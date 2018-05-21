Yêu người đàn bà đã cũ thân xác không trọn vẹn – Quá mệt mỏi cho một hạnh phúc hoàn hảo

Tâm sự gia đình 21/05/2018 09:38

Yêu “người đàn bà đã cũ” buồn tủi nhiều hơn là hạnh phúc. Nhất là khi người đàn bà cũ ấy thân xác không trọn vẹn, trái tim đầy vết thương. Dù biết như thế nhưng tôi vẫn “lao đầu” vào nhưng rồi…

“Đàn bà cũ” 3 từ này thật là nặng nề, đau lòng và tủi hờn, động lại đó là những tổn thương. Tôi vẫn biết thế những vẫn chọn và chấp nhận yêu em – người đàn bà cũ – em hay gọi mình như thế. Tôi yêu một cách chân thành, muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã phải trải qua.

Người đàn bà cũ nhiều nỗi đau chất chứa
Người đàn bà cũ nhiều nỗi đau chất chứa. Ảnh internet

Tôi biết em đã từng yêu, yêu nồng nàn và đầy thiết tha. Khi yêu người đó, yêu một lần là như cho cả đời, yêu cho hết, thương cho cạn. Khi càng yêu nhiều, càng cho đi không chút đắn đo nên một khi bị bội bạc, lòng càng nhiều đổ vỡ, như đã cạn kiệt hết vốn liếng yêu đương. Vẫn biết em bước qua những ngày đó rất khó khăn, nhưng tôi muốn em quên đi, để làm lại từ đầu với tôi.

Là cậu bạn thân thích em từ hồi cấp hai, nhưng vì nhút nhátt tôi đã để em yêu người khác. Và người ấy đã làm tổn thương em sâu sắc, để bây giờ em luôn cho mình là “người đàn bà cũ”. Những ngày đau khổ ấy tôi cũng là người luôn ở bên cạnh em. Mặc dù em đã mở lòng chấp nhận, nhưng sao tôi vẫn thấy khoảng cách giữa em và tôi còn rất xa, tôi càng tiến lại gần em càng bước xa hơn.

Tôi đã cố gắng mang lại cho em niềm tin trong tình yêu nhưng em mãi không thể bước qua bức rào cản ấy, không còn đủ niềm tin cho thứ tình yêu mà ai nấy đều tôn thờ. Em luôn sợ cái cảm giác từ phải nếm trải lại mùi vị của đau khổ, vì thế sợ hy vọng, sợ khát khao. Dù bản thân em vẫn muốn tình yêu, vẫn mong được thương nhớ.

Tôi đã cố gắng, nhưng dường như nỗi đau vẫn hiện hữu bên em
Tôi đã cố gắng, nhưng dường như nỗi đau vẫn hiện hữu bên em. Ảnh internet

“Em thật là khờ” – Tôi luôn nói em như vậy, sao lúc nào cũng bảo mình là người đàn cũ thân xác không trọn vẹn, nghe vậy đau lòng lắm. Quá khứ đã qua, nhưng những đau thương đã cứa vào tim em, khó chữa lành. Em cứ sống mãi với những đau thương ấy, khiến trái tim tôi đau, tưởng chừng như không thể thở nổi.

Em dằn vặt mình, để người khác làm em đau khổ, nhưng em lại không biết rằng chính em đang làm khổ và đang đâm hàng ngàn nhát dao vào trái tim tôi. Yêu một người đàn bà cũ là phải chấp nhận yêu cả những nỗi đau của người đó.

Chỉ mong rằng em hãy rũ bỏ những tổn thương ấy đi để viết tiếp những hạnh phúc bên tôi. Nhưng mà sao, tôi lại luôn cảm nhận thấy rằng đi bên tôi, nhưng những đau khổ em đã trải qua lại trỗi dậy mạnh liệt hơn. Có lẽ em không thể quên được chúng, những hy vọng hãy để chúng ngủ yên. Chứ tình hình mãi như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức để ở bên em.

Có lẽ người ta nói đúng: “Người đàn bà đã cũ thật khó để yêu thương”. Bởi vì dù yêu anh nhưng em vẫn nhớ lắm những nồng cháy của mối tình xưa cũ, khi em mới biết yêu là gì, khi em vẫn còn run run lên vì những lần chạm nhau ấy. Tình yêu trong em cho anh vẫn có, nhưng có lẽ em cảm thấy mọi thứ dường như chai sạn, mọi niềm vui đều không thể lắp đầy. Em cũng không còn buồn quá nhiều vì những vô tâm hờ hững vốn có của một người đàn ông.

Nếu em không chịu buông bỏ nỗi đau đó thì không có ai có thể giúp em được
Nếu em không chịu buông bỏ nỗi đau đó thì không có ai có thể giúp em được. Ảnh internet

Suy cho cùng yêu một người đàn cũ thật khó và cũng có thể tình yêu của anh chưa đủ để em thoát khỏi những nỗi đau của cuộc tình trước. Nhưng anh muốn em biết rằng một mình anh dù có cố gắng thế nào đi nữa mà em không chịu buông bỏ để thoát khỏi những nỗi đau ấy thì em cũng không thể vượt qua được. Anh cảm thấy quá mệt mỏi để mang lại một hạnh phúc cho vẹn cho em – người đàn bà cũ chất chứa nhiều đau thương. 

Có yêu đến chết, đàn bà cũng tuyệt đối không nên giữ 3 người đàn ông này

Có yêu đến chết, đàn bà cũng tuyệt đối không nên giữ 3 người đàn ông này

Mình đau, họ không xót, mình níu họ cũng chỉ buông. Vậy thì được gì, vậy thì còn gì để cố gắng. Đàn bà, giữ gì thì giữ, đừng giữ 3 người đàn ông này...

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn bà cũ yêu người đàn bà cũ đàn bà cũ xác thân không trọn vẹn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 51 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm