Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Bởi vì tôi đã ngoại tình để trả thù chồng, cứ tưởng tâm trạng sẽ đỡ hơn nào ngờ lương tâm dày vò, bị “gặm nhấm”, muốn rũ bỏ tất cả.

Ngày tôi bước lên xe bông, cứ ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì chồng không chỉ đẹp trai, tài giỏi và còn tâm lý. Chúng tôi đã vượt qua mọi sự phản đối từ hai bên gia đình để đến được với nhau. Vậy mà sau 5 năm chung sống, tôi phát hiện anh ngoại tình. Trong lòng đau khổ tột cùng, vì không nghĩ rằng anh lại phản bội mình, người mình yêu thương nhất lại làm mình tổn thương, đâm vết dao hẳn sâu vào trái mình. Nhưng vì đứa con bé bỏng, nên tôi đã tha thứ, để gia đình được hạnh phúc trở lại. Sau 5 năm chung sống anh đã phản bội tôi. Ảnh internet Chồng hứa sẽ không tái phạm và xin lỗi. Những ngày tháng sau quả thật anh có thay đổi. Vì thế, tôi nghĩ anh đã biết lỗi và hối cải, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại”. Đến lúc tôi bắt đầu có lòng tin lại với chồng thì anh lại “ngựa quen đường cũ”. Nhưng lần này anh dối trá, không chịu nhận lỗi. Đến khi tôi đòi ly hôn anh mới khai thật và cắt đứt với người tình. Có lẽ anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng và cái gì là quan trọng.

Anh bắt đầu đi làm về sớm hơn, dành nhiều thời gian chơi với con và cuối tuần chở tôi đi chơi. Nhưng tôi vẫn thấy ghê tởm con người anh. Trong lòng tôi từ đây sinh ra sự hận thù, bởi anh sống hai mặt, hàng ngày vẫn nói yêu thương tôi vậy mà lại có thể ngoại tình. Chồng ngoại tình khiến tôi thù hận, trả thủ lại anh bằng cách ngoại tình để anh biết được cảm giác đau đớn của tôi. Ảnh internet Những tổn thương anh gây ra cho tôi quá nặng nề, có lẽ cả đời này không thể lành. Vì thế tôi muốn anh cũng phải nếm qua cảm giác như mình. Và rồi thế là tôi chìm đắm trong cuộc tình cuộc công sở. Những lời mật ngọt, sự quan tâm của người tình khiến cuộc sống của tôi đỡ nhàm chán và giảm đi nỗi đau mà chồng đã gây ra, mặc dù biết đó chỉ là những lời nói đầu môi không thật lòng. Để mình luôn “hút mắt” người tình nên tôi ăn diện, chăm sóc bản thân mình hơn. Dành tiền để làm đẹp cho bản thân. Biết mình có lợi thế về sắc đẹp, nên hết cuộc tình này tôi lại lao vào cuộc tình khác, tôi cứ như thế cho đến khi chồng phát hiện.

Anh không ghen tuông, không làm ầm lên. Anh chỉ nói: “Anh không còn tư cách gì để ghen, anh không có quyền. Nhưng em làm vậy khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực cố gắng của anh thật vô ích. Anh đã từng cảm thấy mình thật may mắn khi được em tha thứ để gia đình hạnh phúc trở lại, nhưng giờ thì mất tất cả rồi”. Rồi chúng tôi chẳng ai nói với nhau thêm câu nào nữa. Chúng tôi ra tòa, ly hôn, kết thúc những đau đớn mang lại cho nhau. Nhưng đây cũng là chuỗi ngày bất hạnh liên tiếp xảy ra của tôi, gia đình tan vỡ, tôi không còn gì cả. Anh giành được quyền nuôi con và tìm cách không cho tôi gặp mặt con. Chúng tôi ly hôn, bất hạnh liên tiếp xảy ra, tôi mất con, bố mẹ từ mặt. Ảnh internet Bố mẹ tôi cũng từ mặt và ghét bỏ tôi. Bởi trong dòng họ chưa bao giờ xảy ra chuyện ly hôn, hơn nữa không có ai ngoại tình để gia đình tan nát. Ông bà cảm thấy mình bị bôi tro trát chấu vào mặt. Tôi cảm giác như cả thế giới này quay lưng với mình, không biết mình sống vì gì nữa. Lúc này đây, những người tình của tôi cũng biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Giá như tôi rộng lượng hơn, có cố gắng tha thứ cho chồng thì có lẽ giờ đây đã không như vậy.

Tâm sự ngoại tình với bố chồng và bí mật được chôn vùi khi một người ra đi mãi mãi Trong đêm khuya vắng, dù cảm nhận được người đó là bố chồng, nhưng tôi lại không đẩy ông ra mà đã làm điều tội lỗi ấy. Vậy là tôi đã ngoại tình với bố chồng, nhưng sự việc được chôn vùi mãi vì…

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