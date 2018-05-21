Tôi biết em đã từng yêu, yêu nồng nàn và đầy thiết tha. Khi yêu người đó, yêu một lần là như cho cả đời, yêu cho hết, thương cho cạn. Khi càng yêu nhiều, càng cho đi không chút đắn đo nên một khi bị bội bạc, lòng càng nhiều đổ vỡ, như đã cạn kiệt hết vốn liếng yêu đương. Vẫn biết em bước qua những ngày đó rất khó khăn, nhưng tôi muốn em quên đi, để làm lại từ đầu với tôi.

“Đàn bà cũ” 3 từ này thật là nặng nề, đau lòng và tủi hờn, động lại đó là những tổn thương. Tôi vẫn biết thế những vẫn chọn và chấp nhận yêu em – người đàn bà cũ – em hay gọi mình như thế. Tôi yêu một cách chân thành, muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã phải trải qua.

Tôi đã cố gắng mang lại cho em niềm tin trong tình yêu nhưng em mãi không thể bước qua bức rào cản ấy, không còn đủ niềm tin cho thứ tình yêu mà ai nấy đều tôn thờ. Em luôn sợ cái cảm giác từ phải nếm trải lại mùi vị của đau khổ, vì thế sợ hy vọng, sợ khát khao. Dù bản thân em vẫn muốn tình yêu, vẫn mong được thương nhớ.

Là cậu bạn thân thích em từ hồi cấp hai, nhưng vì nhút nhátt tôi đã để em yêu người khác. Và người ấy đã làm tổn thương em sâu sắc, để bây giờ em luôn cho mình là “người đàn bà cũ”. Những ngày đau khổ ấy tôi cũng là người luôn ở bên cạnh em. Mặc dù em đã mở lòng chấp nhận, nhưng sao tôi vẫn thấy khoảng cách giữa em và tôi còn rất xa, tôi càng tiến lại gần em càng bước xa hơn.

Tôi đã cố gắng, nhưng dường như nỗi đau vẫn hiện hữu bên em. Ảnh internet

“Em thật là khờ” – Tôi luôn nói em như vậy, sao lúc nào cũng bảo mình là người đàn cũ thân xác không trọn vẹn, nghe vậy đau lòng lắm. Quá khứ đã qua, nhưng những đau thương đã cứa vào tim em, khó chữa lành. Em cứ sống mãi với những đau thương ấy, khiến trái tim tôi đau, tưởng chừng như không thể thở nổi.

Em dằn vặt mình, để người khác làm em đau khổ, nhưng em lại không biết rằng chính em đang làm khổ và đang đâm hàng ngàn nhát dao vào trái tim tôi. Yêu một người đàn bà cũ là phải chấp nhận yêu cả những nỗi đau của người đó.

Chỉ mong rằng em hãy rũ bỏ những tổn thương ấy đi để viết tiếp những hạnh phúc bên tôi. Nhưng mà sao, tôi lại luôn cảm nhận thấy rằng đi bên tôi, nhưng những đau khổ em đã trải qua lại trỗi dậy mạnh liệt hơn. Có lẽ em không thể quên được chúng, những hy vọng hãy để chúng ngủ yên. Chứ tình hình mãi như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức để ở bên em.

Có lẽ người ta nói đúng: “Người đàn bà đã cũ thật khó để yêu thương”. Bởi vì dù yêu anh nhưng em vẫn nhớ lắm những nồng cháy của mối tình xưa cũ, khi em mới biết yêu là gì, khi em vẫn còn run run lên vì những lần chạm nhau ấy. Tình yêu trong em cho anh vẫn có, nhưng có lẽ em cảm thấy mọi thứ dường như chai sạn, mọi niềm vui đều không thể lắp đầy. Em cũng không còn buồn quá nhiều vì những vô tâm hờ hững vốn có của một người đàn ông.

Nếu em không chịu buông bỏ nỗi đau đó thì không có ai có thể giúp em được. Ảnh internet

Suy cho cùng yêu một người đàn cũ thật khó và cũng có thể tình yêu của anh chưa đủ để em thoát khỏi những nỗi đau của cuộc tình trước. Nhưng anh muốn em biết rằng một mình anh dù có cố gắng thế nào đi nữa mà em không chịu buông bỏ để thoát khỏi những nỗi đau ấy thì em cũng không thể vượt qua được. Anh cảm thấy quá mệt mỏi để mang lại một hạnh phúc cho vẹn cho em – người đàn bà cũ chất chứa nhiều đau thương.