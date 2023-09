Đàn bà yếu đuối sẽ ngồi khóc và để cuộc đời chìm trong nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đêm, ôm vết thương lòng ngày càng sâu bạn dằn vặt chính bản thân mình. Bạn từ một người vui vẻ như biến thành một con người khác hẳn. Không thể thoát khỏi nỗi đau, bạn trầm cảm đến mức cắt tay tự tử. Mẹ bạn đã khóc hết nước mắt, đưa bạn đi điều trị tâm lí. Bà sợ con gái sẽ làm điều dại dột. Khi đó, người chồng tệ bạc cũng chỉ biết đến nhân tình mà cũng chẳng hề tạt qua bệnh viện xem bạn sống chết. Thử hỏi, một người chồng như thế bạn còn rơi nước mắt để làm gì?

Đàn ông một khi ngoại tình thường có trăm ngàn lí do để ngụy biện. Và đáng trách hơn họ thường đổ thừa mọi nguyên nhân xuất phát từ vợ. Do vợ không tâm lí, hay càu nhàu, vợ sau sinh quá luộm thuộm, do chuyện giường chiếu của vợ không giỏi… Và chính bản thân mỗi người vợ, khi chẳng may có chồng ngoại tình thường cũng quay ra dằn vặt chính mình: Tại mình chưa đủ giỏi, chưa đủ đảm đang, chưa đủ khéo léo…

Đàn bà à, khi chồng ngoại tình xin đừng cố tìm hiểu lí do. Bởi với một người đàn ông thật lòng thương vợ, họ sẽ không vì vài ba vết rạn trên bụng vợ mà quay lưng trở mặt. Họ sẽ không vì vài ba vết nhăn trên gò má, vì món ăn vợ nấu không ngon mà lấy lí do đó ôm người đàn bà khác vào lòng. Đàn ông phản bội thì cho dù vợ có đẹp, cơm ở nhà có dẻo thì chân họ vẫn tìm đến một chiếc giường khác.

Đau khổ cũng không níu kéo được người chồng bội bạc quay về. Đàn bà có khóc cạn nước mắt cũng không rửa trôi được những vết thương trong lòng. Đàn bà dù mạnh mẽ hay yếu đuối cũng có quyền được khóc khi chồng phản bội. Đàn bà yếu đuối sẽ ngồi khóc và để cuộc đời chìm trong bóng tối không cách nào thoát ra được còn đàn bà mạnh mẽ khóc rồi sẽ đứng lên. Chọn cách buông tay trong kiêu hãnh bởi họ biết rằng: Níu kéo mãi cũng chỉ ôm về một người đàn ông lòng dạ bạc bẽo hơn vôi.