Sinh ra là phận đàn bà sẽ là một thiệt thòi lớn. Nếu lấy 'nhầm chồng' thì cuộc đời sẽ là bất hạnh. Vì thế, người ta mới có câu 'đau đớn thay phận đàn bà'.

Xã hội ngày nay, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về sự bình đẳng giới, nhưng có khi nào bình đẳng thật sự đâu. Đàn bà cũng như đàn ông, cũng phải đi làm, kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Nhưng đàn bà còn phải mang bầu sinh con. Đau đớn thay, khi phải mang trên người một vết sẹo dài đến 10cm, hằn lên da thịt, trải qua nỗi đau thập tử nhất sinh, cảm nhận cuộc đời này chẳng có gì có thể đau đớn hơn nữa thế mà vẫn cười tươi vì “thiên thần của mẹ” an toàn. Đau đớn thay thân phận đàn bà, cảm giác này đàn ông không bao giờ nếm trải, nên rất người ít có thể cảm thông cho người vợ của mình. Vì thế, đàn bà cũng mạnh mẽ lắm, chứ không có yếu đuối như danh hiệu “phái yếu” của mình đâu nhé! Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được sự đau đớn của người đàn bà khi trên bàn mổ. Ảnh internet Sẽ chẳng bao giờ đàn ông biết được cái cảm giác đau quằn quại, vừa sợ, vừa lo lắng mỗi khi nằm trên bàn mổ. Trong khi đàn bà đang xẻ thịt, rồi khâu vá thì những người đàn ông cũng chỉ biết đúng ngoài cầu nguyện, hoặc có người bình thản thì rít vào điều thuốc, chờ đợi chào đón con chào đời.

Hơn nữa, đàn ông tự cho minh cái quyền ăn uống say xỉn bét nhè, rồi về nằm ườn ra cho vợ dọn. Rồi bao biện đơn giản đó là vì là công việc, phải giao tiếp, quan hệ rộng rãi để làm ăn. Nhưng họ lại không đặt mình vào vị trí của người đàn bà, nếu họ cũng như vậy và quan hệ “rộng rãi” như đàn ông, chắc chắn sẽ bị chết chìm bởi nước bọt của thiên hạ. Vì thế, sinh ra là đàn bà sẽ rất thiệt thòi về mọi thứ. Do đó, đàn bà chọn chồng y như chơi một canh bạc lớn đặt hết toàn bộ cuộc đời mình. May mắn thì đời màu hồng, còn xui thì chắc có lẽ là màu xám, xui nữa thì màu đen. Đàn bà mà ăn chơi, nhậu nhẹt, quan hệ "rộng rãi" như đàn ông sẽ bị nhấn chìm bởi nước bọt của thiên hạ. Ảnh internet Nhưng mà, cuộc đời đâu thể nói trước được điều gì, vì đâu biết phải làm sao khi đàn ông thay lòng đổi dạ. Đàn bà đã yêu ai, là hết mình, lúc này con tim lấn át lý trí, vì thế khi yêu là “mù quáng”. Ai tốt với họ, họ sẽ tình nguyện tận tụy vì người đó đến hết cả cuộc đời. Vậy mà, có những người đàn bà bị đàn ông ruồng bỏ đến xác thân hao gầy, trái tim vỡ vụn, để rồi chi chít những mảnh chắp vá. Lúc này, đàn bà mới hiểu không phải hy sinh nào cũng được đền đáp, đừng ngây thơ quá. Những lúc như vậy chỉ biết “thương thay thân phận đàn bà”.

Nhưng mà ông trời có mắt và rất công tâm. Chỉ cần đàn bà đừng bao giờ ôm mãi những tổn thương, những nỗi đau mà hãy vùng lên thì chắc chắn rằng ngay mai sẽ được một thứ xứng đáng và giá trị hơn. Vì thế, đàn bà hãy vì mình và vì con mà sống chứ đừng vì thương 1 người vô tâm mà làm khổ bản thân mình. Do đó, cần phải tự chủ cuộc sống thì bất kì điều gì cũng không thể quật ngã được đàn bà. Sinh ra là đàn bà đã là một thiệt thòi rất lớn. Ảnh internet Để tuổi thanh xuân này, mình không phải chịu quá nhiều sự bất công thì đàn bà đừng nên nhọc công quá nhiều để cố gắng níu giữ một mảnh chân tình đã vỡ. Bởi dù có níu kéo thì chính bản thân mình cũng là người chịu nhiều đau đớn nhất. Do đó, khi chưa có gì trong tay, học vấn, sự nghiệp thì các chị em đừng nên bi lụy quá nhiều vào tình yêu. Bởi một khi vấp ngã sẽ rất khó gượng dậy.

Đàn bà khôn ngoan hạnh phúc cũng nhờ 15 điều cốt lõi này Nếu lỡ thấy trong túi chồng một món quà mình từng mong muốn, đừng vội vui mừng. Vì biết đâu, anh ấy mua nó nào phải tặng mình...

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