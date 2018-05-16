Đàn bà càng yêu càng ghen. Với thứ vô hình như người yêu cũ, thì lòng dạ đàn bà hoài nghi rất lớn. Đàn bà ghen vì biết chồng mình và cô gái ấy đã có những năm tháng yêu nhau vô cùng sâu đậm.

Người ta bảo, người yêu cũ như một bóng ma, không hiện hữu nhưng luôn luôn ám ảnh. Điều này đúng với rất nhiều phụ nữ. Dẫu biết đó là quá khứ nhưng rất khó để quên lãng. Vô tình biết được trong quá khứ, chồng mình từng thương yêu từng ôm ấp một người đàn bà khác liệu người vợ nào không ghen tuông? Nhưng đàn bà không biết rằng, nếu ghen với quá khứ một cách thái quá, họ có thể đánh mất hạnh phúc hiện tại của mình. Dẫu biết rằng là quá khứ nhưng nhiều phụ nữ vẫn ghen với người cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi từng yêu đơn phương tha thiết một anh chàng suốt bốn năm đại học. Anh kia đã có người yêu. Chứng kiến cảnh anh và người đó hạnh phúc, bạn đau khổ vô cùng. Bỗng, cô gái kia phản bội anh để chạy theo một người khác. Và trong những tháng ngày anh cô đơn, khổ sở vì chia tay, bạn đã thú nhận tình yêu đơn phương mấy năm nay của mình. Cảm động, anh ấy ngỏ lời yêu bạn.

Họ có một tình yêu đẹp và bền vững. Một đám cưới sang trọng diễn ra. Sau ngày cưới, mỗi lần ngồi với tôi, bạn đều bảo mọi chuyện giống như trong mơ vậy. Những tưởng tình yêu câm lặng của bạn sẽ mãi bị chôn vùi, đâu ngờ rằng giờ đây bạn và anh lại là vợ chồng. Thấy bạn hạnh phúc tôi cũng vui mừng cho bạn. Nhưng cuộc sống vợ chồng có những điều không thể nói trước. Bạn bảo, anh ấy vẫn còn yêu người cũ. Đã có lần, bạn vô tình nhắc tên cô gái kia, anh giật mình đánh rơi cốc cà phê đang cầm trên tay. Bạn phát hiện anh ấy, còn lưu giữ hình ảnh cô ấy trong máy tính. Lòng bạn tràn ngập sự thất vọng và chua xót. Bạn gặng hỏi, anh chỉ bảo chỉ xem đó là quá khứ. Anh giữ lại như là kỉ niệm đẹp của thời sinh viên.

Bạn bị giày vò bởi biết rằng chồng từng yêu sâu đậm một người khác - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà càng yêu càng ghen. Với thứ vô hình như người yêu cũ, thì lòng dạ đàn bà càng hoài nghi rất lớn. Bạn ghen vì biết chồng mình và cô gái ấy đã có những năm tháng yêu nhau vô cùng sâu đậm. Chồng nói đã quên nhưng bạn biết làm sao có thể xóa nhòa được. Bạn tự làm khổ mình, giày vò bởi trăm ngàn câu hỏi. Chồng mình còn nhớ cô ấy? Hồi xưa họ đã yêu nhau đến mức nào? Liệu rằng anh ấy cưới bạn vì yêu hay chỉ vì thương hại cho tình yêu đơn phương mấy năm của bạn? Bạn không cất giấu những suy nghĩ đó trong tâm trí mà thỉnh thoảng mang ra vặn vẹo chồng. Mỗi lần như thế, mặt anh biến sắc lại ra sức thanh minh. Rồi những khi chồng có việc về trễ, hay làm bạn buồn bạn tôi lại bảo: “Anh đi nhậu để quên đi nỗi nhớ nhung người cũ phải không? Vì em không bằng cô ấy nên anh không thể chiều chuộng, yêu thương em như anh từng yêu cô ấy…”. Chồng bạn khổ sở thật sự với kiểu ghen tuông vô cớ của bạn. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì, bạn lại lôi người cũ ra nói như để hành hạ, dằn vặt anh. Ghen tuông mù quáng đã khiến cuộc sống gia đình bạn thành bi kịch - Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần về nhà đều như vậy, anh chán nản kiếm cớ ra ngoài thường xuyên hơn. Thật tâm anh và người cũ chẳng còn là gì của nhau. Cô ấy cũng đã có chồng, bây giờ anh chỉ xem tình cảm đó như một kỉ niệm đẹp. Anh đã muốn quá khứ ngủ yên nhưng vợ anh lại bắt nó sống dậy. Ngày qua ngày, những câu hỏi, lời cạnh khóe về người cũ khiến anh rất mệt mỏi và chẳng muốn về nhà. Sự chịu đựng có giới hạn. Bạn tôi cứ lôi quá khứ ra nhiếc móc thì chồng bạn chán thật sự. Anh đã bảo với bạn: “Nếu em không tin thì chúng ta có thể ly hôn. Anh đã quá mệt mỏi khi phải sống như thế này rồi”. Nói xong, anh dọn ra khách sạn ở. Bạn tôi một mình đứng lại, sững sờ nhìn theo anh.

Đàn bà 40 đã không còn xem đàn ông là quan trọng nhất Qua bao nhiêu va vấp, gặp bao nhiêu hạng người, nếm trải bao nhiêu gian dối trong cuộc đời, đàn bà sẽ đến lúc nhận ra rằng: Nếu xem đàn ông là tất cả rồi đàn bà sẽ mất hết. Chỉ khi yêu bản thân mình, dựa vào chính mình thì đàn bà mới không ngã.

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