Ngoại tình giữa 2 người đã có gia đình – Gây thù hận cho những đứa trẻ

Tâm sự gia đình 23/05/2018 14:24

Tôi và anh yêu nhau, nhưng người đời không bao giờ chấp nhận, bởi chúng tôi là người đã có gia đình. Nhưng khi tình cảm lấn át lý trí dù biết ngoại tình giữa 2 người đã có gia đình là tội lỗi nhưng chúng tôi không thể ngừng lại.

Tôi biết, anh và tôi đã hết cái quyền yêu đương từ lâu bởi cả hai đều bị ràng buộc bởi những đứa trẻ và trách nhiệm với gia đình. Mặc dù vẫn biết hai đứa đã có gia đình riêng nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm. Nếu không vì những ghen tuông mùa quáng trong quá khứ thì chúng tôi đã đến được với nhau.

Chúng tôi đã hết quyền yêu đường từ lâu, nhưng vẫn lén lút qua lại, biết lại tội lỗi nhưng không thể dừng
Chúng tôi đã hết quyền yêu đường từ lâu, nhưng vẫn lén lút qua lại, biết là tội lỗi nhưng không thể dừng. Ảnh internet

Chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp đại học. Tình cảm khi xưa tưởng chừng như đã bị chôn vùi rất sâu, nhưng không ngờ nó vẫn còn mãnh liệt đến vậy. Từ sau ngày hôm đó chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn, lúc đầu chỉ là hỏi thăm và tâm sự với nhau về cuộc sống gia đình. Tôi tâm sự với anh cả chuyện chồng con, vì hận anh nên tôi đã lấy chồng để trả thù anh. Thực tình tôi không yêu chồng, nhưng chồng rất tốt yêu thương tôi và con cái. Anh cũng vậy, cũng có gia đình êm ấm, nhưng anh không yêu vợ, chỉ vì lỡ có thai rồi cưới.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và chuyện ấy đã xảy ra. Sau những giây phút thăng hoa là cảm giác tội lỗi với gia đình. Rồi chuyện lén lút của chúng tôi, đứa con gái lớn cũng biết, hình tượng người mẹ hiền, chung thủy trong lòng nó sụp đổ. Tuy nhiên, tôi van xin nó không nói cho bố biết. Bởi vì chúng tôi đâu thể bỏ gia đình của mình để đến với nhau.

Con gái tôi biết tôi ngoại tình, con học hành sát, ghét mẹ và ghét cả con gái của anh
Con gái tôi biết tôi ngoại tình, con học hành sa sút, ghét mẹ và ghét cả con gái của anh. Ảnh internet

Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy, tôi không ngờ bao lâu nay con mình lại học chung lớp với con gái anh. Chỉ mãi đến hôm đi họp phụ huynh tôi mới biết, trước giờ toàn chồng tôi đi họp cho con. Từ ngày, con biết tôi ngoại tình với anh, con bé càng ghét con của anh hơn – bạn học cùng lớp.  Trước đó, tuy chúng không thích nhau, nhưng không đến nỗi ghét nhau.

Đỉnh điểm của việc này, con bé đòi chuyển lớp mà không nói rõ lý do, nên cô giáo chủ nhiệm không đồng ý. Vì không được chuyển lớp nên con rất bất cần, những lời tôi nói con không nghe, học lực sa sút. Từ ngày phát hiện tôi ngoại tình cháu cũng hay cáu bẳn và ít nói chuyện với tôi, chỉ quấn bố mà thôi. Chồng tôi vẫn vô tư, yêu chiều con gái và thương tôi hết mực, vì thế tôi lương tâm cắn rứt đau khổ. Còn về phần con gái của anh, con gái tôi đã kể cho nghe hết mọi chuyện. Đúng là cái tuổi 15, dù đã lớn nhưng chưa có khôn. Vì thế, con bé cũng ghét bố nhưng không dám nói cho mẹ nghe.

Tôi không ngờ sự việc lại đi xa đến như vậy. Con gái tôi cho rằng anh xen vào giữa gia đình tôi, muốn cướp tôi đi, nên rất ghét anh và ghét lây con gái anh. Và con gái của anh cũng vậy. Gần như chúng coi nhau như là kẻ thù.

Có giải thích thế nào thì chúng tôi cũng đã sai, ngoại tình giữa 2 người đã có gia đình là không thể chấp nhận được. Nhưng tôi không nghĩ nó lại làm hại tâm hồn của 2 đứa trẻ. Tôi không nghĩ chuyện của mình lại đi xa đến vậy. Giờ đây đã đi quá mức kiểm soát của tôi, nhìn bề ngoài gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng trong lòng nó đang trỗi dậy những đợt sóng ngầm chỉ có tôi với con gái mới cảm nhận được.

Tôi phải làm sao để con hạnh phúc, lấy lại nụ cười thơ ngây như trước đây
Tôi phải làm sao để con hạnh phúc, lấy lại nụ cười thơ ngây như trước đây. Ảnh internet

Tôi thực sự không biết làm gì để có thể bù đắp những tổn thương do mình gây ra, để con có thể vui vẻ, hạnh phúc và cười tươi như trước kia. 

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