếu không có anh ở nhà chăm lo cho con cái và nhà cửa, chắc gì tôi đã tập trung cho công việc kinh doanh của mình thuận lợi. Nhưng mà với một người tự lập như tôi thì thấy chồng chỉ thấy bám váy vợ và ngửa tay ra xin tiền thì tôi rất khó chịu, đôi khi cũng xúc phạm chồng, kinh thường anh và không coi anh gia gì. Cũng vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng rạn nứt đi ít nhiều.

Chán nản chồng bám váy vợ mà tôi không biết chia sẻ cùng ai. Ảnh internet

Nhiều hôm, tôi cũng thấy anh cảm nhận được sự hắt hủi và khinh thường của tôi. Nhưng nếu anh dám lên tiếng quát nạt lại vợ thì tôi còn sợ và tôn trọng, đường này anh lại khúm núm xin lỗi vợ mà lỗi chẳng phải do anh gây ra. Nhiều lúc chán nản, tôi cũng muốn ly hôn để nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên, ngoài việc kinh tế ăn bám váy vợ thì làm gì có lý do nào để chê trách anh cơ chứ. Vì thế, tìm được lý do ly hôn với anh đâu có dễ. Hơn nữa tôi cũng sợ, sau khi ly hôn, mình sẽ không tìm được người nào tốt hơn anh, mà lại lấy phải một người chỉ thích bám váy vợ nữa thì chán nản hết chỗ nói.