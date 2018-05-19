Nếu đàn ông có vợ ngoại tình, ngay lập tức anh ta sẽ chọn phương án ly hôn. Ở đàn ông lý trí mạnh hơn con tim, khi vợ phản bội sự đau khổ hay dằn vặt cũng ít hơn. Vả lại, với đàn ông sợi dây tình cảm, mối ràng buộc con cái không nặng bằng phụ nữ. Còn ngược lại, phụ nữ khi có chồng ăn nằm với người đàn bà khác, điều đó sẽ làm họ ám ảnh và day dứt cả đời.

Chồng ngoại tình có người đàn bà nào không cảm thấy đau đớn, khổ sở? Nỗi đau không xuất phát từ kẻ thù mà lại từ người mình từng thương yêu và tin tưởng nhất đời. Có lẽ không ít người đứng giữa hai sự lựa chọn: Buông bỏ hay tiếp tục ôm lại người bội phản?

Đàn bà yếu đuối khi chồng phản bội thường khó thoát khỏi cảm xúc tiêu cực khi chẳng may có người chồng như vậy. Người bạn tôi quen có lẽ đã khóc cả năm trời khi tận mắt chứng kiến anh chồng dắt nhân tình về nhà ôm ấp. Chiều hôm ấy, bạn tan ca về sớm định bụng nấu món gì thật ngon đãi chồng. Nhưng cảnh tượng chiều hôm ấy bạn chứng kiến khiến bạn gục ngã thật sự.

Đàn bà có thể dễ dàng tha thứ cho một người chồng có nhiều tật xấu như cờ bạc, vũ phu, nhậu nhẹt… Nhưng không có một đả kích nào lớn bằng chuyện chồng ngoại tình . Người ngoài cuộc thì dễ dàng chép miệng bảo rằng: “Hạng đàn ông như thế bỏ đi cho xong”. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu họ đã đau, đã khổ sở, đã dằn vặt thậm chí hận thù sâu cay đến mức nào.

Đàn bà yếu đuối sẽ ngồi khóc và để cuộc đời chìm trong nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đêm, ôm vết thương lòng ngày càng sâu bạn dằn vặt chính bản thân mình. Bạn từ một người vui vẻ như biến thành một con người khác hẳn. Không thể thoát khỏi nỗi đau, bạn trầm cảm đến mức cắt tay tự tử. Mẹ bạn đã khóc hết nước mắt, đưa bạn đi điều trị tâm lí. Bà sợ con gái sẽ làm điều dại dột. Khi đó, người chồng tệ bạc cũng chỉ biết đến nhân tình mà cũng chẳng hề tạt qua bệnh viện xem bạn sống chết. Thử hỏi, một người chồng như thế bạn còn rơi nước mắt để làm gì?

Đàn ông một khi ngoại tình thường có trăm ngàn lí do để ngụy biện. Và đáng trách hơn họ thường đổ thừa mọi nguyên nhân xuất phát từ vợ. Do vợ không tâm lí, hay càu nhàu, vợ sau sinh quá luộm thuộm, do chuyện giường chiếu của vợ không giỏi… Và chính bản thân mỗi người vợ, khi chẳng may có chồng ngoại tình thường cũng quay ra dằn vặt chính mình: Tại mình chưa đủ giỏi, chưa đủ đảm đang, chưa đủ khéo léo…

Đàn bà à, khi chồng ngoại tình xin đừng cố tìm hiểu lí do. Bởi với một người đàn ông thật lòng thương vợ, họ sẽ không vì vài ba vết rạn trên bụng vợ mà quay lưng trở mặt. Họ sẽ không vì vài ba vết nhăn trên gò má, vì món ăn vợ nấu không ngon mà lấy lí do đó ôm người đàn bà khác vào lòng. Đàn ông phản bội thì cho dù vợ có đẹp, cơm ở nhà có dẻo thì chân họ vẫn tìm đến một chiếc giường khác.

Đàn bà mạnh mẽ sẽ chọn cách buông tay người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đau khổ cũng không níu kéo được người chồng bội bạc quay về. Đàn bà có khóc cạn nước mắt cũng không rửa trôi được những vết thương trong lòng. Đàn bà dù mạnh mẽ hay yếu đuối cũng có quyền được khóc khi chồng phản bội. Đàn bà yếu đuối sẽ ngồi khóc và để cuộc đời chìm trong bóng tối không cách nào thoát ra được còn đàn bà mạnh mẽ khóc rồi sẽ đứng lên. Chọn cách buông tay trong kiêu hãnh bởi họ biết rằng: Níu kéo mãi cũng chỉ ôm về một người đàn ông lòng dạ bạc bẽo hơn vôi.