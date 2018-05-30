Có nhiều cách để thăng tiến nhưng tôi đã chọn cách sử dụng “vốn tự có” của mình để đi lên. Vì thế tôi đã phản bội chồng để tiến thân, để rồi bao nhiêu cay đắng tủi nhục đều mình tôi chịu.

Chồng tôi hiền lành, chịu khó và rất thương vợ con. Anh cũng là một người có năng lực được các sếp và nhân viên trong công ty yêu quý. Chính vì những đức tính này mà tôi yêu chồng tha thiết. Nhưng tôi là người có tham vọng lớn muốn ngồi lên chức trưởng phòng để có lương cao hơn và không thích phụ thuộc vào chồng. Là phụ nữ tham vọng nên tôi muốn tiến thân nhanh chóng. Ảnh internet Để thực hiện tham vọng này tôi phải cạnh tranh với nhiều “đối thủ”. Dù biết mình có năng lực nhưng chưa chắc đã cầm phần thắng trong tay bởi vì không có thế, không có chỗ dựa. Thắng – Giám đốc công ty tôi, anh là người có quyền quyết định tất cả các vị trí được bổ nhiệm trong đợt này. Anh cũng đã để ý tôi từ rất lâu nhưng vì đã lập gia đình nên tôi từ chối.

Nhưng vì đợt thăng chức này, tôi cũng có mặt trong danh sách được đề cử nên Thắng càng ra sức tiếp cận và tấn công tôi mạnh hơn. Thắng hiểu tôi muốn gì và tôi cũng biết Thắng muốn gì. Thắng đưa cho tôi danh sách đề cử lần này toàn những gương mặt sáng giá, tôi rất khó có thể vượt qua họ. Thắng cũng bắt đầu đi thẳng vấn đề. Đợt này có 3 người được đề cử vào vị trí trưởng phòng, cơ hội của em cũng khá lớn đấy. Em có muốn giành được chiếc ghế này không? Tôi đáp lại: “Muốn chứ sao? Nhưng mà có lẽ không được rồi! Vì quyền quyết định nằm trong tay anh mà. Thắng nói: “Anh thấy quyền quyết định nằm trong tay em đấy”. Khi tôi đang còn suy nghĩ về những điều Thắng nói thì chồng gọi, đang nói chuyện thì Thắng vòng tay qua ôm eo tôi, bắt đầu di chuyển lung tung trên khắp cơ thể tôi. Vậy nên tôi phải cúp máy gấp, tuy nhiên tôi không gạt tay Thắng ra mà cứ để anh làm bậy. Từng mảnh vải trên người được trút xuống, Thắng làm chuyện đó với tôi ngay tại công ty, trong phòng của anh ta. Vậy là Thắng đã có được tôi.

Tôi đã phản bội chồng để tiến thân. Ảnh internet Sau khi Thắng mặc quần áo vào, tôi mới giật mình, không biết mình đã làm cái quái gì thế này, mình phản bội chồng để tiến thân ư? Thắng tỏ vẻ hài lòng và nói: “Em nóng bỏng hơn anh tưởng, hẹn em ngày mai và giờ nghỉ trưa nhé!” Vậy là từ hôm đó ngày nào tôi cũng lén lút ân ái với Thắng ở công ty trong giờ nghỉ trưa mà không ai biết. Ngày quyết định ai làm trưởng phòng cũng đã đến, tôi nghĩ mình cầm chắc phần thắng rồi. Nhưng sự thực không phải vậy, vị trí trưởng phòng không thuộc về tôi mà là một người khác. Thắng dám lừa dối tôi. Trong lòng tôi nổi cơn điên, sau giờ nghỉ trưa tôi vào tìm hắn để nói cho ra lẽ. Trái ngược với thái độ tức giận của tôi thì hắn thản nhiên đáp: “Em yêu nhớ anh à, hôm nay anh đâu có gọi em đâu, vậy để anh làm em thoả mãn nhé”. Đang bực tức tôi chửi hắn: “Anh là thằng khốn nạn, ăn nằm với tôi rồi còn làm vậy sao, tại sao chức trưởng phòng thuộc về người khác”. Khác với thái độ ban nãy, lần này hắn nói: “Cô nhìn lại mình đi khác gì gái bán hoa nằm ngửa, người ta lấy tiền còn cô muốn thăng quan tiến chức thôi. Cô hãy về nhà đi sẽ có tin cực kỳ vui dành cho cô đấy”. Về đến nhà, tôi lặng người khi thấy trong tay chồng đang cầm một sấp hình tôi ân ái với Thắng. Tôi thật không ngờ anh ta lại khốn nạn như vậy. Tôi cầu xin chồng tha thứ nhưng anh vẫn cương quyết ly hơn. Chồng biết tôi ngoại tình để tiến thân và muốn ly hôn. Ảnh internet Giờ tôi chẳng còn gì, ở công ty tôi không còn mặt mũi nào đi làm nên phải xin nghỉ việc. Còn về nhà phải đối mặt với sự im lặng và chờ ngày tòa giải quyết ly hôn. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, phản bội chồng để tiến thân, kết quả là mất trắng, tự chuốc lấy tủi nhục và đắng cay.

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