Ai nhìn bên ngoài cũng nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc với chồng đẹp và đứa con ngoan. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là “vỏ ốc” rỗng mà thôi. Không có cái gia đình nào lạ lùng như gia đình tôi, chồng cho vợ đi ngoại tình, thậm chí là thích vợ ngủ với trai và tất cả chỉ vì… sự biến thái của chồng.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau cũng được gần 10 năm. Quãng thời gian đầu rất hạnh phúc mà nói chính xác là hạnh phúc chung, còn bây giờ cũng hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc riêng của mỗi người. Hầu hết, những trường hợp chồng cho vợ đi ngoại tình chủ yếu là muốn thăng quan tiến chức, hoặc làm gái kiếm tiền, không thì là do chồng yếu trong chuyện ấy nên nhắm mắt làm ngơ… Nhưng tất cả những điều này lại không đúng với hoàn cảnh của gia đình tôi. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, chuyện ấy rất sung sức, anh là giám đốc của một công ty lớn thì cần gì thăng quan tiến chức… nhưng lý do anh để cho vợ đi ngoại tình đó là muốn có “cảm giác mới” trong chuyện ấy.

Lúc mới cưới nhau hai vợ chồng rất mặn nồng trong chuyện ấy. Ảnh internet Mới lấy nhau được 2 năm, anh đã nói thẳng với tôi rằng, anh thấy cuộc sống tình dục của vợ chồng thật nhàm chán. Anh muốn có gì đó thay đổi. Tôi đã cố gắng thay đổi các tư thế, quan tâm chồng nhiều hơn. Nhưng anh vẫn nói chán, thế tôi ngỡ ngàng với “sáng kiến” mà anh đề cập, anh muốn tôi ngoại tình, anh muốn nhìn tôi “thác loạn” với người khác để có cảm hứng. Tôi vô cùng sống, tất nhiên là tôi không đồng ý. Tuy nhiên, đời sống vợ chồng ngày càng nhạt dần và anh càng xa lánh tôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện cười đùa với nhau khi chơi cùng con. Còn số thời gian còn lại là im lặng không ai nói chuyện với ai câu nào. Tôi sợ cuộc sống vợ chồng như vậy sẽ dẫn đến ly hôn, với tôi còn rất yêu chồng nên không muốn chuyện đó xảy ra. Và rồi tôi đã cặp bồ theo đúng ý nguyện của chồng. Thời gian đầu tôi còn e dè, nhưng cũng thấy vô cùng thú vị và hạnh phúc bởi những lời “có cánh” mà người tình dành tặng tôi.

Chồng muốn tôi ngoại tình để anh quay clip tạo cho anh có hứng thú hơn trong chuyện "yêu". Ảnh internet Đến thời gian sau, tôi thường xuyên mang người tình về nhà để quan hệ hơn. Toàn bộ quá trình tôi quan hệ chồng đều quay lại. Đến đêm thì anh mở ra nghe lại và bắt đầu mơn trớn tôi, đòi quan hệ với tôi. Anh bảo cơ thể tôi đẹp, thấy em trong những thước phim anh thích, nên cảm hứng của anh rất mãnh liệt. Cũng từ ngày đó, ham muốn của anh cũng tăng lên nhiều. Nhưng trước đó tôi phải quan hệ với người tình để anh quay lại và có cảm hứng. Sau khi thỏa mãn “niềm đam mê” trong chuyện ấy thì anh cưng nựng tôi hết mức. Nhưng anh không biết rằng trái tim tôi đang rỉ máu, tổn thương sâu sắc. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng: “Không biết mình đang làm gì, tại sao mình phải làm như vậy” Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi cảm thấy chồng biến tôi thành công cụ tình dục của anh. Trong thâm tâm tôi thấy mình thật trống rỗng. Chính điều này, đã khiến tôi yêu người tình của mình lúc nào không hay. Vì anh rất nhẹ nhàng, chiều tôi trong chuyện ấy, đặc biệt là rất tâm lý. Nhưng anh không hề biết rằng mối lần quan hệ với tôi, chồng tôi đều quay lại những đoạn phim sex giữa tôi và anh. Cũng như tôi, anh không thể bỏ vợ để đến với tôi, vì anh muốn con cái có gia đình hạnh phúc. Khi nào chồng quan hệ với tôi cũng xem clip sex, tôi không biết có phải mình đã biến thành món đồ tình dục của chồng rồi không. Ảnh internet Thực sự bây giờ tôi thấy lòng mình dối bời vì không biết mình có còn yêu chồng hay không. Chỉ biết rằng giờ đây tôi không thể bỏ ai, người tình hay là chồng, tôi muốn giữa cả 2 cho riêng mình. Đúng là “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng cái cảnh của nhà tôi thật là lạ lùng và ngược đời, chồng không những cho mà còn cực kì thích vợ đi ngoại tình.

Quả báo cho người đàn bà lăng nhăng, nhẫn tâm ruồng bỏ chồng con Giờ đây, tôi mới thấm thía mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Tất cả đã kết thúc, tôi không thể quay lại, cuộc sống coi như chấm hết. Bài học quá đắt giá cho người đàn bà lăng nhăng, tôi hối hận vì mọi thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-voi-ly-do-chong-cho-vo-di-ngoai-tinh-thoa-man-con-bien-thai-tinh-duc-284346.html