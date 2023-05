Cuộc sống vợ chồng son của Bình và Lan cũng từ đây bị đảo lộn. Tuy là Bình và Lan có phòng riêng, nhưng không được thoải mái. Vì mẹ chồng có chìa khóa phòng, bà thích vào lúc nào thì vào và không bao giờ gõ cửa. Vợ chồng mới cưới nên 8 giờ tối, Bình và Lan đã rủ nhau lên phòng để “hành sự”. Thấy vậy, mẹ chồng Lan cũng theo lên sau. Hai vợ chồng đang bắt đầu lâm trận, mẹ chồng xông vào, 2 đứa đang trần như nhuộng, ngượng chết đi được thì bà quát to: “Sao nằm trên thằng Bình, đàn bà mất dạy". Thế là, làm cho 2 đứa tụt hết cả cảm xúc.

Mẹ chồng Lan ít ngủ vì cũng già rồi, nhưng bà lại không tâm lý, do có chìa khóa phòng của các con, vậy là nửa đêm 3 giờ sáng bà tự mở cửa vào lấy quần áo bẩn của con đi giặt đồ. Nhiều đêm Lan giật mình hét to tưởng là trộm. Cuộc sống vợ chồng son của Bình và Lan không hề thoải mái. Đến khi Lan không chịu được nữa, năn nỉ Bình ra ở riêng. Bình không chịu, vì cha anh đã mất, chỉ còn mình mẹ thế là hai người lại to tiếng. Cuộc sống ngày càng ngột ngạt hơn vì cái tính kì quái của mẹ chồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu xuất hiện ngày càng nhiều.

Thời gian cũng thấm thoát qua được 1 năm. Mẹ chồng Lan thấy cô mãi không chịu chửa đẻ gì thì bắt đầu thúc giục. Nhưng bà muốn cho cháu trai đích tôn, nên bà dặn dò con dâu chưa đến ngày tốt là không được quan hệ. Sợ con dâu không nghe lời. Nên bà lại đứng ngoài cửa nghe trộm, rình mò 2 vợ chồng Lan. Biết mẹ đứng ngoài nên Lan và Bình cũng không dám manh động.