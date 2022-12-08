Con gái tự sướng có ảnh hưởng gì không? Có dẫn đến vô sinh không?

Chuyện vợ chồng 08/12/2022 13:45

Con gái tự sướng có ảnh hưởng gì không? Có dẫn đến vô sinh không là điều được khá nhiều chị em quan tâm. Bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp nhé!

Nội dung bài viết

“Tự sướng” hay còn gọi là "thủ dâm", là một trong những giải pháp để giải quyết nhu cầu cầu sinh lý của bản thân. Đây cũng là cách để chị em giải quyết nhu cầu trong chuyện ấy mà không phản bội chồng khi anh ấy đi công tác phải xa nhà. Tuy nhiên, sau khi “tự sướng” nhiều chị cảm lại cảm thấy xấu hổ vì ham muốn của mình quá cao, đồng thời sợ điều này làm ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bản thân. Vậy cụ thể đúng sai thế nào, hãy cùng khám phá ngay ở bài viết dưới đây nhé!

“Tự sướng” ở nữ giới cũng là nhu cầu sinh lý bình thường

"Tự sướng" ở nữ giới cũng là một hiện tượng phổ biến để thỏa mãn nhu cầu sinh lý!

Nữ giới “tự sướng” cũng giống như nam giới đều là một hiện tượng sinh lý rất bình thường. Đối với một người phụ nữ khỏe có tần suất “tự sướng” hợp lý thì sẽ không nguy hại đến sức khỏe và chức năng sinh sản sau khi kết hôn.

“Tự sướng chỉ đơn giản là hành vi tự làm mình sướng bằng cách kích thích vùng nhạy cảm trên cơ thể để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tự sướng ở nữ giới do nhiều nguyên nhân, có thể là do điều kiện sinh lý bị hạn chế, chưa được tiếp xúc với quá trình quan hệ thật. Hoặc là do trong quá trình “yêu” tự nhiên, người ấy không thể làm bạn thỏa mãn. Vì thế, tự sướng trở thành “giải pháp” hữu hiệu để giúp nữ giới “giải tỏa” sự bí bách và nuôi dưỡng tình cảm khi ở bên người ấy.

Tần suất tự sướng hợp lý mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe của nữ giới
Tần suất tự sướng hợp lý mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe của nữ giới!

“Tự sướng” một cách khoa học sẽ mang đến nhiều lợi ích như: giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp cơ thể thoải mái, ngủ ngon, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, giảm đau bụng kinh, đau nửa đầu…

Con gái tự sướng có ảnh hưởng gì không?

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về tình dục, nếu “tự sướng” quá mức độ, mất kiểm soát thì có thể gây ra những hệ quả xấu sau đây:

Dễ bị lãnh cảm, mất cảm giác khi quan hệ với chồng

“Tự sướng” nhiều là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ mất cảm giác với chồng. Bởi các hành động “tự sướng” có tác động mạnh và mang lại sự kích thích lớn hơn nên khi quan hệ với chồng, nữ giới khó đạt được khoái cảm cao độ như “tự sướng” mang lại. Do đó, nhiều người thích “tự sướng” hơn là “yêu” chồng. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn bị rạn nứt, vì cả hai không mang lại hạnh phúc thật sự cho nhau.

"Tự sướng" quá nhiều có thể là nguyên nhân dẫn đến mất cảm giác khi quan hệ với chồng!

Làm tổn thương vùng kín

Khi “tự sướng” với tần suất dày đặc và mất kiểm soát thì khiến vùng kín bị tổn thương. Hơn nữa khi tự sướng bạn thường sử dụng tay hoặc các dụng cụ để tác động, khi chúng xâm nhập sẽ khiến “cô bé” bị trầy xước, tổn thương và dễ bị viêm nhiễm.

Ảnh hưởng đến sức khỏe

Con gái tự sướng có ảnh hưởng gì không? Có dẫn đến vô sinh không? - Ảnh 4
 "Tự sướng" không khoa học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ!

“Tự sướng” chủ yếu được các bạn trẻ thực hiện vào ban đêm, khiến cho giấc ngủ không được sâu, mất ngủ, sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi, suy nhược tinh thần, suy giảm thể chất, dễ bị nhức đầu, chóng mặt, các cơ đau mỏi…

Ảnh hưởng đến tâm lý, có cái nhìn lệch lạc về tình dục

Rất nhiều bạn nữ tự thủ dâm nhiều sẽ rơi vào tình trạng sống khép kín, thu mình, có thể bị tự kỷ. Bởi lúc nào họ cũng thích một mình để tự thỏa mãn bản thân, dễ dẫn đến sự lệch lạc về quan điểm tình dục.

Nói tóm lại: Việc “thủ dâm” ở nữ giới không xấu nhưng cần phải biết kiểm soát và có chừng mực. Vì thế, các bạn cần phải trang bị đầy đủ các kiến thức về tình dục để có cách tự sướng an toàn, hiệu quả mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Một số lưu ý khi thủ dâm ở nữ giới

Không lạm dụng thủ dâm

Không có công thức chung nào quy định số lần thủ dâm, nhưng nên thủ dâm với tần suất vừa phải và vào thời điểm phù hợp. Thủ dâm nhẹ nhàng, đúng cách và với chừng mực nhất định sẽ đảm bảo tốt cho sức khỏe bản thân cũng như có những trải nghiệm tình dục lành mạnh.

Tạo môi trường thoải mái

Con gái tự sướng có ảnh hưởng gì không? Có dẫn đến vô sinh không? - Ảnh 5
 Hãy tạo cho mình một không gian thoải mái trước khi bắt đầu!

Trước khi phái nữ "tự sướng", nên sắp đặt không gian phù hợp để tạo tâm trạng thoải mái cũng như đảm bảo không có điều gì làm bạn xao nhãng khi tận hưởng những phút giây riêng tư. Cắm một bình hoa, đốt nến thơm hay bật một bài nhạc êm dịu là cách giúp bạn thả lỏng và sẵn sàng tự thủ dâm, khám phá cơ thể.

Kích thích các vùng khác nhau trên cơ thể

Việc kết thúc nhanh có thể khiến việc "tự sướng" kém thú vị và khó đạt cực khoái. Do đó, hãy dành thời gian mơn trớn và kích thích tất cả các bộ phận trên cơ thể hoặc thử các vị trí khác nhau sẽ đem đến những trải nghiệm khó quên khi tự thủ dâm. Bên cạnh đó có thể sử dụng các đồ chơi tình dục để kích thích mang lại khoái cảm.

Trên đây là tổng hợp tất tần tật mọi thông tin cho câu hỏi "con gái tự sướng có ảnh hưởng gì không? có dẫn đến vô sinh không?" Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em có câu trả lời hợp lý, cũng như biết cách điều chỉnh đời sống tình dục của bản thân cho hợp lý nhé!

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