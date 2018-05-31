Tình yêu của đàn ông có vợ là sự đau khổ cho người thứ 3

Tình yêu của người dàn ông có vợ dù có thật lòng thì đó cũng là tình yêu sai trái, mang đến đau khổ cho người thứ 3. Rất nhiều người vẫn biết thứ tình yêu ấy như một con dao kề cổ tiến lên thì bị sát thương nhưng chẳng ai muốn lùi bước.

Ngày xưa, Quyên đã từ bỏ tình yêu 6 năm của mình chỉ vì người đó phản bội. Cô đã từng tuyên bố rằng cuộc đời này chẳng thể tin vào miệng lưỡi đàn ông. Nhưng giờ đây cô lại vướng vào cuộc tình sai trái với một người đàn ông có vợ. Cứ tưởng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng cô đã sai lầm. Cuộc tình này không phải là bụi hoa hồng đỏ rực mà là bụi gai, dù tiến dù lui đều sẽ bị sát thương, rỉ máu. Tình yêu của người đàn ông có vợ dù chân thành nhưng vẫn làm người thứ 3 tổn thương. Ảnh internet Người đàn ông đã có vợ mà Quyên yêu là giám đốc của một công ty bất động sản, có năng lực, tài giỏi và hào hoa. Chính vì thế, bao nhiêu vệ tinh vây quanh nhưng cô không yêu mà lại bị hớp hồn bởi anh ta. Có lẽ vì sự trải đời, dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống và tình trường vì thế anh ta dễ dàng chiếm trọn được trái tim của Quyên.

Rồi tình yêu sai trái giữa Quyên và anh ta cũng đến tai vợ anh ta. Vợ anh ta đã đến tận công ty làm um lên, sỉ nhục, chửi mắng Quyên không ra gì, tưởng như vậy cô đã hiểu ra vấn đề không nên tiếp tục tình yêu sai trái này nữa. Nhưng không chỉ vì người đàn ông đó hứa sẽ bảo vệ nên cô vẫn tiếp tục mối tình ngang trái này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn cứ như thế, vợ anh ta vẫn đến làm phiền cô mỗi ngày, những lần như thế anh ta đều tránh mặt. Vì yêu người đàn ông đã có vợ nên đành phải chấp nhận thời gian bên anh ấy là lén lút. Ảnh internet Biết anh ta không tốt, nhưng có lẽ vì cô nghiện mất rồi, nghiện cảm giác được yêu một người đàn ông đã có gia đình, nghiện yêu anh ấy, nghiện những hành động quan tâm nhẹ nhàng của anh ta. Cũng vì chuyện tình cảm này mà Quyên đã nhiều đêm không ngủ được và phải dùng đến thuốc ngủ.Tình trạng mất ngủ không thuyên giảm, lâu ngày đó trở thành một căn bệnh thần kinh. Lúc này Quyên mới đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô có dấu hiệu trầm cảm.

Tình yêu của người đàn ông có vợ đã mang lại cho Quyên nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Cô nghĩ mình sẽ buông bỏ, nhưng chỉ cần người đàn ông đó đến thăm, cả hai nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi cô lại từ bỏ ý định chia tay. Dù biết khi tiếp tục, yêu đàn ông có vợ là tự cô sẽ phải loay hoay trong cuộc tình, tự mình xoa dịu những nỗi đau để anh ấy yên tâm chu toàn cho vợ con vậy mà cô vẫn không thể dứt ra được. Chưa kể đến việc mỗi lần đi chơi với bạn bè, hội bạn kể về người yêu thế này thế kia, còn cô tuyệt nhiên không kể về người yêu của mình. Vì anh ấy không phải là của riêng cô, hơn nữa cô cũng không thể kể cho bất kì ai nghe về anh ấy. Dù tình yêu của người đàn ông có vợ có thật lòng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vẹn toàn, khỏa lấp những trống vắng trong lòng cô. Cô yêu anh nhưng không thể đi chơi cùng anh trong những ngày lễ hay nũng nịu anh phải cho mình một danh phận vì điều đó là không thể, cũng giống như cô, anh ấy cũng rất ích kỉ trong tình yêu với 2 người phụ nữ. Yêu người đàn ông có vợ tôi phải chấp nhận cô đơn vào những ngày lễ. Ảnh internet Vì vậy, tình yêu của người đàn ông có vợ là sự đau khổ cho người thứ 3, khiến cô hàng đêm nước mắt thấm đẫm gối nhưng phải tự lau đi rồi ngày mai lại dành cho nhau những nụ cười thật tươi và hạnh phúc.

Phản bội chồng để tiến thân – Cái dại của người đàn bà muốn đi lên từ “vốn tự có” Có nhiều cách để thăng tiến nhưng tôi đã chọn cách sử dụng “vốn tự có” của mình để đi lên. Vì thế tôi đã phản bội chồng để tiến thân, để rồi bao nhiêu cay đắng tủi nhục đều mình tôi chịu.

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