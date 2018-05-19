Phụ nữ dù xinh đẹp tài năng đảm đang thế nào vẫn bị đàn ông bỏ vì những điều này

Phụ nữ nhiều khi không thể nhận ra vì những điều này mà mình bị đàn ông bội bạc!

Mọi sự phản bội của đàn ông đều có nguyên do. Và nếu bạn bị phản bội một lần, là vì bạn nhìn sai, vì anh ta không đủ tốt dành cho bạn. Nhưng nếu nỗi đau bị phản bội lặp lại quá nhiều lần thì bạn nên nhìn lại chính mình. Phụ nữ có những đặc điểm sau dù tốt đẹp mấy thì vẫn bị đàn ông phụ bạc. Khó hòa hợp với gia đình chồng Người phụ nữ nào cũng mong có thể tìm được một gia đình thứ hai thật sự khi lấy chồng. Nhưng đáng buồn là với không ít phụ nữ, gia đình chồng chính là cội nguồn cho những đổ vỡ trong hôn nhân của họ. Có thể vì tính cách, quan điểm, cách sống không phù hợp, lại không khéo gắn kết mà họ khó hòa hợp với cha mẹ chồng, dẫn đến mâu thuẫn cãi vã. Mà với đàn ông, họ lại xem trọng gia đình của mình hơn hết. Khi đứng giữa, đa số đàn ông vẫn nghiêng về phía gia đình của mình. Đây cũng là lý do khiến nhiều người đàn ông chán về nhà, dẫn đến việc sa đà ngoại tình bên ngoài.

Khi đứng giữa, đa số đàn ông vẫn nghiêng về phía gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet Tham công tiếc việc Phụ nữ thời nay thường rất độc lập, giỏi giang, tự chủ tài chính và hoàn toàn không muốn ở nhà để chồng nuôi. Và nếu bạn là người phụ nữ tài giỏi, có tham vọng trong sự nghiệp, bạn sẽ càng muốn dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Sẽ càng khó khăn hơn khi chồng muốn bạn chọn lựa giữa gia đình hay công việc phải ưu tiên cái nào hơn. Nhưng rõ ràng, phụ nữ dù giỏi giang đến mấy cũng khó có thể cân bằng giữ tham vọng sự nghiệp và việc vun đắp gia đình. Dần dà, bạn dễ bị cuốn vào cuộc sống bận rộn với sự nghiệp mà quên đi nghĩa vụ phải chăm lo cho gia đình, chồng con. Thiếu yêu thương và chăm chút của người phụ nữ trong gia đình, hôn nhân khó lòng bền vững, đàn ông cũng dễ bội bạc hơn. Tự ti về chính mình Phụ nữ tự tin là phụ nữ đẹp, chứ không phải phụ nữ đẹp mới có quyền tự tin. Khi bạn không tự tin vào chính mình, bạn sẽ trở nên kém hấp dẫn và quyến rũ trong mắt chồng. Ngay cả khi bạn có nhiều điều đáng để hãnh diện với chồng thì anh ấy cũng chỉ tập trung vào những gì bạn tự ti về chính mình. Từ đó, chồng sẽ không còn thấy bạn rực rỡ và xinh đẹp như trước. Dần dần, chồng sẽ tìm đến những người phụ nữ khác dù không bằng bạn nhưng lại tự tin và biết yêu quý bản thân hơn bạn. Bạn phải hiểu khi bạn không yêu thương và trân trọng chính mình thì không ai quý trọng bạn được cả.

Phụ nữ tự tin là phụ nữ đẹp, chứ không phải phụ nữ đẹp mới có quyền tự tin - Ảnh minh họa: Internet Xem con là trên hết Với phụ nữ, con là tài sản quý giá nhất. Không sai nhưng phụ nữ xem con là nhất, mang suy nghĩ sống và hạnh phúc chỉ vì con thì hoàn toàn không nên. Bạn phải hiểu, nếu bạn không tự sống tốt và hạnh phúc thì cũng không thể khiến con hạnh phúc được. Hơn hết, đừng chỉ dành hết thời gian và yêu thương cho con mà quên bạn còn một người chồng phải chăm sóc. Không còn cảm hứng với chuyện chăn gối Bạn nên nhớ, tình dục luôn là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Khi bạn không còn ham muốn trong chuyện chăn gối với chồng, chồng cũng sẽ nhận ra và dần mất hứng thú theo. Khi đã không có sự hòa hợp trong chuyện chăn gối thì đàn ông sẽ dễ nảy sinh ham muốn với của lạ bên ngoài. Do đó, cách giải quyết tốt nhất chính là thẳng thắn nói chuyện với chồng, cùng chồng tìm giải pháp, hơn là im lặng để mọi chuyện càng tệ hơn. Khi đã không có sự hòa hợp trong chuyện chăn gối thì đàn ông sẽ dễ nảy sinh ham muốn với của lạ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Sống dựa dẫm quá mức vào đàn ông Đàn ông khi yêu luôn có ham muốn trở thành người hùng để bảo vệ, chở che cho người phụ nữ của mình. Nhưng khi đã kết hôn, họ lại cần một người vợ đủ độc lập, có chính kiến để kề cận bên họ. Họ sẽ chỉ thấy mỏi mệt và có gánh nặng thì bạn quá phụ thuộc vào họ trong mọi chuyện. Càng như vậy, họ càng muốn “chạy trốn” khỏi bạn. Vì vậy, phụ nữ dại chính là sống quá dựa dẫm vào chồng. Tin chồng tuyệt đối Phụ nữ tin chồng là đúng, nhưng đừng tin tuyệt đối, tin mù quáng. Vì lời đàn ông khi còn tình, ngọt ngào thế nào cũng tin được. Nhưng khi họ đã muốn lừa dối bạn, hết tình với bạn thì lời họ làm sao bạn biết mấy phần đáng tin. Tốt hơn hết chính là cứ tin một nửa, một nửa để lại mà chừa cho mình một đường lui. Trở nên xấu xí trong mắt chồng Đàn ông yêu cái đẹp, muôn đời vẫn vậy. Và phụ nữ dại chính là không thể khiến mình trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày. Phải hiểu, nhan sắc chính là thứ vũ khí đàn bà không được buông lơi. Bạn đẹp, không chỉ để tự tin đi cạnh chồng mà còn là để giữ chồng.

Đau lòng khi nghe chồng đáp thẳng thừng lý do khiến anh phụ bạc tôi Tôi hỏi anh vì sao, anh hờ hững đáp lại: "Cô xem lại bàn tay cô đi rồi hãy nói chuyện".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-du-xinh-dep-tai-nang-dam-dang-the-nao-van-bi-dan-ong-bo-vi-nhung-dieu-nay-283167.html