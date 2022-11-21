Nỗi khổ của vợ chồng son khi sống chung với bà mẹ chồng 'độc nhất vô nhị'

Tâm sự gia đình 21/11/2022 15:55

Tưởng cuộc sống vợ chồng son sẽ viên mãn, thỏa mong ước ngày nào cũng được bên nhau và 'gần gũi' nhau. Nhưng đời chẳng ai biết được chữ ngờ, cuộc sống vợ chồng ngày càng căng thẳng vì mẹ chồng 'độc nhất vô nhị'

Bình và Lan trước khi cưới đã có kế hoạch là sống cuộc sống vợ chồng son trong vòng 3 năm sau đó mới tính chuyện có con. Bởi vì cả Bình và Lan còn rất trẻ mới 25 tuổi. Vì nhà Bình chỉ còn mỗi mẹ, nên sau khi cưới, 2 đứa sẽ về sống chung với mẹ chồng.

Bình và Lan dự tính sống cuộc sống vợ chồng son khoảng 3 năm rồi mới tính chuyện con cái
Bình và Lan dự tính sống cuộc sống vợ chồng son khoảng 3 năm rồi mới tính chuyện con cái. Ảnh internet

Cuộc sống vợ chồng son của Bình và Lan cũng từ đây bị đảo lộn. Tuy là Bình và Lan có phòng riêng, nhưng không được thoải mái. Vì mẹ chồng có chìa khóa phòng, bà thích vào lúc nào thì vào và không bao giờ gõ cửa. Vợ chồng mới cưới nên 8 giờ tối, Bình và Lan đã rủ nhau lên phòng để “hành sự”. Thấy vậy, mẹ chồng Lan cũng theo lên sau. Hai vợ chồng đang bắt đầu lâm trận, mẹ chồng xông vào, 2 đứa đang trần như nhuộng, ngượng chết đi được thì bà quát to: “Sao nằm trên thằng Bình, đàn bà mất dạy". Thế là, làm cho 2 đứa tụt hết cả cảm xúc.

Mẹ chồng Lan ít ngủ vì cũng già rồi, nhưng bà lại không tâm lý, do có chìa khóa phòng của các con, vậy là nửa đêm 3 giờ sáng bà tự mở cửa vào lấy quần áo bẩn của con đi giặt đồ. Nhiều đêm Lan giật mình hét to tưởng là trộm. Cuộc sống vợ chồng son của Bình và Lan không hề thoải mái. Đến khi Lan không chịu được nữa, năn nỉ Bình ra ở riêng. Bình không chịu, vì cha anh đã mất, chỉ còn mình mẹ thế là hai người lại to tiếng. Cuộc sống ngày càng ngột ngạt hơn vì cái tính kì quái của mẹ chồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu xuất hiện ngày càng nhiều.

Thời gian cũng thấm thoát qua được 1 năm. Mẹ chồng Lan thấy cô mãi không chịu chửa đẻ gì thì bắt đầu thúc giục. Nhưng bà muốn cho cháu trai đích tôn, nên bà dặn dò con dâu chưa đến ngày tốt là không được quan hệ. Sợ con dâu không nghe lời. Nên bà lại đứng ngoài cửa nghe trộm, rình mò 2 vợ chồng Lan. Biết mẹ đứng ngoài nên Lan và Bình cũng không dám manh động.

Tuy nhiên, sống với mẹ chồng nên cuộc sống vợ chồng son thật ngột ngạt
Tuy nhiên, sống với mẹ chồng nên cuộc sống vợ chồng son thật ngột ngạt. Ảnh internet

Vì biết mẹ khao khát có cháu bế nên Lan không dám nói thật là 2 đứa đang kế hoạch. Giờ thấy mẹ cứ rình mò vậy, cô thấy khó chịu, nên đành nói thật cho bà nghe. Được thể, bà lại chửi rủa cô nhiều hơn nào là: “Lấy chồng không chịu đẻ hay là tịt rồi, khi nào mới chịu đẻ?”

Thế rồi, ở nhà bà vào phòng của Bình và Lan, tìm bao cao su xem 2 đứa để ở đâu, rồi lấy kim chọc thủng. Khốn khổ, Lan và Bình không biết điều này. Vậy là 1 tháng sau Lan không thấy kinh nguyệt, thử que hiện lên 2 vạch. Lúc này, Bình nghi ngờ Lan có người ngoài luồng, còn Lan thì khốn khổ vì giờ mà mang thai làm sao có thể được ngồi vào ghế trưởng phòng, cái chức mà lâu nay cô cố gắng để được ngồi lên. Vậy là trong lòng 2 người ai cũng có nỗi lo nhưng không ai nói với ai.

Thấy Lan nôn ọe, mẹ chồng mừng ra mặt, còn Bình thì tức tối vì anh nghi ngờ vợ ngoại tình. Lan cũng không hiểu sao, mình lại có thai được. Nếu không phải do Bình để quên tập tài liệu ở nhà thì sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân vì sao Lan có thai. Về nhà lấy tập tài liệu, Bình vô tình nghe được kế hoạch của mẹ đang nói cho ai đó ở đầu đây bên kia, do bà chọc thủng bao cao su nên Lan mới có bầu. Vậy mà lâu nay, Bình cứ nghĩ Lan ngoại tình.

Vì kế hoạch của mẹ chồng thành công nên tôi có bầu, kết thúc cuộc sống vợ chồng son sớm
Vì kế hoạch của mẹ chồng thành công nên tôi có bầu, kết thúc cuộc sống vợ chồng son sớm. Ảnh internet

Biết chuyện này, Bình liền gọi cho Lan. Đúng là sống chung với bà mẹ chồng quái chiêu, cuộc sống vợ chồng son của Lan thật mệt mỏi. Nhưng cũng không biết làm sao để giải quyết tình hình này. Vậy là cuộc sống vợ chồng son phải kết thúc sớm hơn dự định. 

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