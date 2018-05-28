Trốn chồng ngoại tình với người yêu cũ - Cái NGU của người đàn bà dại dột

Tâm sự gia đình 28/05/2018 09:52

Người ta nói “Tình chỉ đẹp khi con dang dở” câu này quả rất đúng. Chính vì tin vào sự “đẹp” ấy mà tôi đã chìm sâu trong vũng bùn, trốn chồng ngoại tình với người yêu cũ, để rồi tất cả vỡ lẽ ra rằng…

Ngày xưa tôi yêu Tùng say đắm, không toan tính vì thế tôi đã trao thân cho anh. Nhưng rồi, bỗng một ngày anh biến mất, không để lại tin tức gì. Tôi thần thờ, 1 năm rồi 2 năm, 3 năm… cuối cùng tôi vẫn không thấy anh xuất hiện.

Người xưa tôi yêu Tùng say đắm, nhưng rồi đột nhiên anh biến mất
Người xưa tôi yêu Tùng say đắm, nhưng rồi đột nhiên anh biến mất. Ảnh internet

Rồi tôi gặp anh – chồng hiện tại. Anh là người giàu có, yêu thương tôi hết mực, chúng tôi đã xây dựng gia đình hạnh phúc và có 2 đứa con thơ. Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi vẫn nhớ đến Tùng. Vì thế, tôi vẫn không ngừng tìm hiểu tìm hiểu tin tức về Tùng, chỉ muốn biết tạo sao năm xưa anh bỏ tôi, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhưng đến khi tôi ngừng tìm hiểu thông tin và bắt đầu quên đi thì Tùng lại chủ động liên lạc với tôi.

Anh nói muốn gặp tôi, vẫn nhớ và yêu tôi rất nhiều. Anh bảo khi xưa ra nước ngoài để làm ăn, hy vọng kiếm được số tiền lớn để về cưới tôi. Nhưng mà cũng sợ thất bại và làm tôi lo lắng nên đã không để lại thông tin gì mà đi. Anh nghe nói vậy tôi thấy mình có lỗi và trái tim mình đang loạn nhịp. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo biết rằng mình đã có chồng và gia đình hạnh phúc.

Vậy là tôi đã trốn chồng ngoại tình với người yêu cũ
Vậy là tôi đã trốn chồng ngoại tình với người yêu cũ. Ảnh internet

Cũng từ ngày Tùng liên lạc, tôi lại lén lút nói chuyện, nhắn tin với anh và hay nói dối chồng. Tùng hẹn gặp, vì còn rất mong chờ và muốn xem sau bao năm xa cách có thay đổi gì không nên tôi đã đồng ý. Gặp Tùng tôi thấy tâm hồn mình tươi trẻ, nhớ lại thời chúng tôi yêu nhau và nhớ những lần chúng tôi “gần gũi” Vì so với chồng tôi thì Tùng rất giỏi trong chuyện ấy và làm tôi thỏa mãn. Cứ thế, những ngày được nghỉ tôi lại nói dối công đi công tác hoặc đi gặp bạn cũ để được gần Tùng. Mỗi lần như vậy, chúng tôi hẹn đi nhà nghỉ.

Rồi đến một ngày tôi bảo anh hãy chấm dứt mối quan hệ này, vì tôi không muốn chuyện vỡ lở, tôi sợ chồng biết mình trốn chồng đi ngoại tình với người yêu cũ, gia đình sẽ tan nát, con cái sẽ ghét tôi. Nếu có ly hôn thì tôi cũng không được quyền nuôi con. Sau khi ngon ngọt giỗ dành tôi không được thì bây giờ Tùng mới lộ bộ mặt thật. Anh ta bắt đầu đe dọa sẽ nói cho chồng tôi biết về việc tôi ngoại tình. Còn gửi clip sex của tôi và anh ta để de dọa tôi đưa tiền. Thực sự tôi không biết anh ta quay lại lúc nào.

Vậy là ngày nào tôi cũng sống lo sợ nơm nớp. Không ngờ người mà mình đã từng yêu thương hết mình lại khốn nạn như vậy. Tôi van xin anh ta hãy nghĩ đến tình nghĩa xưa mà tha cho tôi. Lúc này anh ta mới nói thật, tình nghĩa nào, chỉ là anh ta lợi dụng tôi mà thôi. Khi xưa anh ta bỏ đi là theo người đàn kia, người sẵn sàng bao anh ta ăn chơi sung sướng, đến khi bà ta chán thì đá. Lúc này không còn chốn dung thân, nên anh ta mới trở về tìm gặp tôi, biết được tôi lấy chồng giàu nên quyết tâm nối lại tình xưa và biến tôi thành cái mỏ đào tiền.

Tôi mệt mỏi và thấy bế tắc chìm trong vũng bùn, không lối thoát
Tôi mệt mỏi và thấy bế tắc chìm trong vũng bùn, không lối thoát. Ảnh internet

Vì sợ mọi chuyện sẽ đến tai chồng nên tôi đành chấp nhận điều kiện của anh ta. Nhưng nếu chuyện này cứ kéo dài mãi, tôi sẽ không còn tiền để đưa và trước sau gì cũng bại lộ. Giờ đây tôi khốn khổ vì sai lầm ngu ngốc của mình khi trốn chồng ngoại tình với người yêu cũ.

Trốn chồng đi ngoại tình và cái kết “sốc” không tưởng

Trốn chồng đi ngoại tình và cái kết “sốc” không tưởng

Tôi đang trải qua những ngày tháng cảm xúc lẫn lộn, không biết có nên giữ gia đình này cho con hay là “giải tán”. Bởi tôi không nghĩ cuộc đời mình lại gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy, trốn chồng đi ngoại tình nhưng lại sốc với những gì mà mình thấy.

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