Đàn bà khôn ngoan hạnh phúc cũng nhờ 15 điều cốt lõi này

Phụ nữ yêu 21/05/2018 05:30

Nếu lỡ thấy trong túi chồng một món quà mình từng mong muốn, đừng vội vui mừng. Vì biết đâu, anh ấy mua nó nào phải tặng mình...

1. Lời đàn ông nghe cho vui, chứ đừng tin hết. Mà đã nghe thì phải nghe cho hết, đừng vì một câu “anh yêu em” mà không kịp nghe “anh cũng yêu cô ấy”. Người nói sẽ quên, mình là người nghe cũng đừng ghi lòng tạc dạ.

2. Nếu lỡ thấy trong túi chồng một món quà mình từng mong muốn, đừng vội vui mừng. Vì biết đâu, anh ấy mua nó nào phải tặng mình.

3. Chọn đàn ông, đừng chỉ nhìn vào túi tiền của anh ta, đừng chỉ nhìn vào vẻ hào hoa của anh ta, cũng đừng xem anh ta là con của ai. Chọn đàn ông, hãy nhìn cách anh ta tiêu tiền vì mình, nhìn ánh mắt anh ta nhìn mình, nhìn cách anh ta cố gắng vì mình. Đàn ông, đừng chọn người xem mình là thứ nhất, phải coi mình là duy nhất.

Đàn bà khôn ngoan hạnh phúc cũng nhờ 15 điều cốt lõi này - Ảnh 1
Nếu lỡ thấy trong túi chồng một món quà mình từng mong muốn, đừng vội vui mừng. Vì biết đâu, anh ấy mua nó nào phải tặng mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng đợi đến tận đêm một người chưa muốn về. Đừng chờ tin nhắn một người không chịu trả lời. Đừng nghĩ đàn ông sẽ cảm động vì sự đợi chờ vô vọng của bạn. Thay vào đó, hãy ngủ một giấc thật  ngon, hay dạo một vòng những nơi bạn muốn đến. Với đàn ông, đàn bà càng giỏi đợi chờ càng không có giá trị.

5. Đừng giữ đàn ông bằng chính thể xác của mình. Nếu họ ở lại chỉ vì thể xác của bạn, rồi sẽ ra đi vì một thể xác khác hấp dẫn hơn.

Đàn bà khôn ngoan hạnh phúc cũng nhờ 15 điều cốt lõi này - Ảnh 2
Đừng giữ đàn ông bằng chính thể xác của mình. Nếu họ ở lại chỉ vì thể xác của bạn, rồi sẽ ra đi vì một thể xác khác hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

6. Đàn ông muốn đi, đừng giữ. Bạn càng giữ, trong mắt họ bạn càng không còn kiêu hãnh và giá trị. Đừng tin lời họ nói họ không xứng đáng với bạn. Vì đơn giản đàn ông ra đi, một là vì đổi thay, hai là vì bạn đã không còn phù hợp. Cũng đừng nghĩ rằng bạn chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp, mà là bạn xứng với một người tốt hơn.

7. Đàn bà tự tin vào chính mình, độc lập nhất có thể là đàn bà đẹp. Đừng thay đổi chính mình vì ai, vì khi ấy bạn sẽ không còn là duy nhất để được trân trọng.

8. Lời đàn ông hứa, nghe nhưng đừng tin. Điều đáng để đàn bà tin ở đàn ông nhất chính là hành động, không phải lời nói.

9. Đàn bà nên hiểu kẻ ra đi khi mình cần họ nhất thì đến cùng vẫn là kẻ đối xử chẳng ra gì với mình. Đừng quay lại nhặt thứ từng khiến mình tổn thương, đừng cho người khác cơ hội làm mình đau lần nữa.

10. Đàn bà hãy biết học cách tuyệt tình với người không đáng, với việc không xứng, với những gì khiến mình thương tổn.

11. Đàn bà, nhất định phải xinh đẹp và ngẩng cao đầu. Dù tối qua có phải lắm lem nước mắt, thì sáng vẫn phải lộng lẫy nhan sắc và kiêu hãnh.

Đàn bà khôn ngoan hạnh phúc cũng nhờ 15 điều cốt lõi này - Ảnh 3
Đàn bà, nhất định phải xinh đẹp và ngẩng cao đầu - Ảnh minh họa: Internet

12. Không có tình yêu nào là kéo dài mãi mãi. Người ta còn ở lại được bên nhau chính là vì còn muốn giữ gìn cho nhau.

13. Đàn bà, yêu ai thì yêu, yêu nhiều hay yêu ít cũng đừng quên yêu chính mình.

14. Đàn bà muốn sống bình thản, đừng dựa dẫm vào ai. Tiền của đàn ông, cũng như lòng dạ họ, chẳng lường trước được. Còn tiền của chính mình, cả đời vẫn thủy chung và an toàn với mình nhất.

15. Ngoài gia đình ra thì mọi mối quan hệ trên đời này đều là phép thử, vì vậy đừng đau lòng.

16. Đàn bà, nhất định phải có một công việc mình yêu thích, một tài khoản ngân hàng của riêng mình, và một đứa con của chính mình. Đàn ông, tốt thì mình giữ, không tốt thì cũng đừng tiếc.

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