Đàn ông cần tương lai, đàn bà sống vì quá khứ

Phụ nữ yêu 18/05/2018 10:50

Lòng dạ con người là điều khó đoán định nhất trong cuộc đời. Người đàn ông hôm nay nói lời thương yêu chắc gì ngày mai đã không thay đổi. Nhưng chị lầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, cứ ôm lấy những ngày đã từng hạnh phúc mà níu kéo.

Đàn bà khi cần đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời họ thường thiên về tình cảm. Đàn bà yếu mềm, đặt con tim lên trên lí trí. Quá khứ càng hạnh phúc, người đàn bà càng khó để buông bỏ.

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Quá khứ càng hạnh phúc, đàn bà càng khó buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là chị có lẽ tôi đã ly hôn với người chồng như thế từ lâu. Mỗi lần ngồi với nhau, nhìn chị thở dài là tôi biết anh ta lại làm chị buồn. Đàn bà, sức chịu đựng nhiều khi thật phi thường. Biết rằng sống với chồng sẽ tiếp tục chịu tổn thương, sẽ đau đớn nhưng vẫn cứ chấp nhận. Chị nói với tôi mà như lẩm bẩm với chính mình: “Anh ấy đã từng là người chồng rất tốt, đã từng ở bên chị những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời”.

Có lẽ sự “đã từng” ấy chính là sợi dây ràng buộc chị với người đàn ông tệ bạc. Tôi quen hai người từ rất lâu, nên hiểu họ đã khó khăn như thế nào để đến được với nhau. Họ cưới nhau khi trong tay chẳng có gì nhưng sự yêu thương, quan tâm chẳng kém ai. Họ hạnh phúc, yên ấm trong căn nhà nhỏ của mình. Tôi đã từng thấy anh tự tay xuống bếp nấu cháo cho chị khi chị ốm sốt.

Khi vợ chồng quay lưng với nhau, những năm tháng từng hạnh phúc lại chính là điều gây ra sự đau khổ và dằn vặt. Chị đã từng đêm thức trắng, tự giày vò mình bởi trăm câu hỏi. Chẳng phải những năm tháng qua anh ấy đã từng đối xử rất tốt với chị? Đã yêu thương và san sẻ cùng chị những lúc mệt mỏi nhất? Tại sao anh ấy lại thay lòng?

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Trong quá khứ chồng đã thương yêu chị hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Anh là người chồng tử tế. Điều đó chỉ đúng trong quá khứ. Còn bây giờ, anh ấy đã có người đàn bà khác bên ngoài. Trước khi chị biết, anh ấy vẫn chẳng có một biểu hiện nào thay đổi để chị nghi ngờ. Vẫn tỏ ra mình là người chồng, người cha tốt. Vẫn ôm hôn chị trước giờ đi làm. Nhưng oái ăm thay, buổi sáng ôm vợ, buổi chiều chị lại thấy anh ta ôm hôn người đàn bà khác.

Đàn bà thật lạ, nỗi đau sờ sờ trước mặt mà vẫn cố chống chế. Chị tự nhủ với mình rằng chắc anh ấy chỉ say nắng. Chắc anh ấy có một lí do nào đó khác để phải qua lại với người đàn bà ấy. Tôi đã thấy chị tổn thương và đau đớn như thế nào khi cố ôm lại người chồng từng ngủ với người khác.

Lòng dạ con người là điều khó đoán định nhất trong cuộc đời. Người đàn ông hôm nay nói lời thương yêu chắc gì ngày mai đã không thay đổi. Nhưng chị lầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, cứ ôm lấy những ngày đã từng hạnh phúc mà níu kéo. Người đàn ông tệ bạc ấy chẳng còn là người chồng trong quá khứ hứa yêu thương và che chở chị suốt đời. Lòng dạ đàn ông đã thay lòng, đã lên giường với người khác thử hỏi có lí do nào đủ thuyết phục để biện minh? Nhưng chị vẫn tự ru ngủ mình bằng hình ảnh của anh trước kia, rồi tự thanh minh rằng anh tốt đẹp, tử tế.

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Đàn bà muốn có được sự an yên cần phải buông tay quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ, trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều người đàn bà ôm quá khứ mà sống như chị. Hiện thực quá phũ phàng, họ không đủ sức lực để đối diện. Đàn bà càng níu kéo, cho đàn ông một cơ hội quay đầu thì họ lại càng làm mình đau đớn và tổn thương hơn. Đàn bà à, để có được sự an yên, hạnh phúc đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận thực tế và buông bỏ những gì “đã từng”.

Ghen với quá khứ của chồng, đàn bà sẽ đánh mất hạnh phúc hiện tại

Ghen với quá khứ của chồng, đàn bà sẽ đánh mất hạnh phúc hiện tại

Đàn bà càng yêu càng ghen. Với thứ vô hình như người yêu cũ, thì lòng dạ đàn bà hoài nghi rất lớn. Đàn bà ghen vì biết chồng mình và cô gái ấy đã có những năm tháng yêu nhau vô cùng sâu đậm.

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