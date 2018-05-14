Đàn ông à, ngủ với nhau thì dễ đi cùng nhau mới khó

Càng sống theo bản năng, con người càng đánh mất đi giá trị thiêng liêng của gia đình. Hôn nhân đã vượt lên trên tất cả những bản năng nhục dục thấp kém của con người để gắn kết hai tâm hồn, cùng san sẻ, cùng gánh vác.

Người đời có câu: “Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu”. Khi đàn ông quen biết một cô gái, mọi theo đuổi, chiều chuộng hay nâng niu đều vì mục đích đưa cô ta lên giường càng nhanh càng tốt. Hấp lực của một người đàn bà đối với đàn ông luôn luôn là tình dục. Đó cũng là lí do vì sao đàn ông có vợ vẫn thèm muốn những người đàn bà khác. Hấp lực của một người phụ nữ với đàn ông là tình dục - Ảnh minh họa: Internet Xã hội hiện đại, việc ngoại tình xảy ra như cơm bữa và dễ dàng bán mua như người ta mua một món hàng ở tiệm tạp hóa. Nhà nghỉ mọc lên nhan nhản, karaoke trá hình, nhiều cô gái làm công việc mời mọc thân xác để lấy tiền. Lỡ rơi vào một quán massage với một người đàn bà ăn mặc như cởi trần, sẵn sàng lăn vào lòng thử hỏi có người đàn ông nào đủ bản lĩnh để từ chối?

Nói như vậy để thấy rằng, việc ngoại tình rất phổ biến và người đàn ông quá dễ dàng để ăn nằm với một người phụ nữ khác ngoài vợ. Xã hội dung túng, đàn ông dễ dãi, còn biết bao người đàn bà lẳng lơ trắc nết bất chấp đàn ông có vợ vẫn ngã vào lòng. Phải chăng, với một thực tế như vậy chúng ta nên chấp nhận một điều rằng đàn ông nào cũng như thế? Chuyện đàn ông ngoại tình cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát? Nhưng sống quá coi trọng bản năng, nuông chiều cảm xúc xác thịt thì chính đàn ông đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Ở đời, đàn ông nào cũng có những xúc cảm tình dục khi đứng trước một người đàn bà đẹp, gợi cảm. Đàn ông tồi trong đầu sẽ vẽ nên những hình ảnh phồn thực ngồn ngộn ngực mông, để rồi tìm mọi cách chiếm hữu. Đàn ông tốt biết kiềm chế. Họ có lòng tự trọng và dừng lại đúng lúc, bởi họ biết giá trị của bản thân mình.

Ngoại tình ngày càng phổ biến và đàn ông rất dễ dàng để ăn nằm cùng người đàn bà khác ngoài vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà hay đàn ông khi kết hôn, ngoài việc sinh con đẻ cái, thỏa mãn tình dục thì còn một điều thiêng liêng khác nữa là có một người bạn kề vai để san sẻ vui buồn, cùng nắm tay trải qua bao khó khăn của cuộc sống. Trong cuộc đời này, người đàn bà để đàn ông có thể tìm đến để thỏa mãn cảm xúc xác thịt nhiều lắm. Người ta có thể ngủ với nhau có khi chẳng biết đối phương là ai, bất kể tính cách, bất kể có tình yêu hay không. Nhưng giữa hàng vạn người, để tìm một người phụ nữ san sẻ vui buồn, người có thể ở bên cạnh người đàn ông khi giàu sang cũng như khi tay trắng thử hỏi được mấy người? Đàn ông khi ngoại tình, hân hoan trong cảm xúc xác thịt thường quên mất đi người vợ tào khang ở nhà. Họ quên mất rằng người đàn bà nào đã cùng họ trải qua bao hoạn nạn. Ai là người lo cho họ viên thuốc, nấu cho họ chén cháo khi đau ốm, bệnh tật? Họ ngụp lặn trong da thịt phẳng phiu thơm tho của nhân tình mà quên mất rằng, người đàn bà sinh con cho họ đã hi sinh và trải qua đau đớn cùng cực đến thế nào. Hôn nhân rất thiêng liêng, vượt lên trên những bản năng thấp kém của con người - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông với đàn bà, ngủ cùng nhau thì quá dễ bởi đó là bản năng. Nhưng càng sống theo bản năng, con người ta càng đánh mất đi giá trị thiêng liêng của gia đình. Hôn nhân đã vượt lên trên tất cả những bản năng nhục dục thấp kém của con người để gắn kết hai tâm hồn, cùng san sẻ, cùng gánh vác. Chỉ còn đàn ông dại mới đem tình dục vài giờ đặt lên bàn cân để so sánh với tình nghĩa vợ chồng trăm năm. Đàn ông khôn ngoan sẽ hiểu rằng: Ngủ cùng nhau thì dễ, đi cùng nhau mới khó!

Gửi chồng: Sự vô tâm của anh là liều thuốc độc giết chết hôn nhân Sự vô tâm một ngày có thể chỉ khiến em buồn trong chốc lát, nhưng sự vô tâm hàng tháng, hàng năm của anh thật sự đã giết chết cuộc hôn nhân này. Một gia đình không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự săn sóc của người đàn ông. Một người đàn bà không thể tự huyễn hoặc rằng mình hạnh phúc nếu nằm bên chồng mà vẫn khóc.

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