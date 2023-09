Xã hội ngày nay, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về sự bình đẳng giới, nhưng có khi nào bình đẳng thật sự đâu. Đàn bà cũng như đàn ông, cũng phải đi làm, kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Nhưng đàn bà còn phải mang bầu sinh con. Đau đớn thay, khi phải mang trên người một vết sẹo dài đến 10cm, hằn lên da thịt, trải qua nỗi đau thập tử nhất sinh, cảm nhận cuộc đời này chẳng có gì có thể đau đớn hơn nữa thế mà vẫn cười tươi vì “thiên thần của mẹ” an toàn. Đau đớn thay thân phận đàn bà, cảm giác này đàn ông không bao giờ nếm trải, nên rất người ít có thể cảm thông cho người vợ của mình. Vì thế, đàn bà cũng mạnh mẽ lắm, chứ không có yếu đuối như danh hiệu “phái yếu” của mình đâu nhé!

Hơn nữa, đàn ông tự cho minh cái quyền ăn uống say xỉn bét nhè, rồi về nằm ườn ra cho vợ dọn. Rồi bao biện đơn giản đó là vì là công việc, phải giao tiếp, quan hệ rộng rãi để làm ăn. Nhưng họ lại không đặt mình vào vị trí của người đàn bà, nếu họ cũng như vậy và quan hệ “rộng rãi” như đàn ông, chắc chắn sẽ bị chết chìm bởi nước bọt của thiên hạ. Vì thế, sinh ra là đàn bà sẽ rất thiệt thòi về mọi thứ. Do đó, đàn bà chọn chồng y như chơi một canh bạc lớn đặt hết toàn bộ cuộc đời mình. May mắn thì đời màu hồng, còn xui thì chắc có lẽ là màu xám, xui nữa thì màu đen.

Đàn bà mà ăn chơi, nhậu nhẹt, quan hệ "rộng rãi" như đàn ông sẽ bị nhấn chìm bởi nước bọt của thiên hạ. Ảnh internet

Nhưng mà, cuộc đời đâu thể nói trước được điều gì, vì đâu biết phải làm sao khi đàn ông thay lòng đổi dạ. Đàn bà đã yêu ai, là hết mình, lúc này con tim lấn át lý trí, vì thế khi yêu là “mù quáng”. Ai tốt với họ, họ sẽ tình nguyện tận tụy vì người đó đến hết cả cuộc đời. Vậy mà, có những người đàn bà bị đàn ông ruồng bỏ đến xác thân hao gầy, trái tim vỡ vụn, để rồi chi chít những mảnh chắp vá. Lúc này, đàn bà mới hiểu không phải hy sinh nào cũng được đền đáp, đừng ngây thơ quá. Những lúc như vậy chỉ biết “thương thay thân phận đàn bà”.