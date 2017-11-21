Ngày vợ chồng chị lục đục, rất nhiều cuộc cãi nhau của anh chị rơi vào sự chú ý của đứa con trai mười bốn tuổi. Chị chỉ muốn hai người với nhau biết chuyện. Thế nhưng, nỗi ấm ức của chị có những khi không kiềm chế được. Nó như nước sôi lửa bỏng, sùng sục tuôn trào. Có một lần, chị gào khóc đòi phải chấm dứt ngay cuộc sống vợ chồng với anh và ném tờ đơn với cây bút trước mặt, yêu cầu chồng ký. Đúng lúc ấy, cậu con trai đi học về. Nó nhìn thấy cảnh bố mẹ như vậy, lẳng lặng đi xuống bếp. Nó cầm cái cưa lên, đưa cho hai người và nói dõng dạc:

Vì sao đàn ông ăn chả được mà đàn bà lại không thể ăn nem? Đơn giản, vì đàn bà có lòng tự trọng và tình thương đối với đứa con họ đứt ruột đẻ ra.

Sau hôm ấy, chị dần bớt lời, không còn dằn hắt chồng nữa. Thấy anh cũng có vẻ biết hối hận vì tội bồ bịch lăng nhăng, chị dần chuyển từ căm ghét sang nín thinh. Lâu lâu mới đá xéo chồng vài câu, mỗi khi con không có nhà.

- Bố mẹ muốn ly hôn à? Con muốn ở cả với 2 người. Đây, bố mẹ cầm cưa xẻ đôi người con ra, con ở với bố một nửa, mẹ một nửa.

Đàn ông thật lạ, vì ngay cả khi có vợ con họ vẫn đầy lòng tham và muốn chung chăn gối với đàn bà khác ngoài vợ. Khi một cô gái khác xuất hiện, nếu chỉ vài tín hiệu cho nhau mà nàng xiêu lòng, chẳng tội gì đàn ông không theo đến cùng. Cái giống chỉ có thêm không có bớt, chẳng ai khác chính là đàn ông. Xuất phát từ cái sự muốn thêm ấy, họ đã gây cho vợ mình biết bao đau thương. Vợ dù nặng tình nặng nghĩa, dù chăm nom cơm nước cho chồng cho con, dù ngày trẻ là người yêu lý tưởng thì bây giờ lại bị chính anh chồng phản bội. Đàn bà nào không điên lên, muốn cho cả “hai đứa” xấu xa kia những đòn tàn độc nhất.

Nhưng họ còn có đứa con. Vì sao đàn bà không muốn trả thù tình địch và cả chồng? Vì chính đứa con của họ. Một chút ghen tuông có thể dẫn tới sai lầm thành tội phạm. Rồi đứa trẻ không may mắn ấy sẽ đi theo vết xe đổ cả đời của bố mẹ chúng. Đến trường, con sẽ bị bạn bè xì xào là bố bạn ấy ngoại tình, mẹ bạn ấy vừa cho một ca axit vào mặt người yêu của bố bạn ấy... Hẳn đàn bà chẳng bao giờ muốn mang tiếng xấu trong đời khi đang có một đứa con.

Đương nhiên, đàn bà thường không trả thù đàn ông bằng cách ăn miếng trả miếng, kiểu như anh đi gái được thì tôi cũng cặp bồ được, thiếu gì đàn ông khác.

Tất nhiên, đàn bà thậm chí còn tìm được cả người khác tốt hơn chồng vạn lần, yêu mình hơn chồng cả trăm lần, nhưng họ không thể ngoại tình. Vì lòng tự trọng của họ cao hơn đàn ông. Vì tình thương con của họ mạnh hơn các ông chồng. Phải chăng vì cái “điểm yếu” này của các bà vợ mà các ông chồng được nước, hở ra là đi mèo mỡ bên ngoài?

Chồng ngoại tình với đàn bà là một cái gì đó thật chung chạ, dơ dáy. Nhiều người đã mất hoàn toàn cảm xúc ái ân sau những cú phản bội ấy. Họ không ly hôn, không ngoại tình để trả thù nhưng lại âm thầm tách dần ra khỏi người đàn ông ấy, ngủ riêng, ăn riêng và mọi vui buồn của cuộc sống thường nhật không còn chia sẻ với chồng nữa.

Đàn bà có tự trọng thường thấy ghê sợ những pha ngoại tình của đàn ông. Họ đã yêu và đã lấy thì chỉ coi người đó là tất cả và nhất lòng cả đời chiều chuộng yêu thương chồng và con. Với họ, sự hài hòa của thể xác giữa hai người không chỉ là chuyện xác thịt mà còn là một sự ràng giữ thiêng liêng. Nhưng một khi chồng đã phá vỡ đi điều ấy thì vợ sẽ âm thầm mà dứt bỏ. Cái dứt bỏ, khinh thường trong lòng mới đáng sợ hơn trăm ngàn lời đao to búa lớn.

Vì khinh thường mà đàn bà không cần phải trả thù chồng bằng cách anh ấy đã đối với mình. Họ trả thù bằng cách nuôi cho đứa con ấy lớn khôn, chăm chút cho mình xinh đẹp để chính chồng phải quay lại thèm khát nhưng sẽ không bao giờ có thể chạm được vào trái tim đã thương tổn ấy!